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На СТС выбрали лучшего мини-шефа страны
25 декабря на СТС состоялся финал второго сезона шоу «МастерШеф.Дети»...

Комментариев: 026.12.2016
«Воронины» приглашают отметить Новый год шесть раз!
С 27 ПО 29 ДЕКАБРЯ В 19:00 НА СТС пройдет марафон из шести новогодних серий «Ворониных» разных лет, который завершит новый праздничный эпизод с известным шоуменом Александром Пушным, в прошлом – ведущим научно-познавательного шоу «Галилео»....

Комментариев: 019.12.2016
Зимние каникулы «Dомашнего»
Тайны грядущего года, лучшие любовные истории, новогодние чудеса и долгожданное продолжение турецкой саги «Великолепный Век. Империя Кесем» – зимой на главном женском телеканале страны!...

Комментариев: 014.12.2016
«Вся правда о MBAND» на СТС Love!
Неизвестные факты, пикантные признания, комментарии звездных друзей и продюсера Константина Меладзе – 31 декабря в 21:30 на самом ярком канале о любви....

Комментариев: 014.12.2016
Безумный Макс: вокруг света «100500 ГОРОДОВ» на телеканале «Че»
Самое дико-смешное шоу «+100500» покидает просторы не только леопардового ковра, но и пределы страны. В своем новом проекте Максим Голополосов выступит в роли безумного экскурсовода и покажет всем зрителям «Че», как надо и как НЕ надо вести себя за границ...

Комментариев: 013.10.2016
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01 января:
11:30
НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 (0+)
Фантастическая комедия
13:40
НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 (0+)
Фантастическая комедия
16:00
УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
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