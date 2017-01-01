С 27 ПО 29 ДЕКАБРЯ В 19:00 НА СТС пройдет марафон из шести новогодних серий «Ворониных» разных лет, который завершит новый праздничный эпизод с известным шоуменом Александром Пушным, в прошлом – ведущим научно-познавательного шоу «Галилео»....

Неизвестные факты, пикантные признания, комментарии звездных друзей и продюсера Константина Меладзе – 31 декабря в 21:30 на самом ярком канале о любви....