Мини-шефы поборются за лавры Джейми Оливера

9 октября в 18:15 на канале СТС стартует второй сезон популярного кулинарного шоу «МастерШеф.Дети», в котором 24 участника сразятся за титул лучшего юного повара страны и главный приз – обучение в знаменитой кулинарной школе Джейми Оливера в Лондоне.

Как разделать гигантскую рыбу, приготовить соленый десерт и переплыть шоколадный бассейн – на эти вопросы и не только ответят участники шоу «МастерШеф.Дети» производства компании «ВайТ Медиа». За 12 выпусков юным кулинарам предстоит побывать внутри огромного бургера, приготовить деликатесы для посетителей океанариума и пройти мастер-классы от мясника, бабушек и даже космонавтов. В конце каждого выпуска из этой кулинарной битвы будут выбывать по два участника и до финала дойдут только двое сильнейших.

Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Секрет этого проекта не только в зрелых кулинарных способностях совсем юных участников, но и в тех эмоциях, которые они дарят зрителям. Это удивительно искреннее, азартное и напряженное противостояние, и мы рады, что в этом сезоне в нем поучаствуют талантливые дети из разных городов России».

Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа»: «Новый сезон «МастерШеф.Дети» – это невероятно волнительное событие, ведь это любимый проект всей нашей команды. В этот раз в шоу участвует много малышей: самым юным участникам всего восемь лет, но они уже поразили нас уникальными кулинарными способностями! Желаю всем «микрошефам» удачи и самых вкусных блюд!»

БОСС, КАРАБАС И СВОЙ ПАЦАН Во втором сезоне кулинарного шоу участников ждут новые блюда, новые эксперты и новый ведущий: в этом году к Андрею Шмакову и Александру Бельковичу присоединился известный московский ресторатор Дмитрий Левицкий, владелец HURMA Management Group. Дмитрий Левицкий, ведущий: «Впервые работаю с детьми, и, несмотря на то, что я – отец двух сыновей, для меня это очень непростой опыт. Признаюсь, раньше я с недоверием относился к проекту, думал: «Разве такие маленькие дети могут вкусно готовить?» Но сейчас я удивляюсь тому, как ребята профессионально управляются с продуктами, учитывая непривычную обстановку. Они выдают такой уровень гастрономии, который поражает: на наших глазах растет новое поколение шефов и рестораторов, и за этим очень приятно наблюдать». Александр Белькович, ведущий: «Мы с радостью приняли Диму в нашу команду. И теперь можно сказать, что роли в нашей тройке распределились так: я – свой пацан, Андрей – строгий босс, а Диму я вижу Карабасом, которого все боятся, но на самом деле он добрый». «КУХНЯ» vs ГОРДОН РАМЗИ 24 мини-шефа в возрасте от восьми до тринадцати лет представляют восемь городов России, в числе которых: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Тула, Рязань, Пермь и Нижний Новгород. Среди героев кулинарного шоу владелец собственной кондитерской, «Мисс Подмосковье», участница кастинга сериала «Воронины», фигурист, видеоблогер, ведущая радио-шоу, баянист, каратист и другие. Андрей Шмаков, ведущий: «Все дети с горящими глазами, хотят готовить и уже уверенно кричат «Да, шеф!» Глядя на них, я понимаю, что они смотрели первый сезон и заражены нашей болезнью под названием «МастерШеф.Дети». Я думаю, этот сезон встряхнет зрителей и покажет, на что способны участники. Уверяю вас, будет не только весело, но и познавательно!» Всего в кастингах шоу поучаствовало более трехсот детей со всей страны. В числе кулинарных знатоков встречались повара молекулярной кухни, потомственные кондитеры и поклонники Гордона Рамзи. Кстати, ребята признавались, что на гастрономические подвиги их вдохновляли не только знаменитые кулинары, но и сериал СТС «Кухня», и мультфильм «Рататуй». Андрей Сапий, 13 лет, Рязань: «Мне было четыре года, когда я посмотрел «Рататуй» и начал зачитываться рецептами. А позже в моей жизни появилась «Кухня»: особенно мне понравились первые секунды, когда на сковородке поджариваются буквы. Меня это заворожило, и я решил познакомиться с высокой кухней. Тогда я изучил все сезоны американской и русской версий «МастерШеф» и «МастерШеф.Дети» и увлекся всем, чем занимается Гордон Рамзи». Анжела Сек, 8 лет, Нижний Новгород: «Я снималась в рекламе, сериалах, фильмах и «Ералаше», а еще участвовала в конкурсах красоты, и сейчас мне это очень помогает. Я всегда мечтала попасть сюда и даже свое первое блюдо – салат, который я приготовила в шесть лет, – назвала «МастерШеф.Дети». Зоя Дмитриева, 13 лет, Екатеринбург: «В связи с тем, что я отказалась от школьного питания, (еда была невкусной), я много готовлю дома. В четыре года я научила прабабушку делать пиццу, и каждый раз, когда я приезжала в гости, она говорила: «Зоя, пошли готовить пиццу!» А я с удовольствием раскатывала тесто и готовила начинку».

ТОП-5 БЛЮД КАСТИНГА • Куриные рулетики в томатно-йогуртовом соусе • Утка с вареньем из помидоров и грейпфрутов и мильфей со сливочным сыром • Швейцарское национальное блюдо «Рёшти» • Соте из кролика с яблоками и суфле из шпината • Филе-миньон из телятины с соусом сальса

САМ СЕБЕ КУЛИНАР > На съемки «МастерШеф.Дети», которые стартовали на днях в Москве, заглянул и победитель первого сезона Алексей Старостин. 15-летний кулинар недавно вернулся из Сингапура, где две недели учился у знаменитых поваров. Теперь он активно проводит мастер-классы для детей и их родителей, участвует в фуд-фестивалях и даже планирует вести свою кулинарную колонку в журнале. Алексей Старостин, победитель первого сезона: «После победы в шоу моя жизнь кардинально изменилась, а уровень кулинарного мастерства значительно вырос. Что хочу пожелать участникам второго сезона: никогда не сдавайтесь и прикладывайте серьезные усилия. Начиная с первого испытания, стремитесь выиграть каждое преимущество, и тогда вы дойдете до финала». Имя победителя второго сезона «МастерШеф.Дети» станет известно зимой, а новые выпуски шоу зрители СТС увидят уже 9 октября в 18:15.

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