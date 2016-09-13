«Взвешенные люди» открывают третий сезон!

Телеканал СТС и компания «ВайТ Медиа» приступили к съемкам новых выпусков реалити-шоу «Взвешенные люди», участники которого за два прошлых сезона сбросили более 1 300 кг! Если в предыдущих сезонах герои расставались с килограммами в одиночку, то теперь им предстоит худеть дуэтами. 10 пар, среди которых есть родственники, друзья и просто незнакомые друг с другом люди, начинают борьбу за новую жизнь. Но в финале сезона приз в 2 500 000 рублей ждет только одного победителя, и только он решит, поделиться ли деньгами со своим напарником. А традиционный бонус в 500 000 рублей получит тот, кто даже после вылета из шоу похудеет больше остальных. Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Шоу «Взвешенные люди», успевшее стать знаковым для СТС, в новом сезоне станет еще больше отвечать семейной концепции канала. Теперь участникам будет вдвое сложнее сражаться за победу, а зрителям – вдвое интереснее следить за их борьбой с лишним весом. Мы ждем, что это изменение в формате сделает новый сезон еще более насыщенным, эмоциональным и вдохновляющим. Ведь по мере того как «взвешенные люди» теряют килограммы, зрители все больше обретают уверенность в своих собственных силах». Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа»: «В этом году особенно приятно приступать к съемкам третьего сезона проекта «Взвешенные люди». Во-первых, проект стал лауреатом телевизионной премии ТЭФИ, а во-вторых, этот сезон не похож на предыдущие. Необычные правила, потрясающие участники, целеустремленные тренеры, десятки сброшенных килограммов, кардинальные изменения – все это ждет нас в новом сезоне «Взвешенных людей». ГИГАНТСКИЙ ПАЗЗЛ, ЦИРК И АВТОБУС-ТРЕНАЖЕР В этом году для участия были приглашены девять пар участников, которых связывают родственные или дружеские отношения, а на месте сформировалась десятая пара из двух героев, познакомившихся в первый день съемок проекта. Юлия Ковальчук, ведущая: «Новые изменения придадут пикантности нашему проекту, ведь всегда интересно наблюдать за взаимоотношениями близких людей. На что пойдет сын ради мамы или муж ради жены – готовы ли они пожертвовать своими целями ради родного человека. Что важно, мы расскажем о проблеме семейного ожирения, которая актуальна в нашей стране. Зачастую, если в семье есть один полный человек, значит, есть и второй. Мы постараемся пройти этот сложный пусть вместе с участниками, чтобы научить их бороться не только с внешними проблемами, такими, как лишний вес, но и с многолетними комплексами». Появление дуэтов не повлияет на изменения основных правил: на первом этапе участники будут бороться парами, потом их ждет объединение в команды «Синих» и «Красных», а в конце шоу каждый начнет выступать сам за себя. Только в этом году «взвешенные» сами выбирают тренера, с которым пройдут четыре месяца испытаний. Ирина Турчинская, тренер: «Работа с парами – это как после четырехколесного велосипеда перейти на двухколесный. Конечно, для нас это ново, и у меня, например, не было такого опыта тренировок, тем сложнее и интереснее будет новый сезон. Ведь с одной стороны ребята будут друг друга поддерживать, а с другой – так намного сложнее сформировать другой взгляд на жизнь». В новых выпусках участники пройдут испытания, которых не было в предыдущих сезонах: герои соберут гигантский паззл, посоревнуются с торговым автоматом, сыграют в баскетбол на воде, потянут автобус за канат и даже почувствуют себя циркачами. Денис Семенихин, тренер: «Я думаю, шоу станет динамичней, ведь организаторы придумали немало сюрпризов, о которых мы, тренеры, действительно не подозреваем. Но главное, люди приходят к нам с надеждой и, как показывает опыт, она оправдывается, если человек готов трудиться». «Взвешенные люди» начнут новую жизнь в подмосковном трехэтажном доме, который включает женские и мужские спальни (для семей подготовлены отдельные комнаты), два тренажерных зала для кардиотренировок и силовых нагрузок. Также в новом сезоне появятся модные тренажеры, включая «мяч на резинке», а во внутреннем дворе – беговые дорожки под наклоном.

ПРОЩАНИЕ С ОЛИВЬЕШКОЙ И ШАШЛЫКОМ В борьбу за главный приз и жизнь без лишнего веса включились участницы конкурса красоты в категории «plus size», инструктор по вождению, свадебный фотограф, владелец сети ресторанов быстрого питания, таксист, бурильщик и другие. В третьем сезоне представлены герои из восьми городов России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Пятигорск, Люберцы и Ноябрьск. Станислав БОНДАРЕНКО, Люберцы, 28 лет, 139 кг:

«Больше всего пугала неизвестность: да, мы видели предыдущие сезоны, но кто знает, что нас ждет. Перед стартом я попрощался с вкусненькой оливьешкой и шашлычком и приготовился к испытаниям. А со спортом я вообще на «вы»: в жизни были разве что соревнования по киданию пельмешек в рот». Мария КОЛЬЦОВА, Красноярск, 29 лет, 118 кг:

«Я никогда не заморачивалась по поводу своего веса, у меня нет комплексов, но полнота сильно мешает мне в личной жизни: просто муж не принимает меня такой. Он-то стройненький, и я бы хотела стать лучше ради него, доказать себе, мужу и всем окружающим, что я могу похудеть и стать другой». Алена ПЫЖОВА, Калининград, 25 лет, 134 кг:

«Я бы хотела попасть к Ирине Турчинской, потому что мне не хватает жесткости, твердой руки. Ведь меня нужно держать в ежовых рукавицах: где-то наорать, где-то даже специально задеть, спровоцировать на злость, на сильную эмоцию, чтобы я выдала результат. Я знаю, что со мной это сработает».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ Победитель второго сезона Тимур Бикбулатов из Казани не только продолжил худеть после проекта, но и сам стал тренером. Сбросив 64 килограмма, он помогает людям, которые оказались в такой же ситуации, как и он до прихода в шоу. Тимур Бикбулатов, победитель шоу «Взвешенные люди», 84 кг (до участия в шоу – 146 кг): «В свое время я оказался на кастинге из-за страха, что лишний вес сильно скажется на моем здоровье, и как следствие – продолжительности моей жизни. И вот все этапы пройдены, и теперь, даже не верится, я вешу 84 килограмма! После всего пережитого я чувствую желание помочь людям с похожей проблемой сделать первый шаг на пути к здоровой и счастливой жизни в красивом теле». Кстати, его «коллега» по проекту Яков Поваренкин из Ижевска, получивший лучший результат среди худеющих вне шоу (-56,9 килограммов), окончил тренерские курсы и также работает в фитнес-клубе. 3 СЕЗОН. ТОЛЬКО ЦИФРЫ 3000 человек поучаствовали в кастинге 2910 кг – общий вес всех участников на старте проекта Вес самого легкого участника – 109 кг, самого тяжелого – 212 кг 45 лет – столько лет самому возрастному участнику шоу, 18 лет – самому юному Съемки третьего сезона реалити-шоу «Взвешенные люди» продлятся четыре месяца, новые выпуски проекта выйдут в эфир СТС уже в текущем телевизионном сезоне!

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