Всем любителям сериалов на телеканале "Домашний". Правила проведения Мероприятия «Восток-Запад» (16+)

(далее по тексту - «Правила» или «Условия»)

Участвуй и получи уникальную возможность, увидеть первую серию телесериала "Восток-Запад" (16+) на неделю раньше официальной премьеры и пообщаться с главной героиней Евгенией Лоза! 1. Организатор Мероприятия. Партнер Мероприятия.

1.1. Организатором Мероприятия является АО «СТС-Регион» (далее — «Организатор»).

1.2. Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: 420032, РФ, РТ. г. Казань, ул. Гладилова, д. 34.

1.3. Адрес электронной почты Организатора Мероприятия: dom-kazan@list.ru (направления заявок для участия в Мероприятии).

1.4. Адрес для получения подробной информации о Мероприятии: http://www.ctc-kazan.ru. 2. Сроки и место проведения Мероприятия.

2.1. Срок проведения Мероприятия с «24» сентября по «02» октября 2016 года.

2.2. Место проведения Мероприятия: город Казань.

2.3. Сроки направления заявок для участия в Мероприятии: с «24» сентября 2016 года по «02» октября 2016 года.

2.4. Даты определения Победителей: с «24» сентября 2016 года по «02» отктября 2016 года по мере поступления Заявок на участие. Победители извещаются Организатором о победе по контактному телефону, указанному Участником в Заявке.

2.5. Дата и место выдачи Призов: с «03» октября 2016 года по «10» октября по адресу: г. Казань, ул. Гладилова, д.34.

2.6. Изменение сроков проведения Мероприятия возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях на веб-странице http://www.ctc-kazan.ru.

2.7. Сроки, указанные в настоящих Правилах, истекают в 00.00 минут последнего дня каждого из сроков. 3. Участники Мероприятия.

3.1. В Мероприятии могут принять участие только граждане Российской Федерации, в возрасте от 16 (шестнадцати) лет, не лишенные в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных учреждениях (далее – «Участники»). К участию в Мероприятии не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении.

3.2. Присылая заявку на почту dom-kazan@list.ru, Участник тем самым:

- Подтверждает верность своих контактных данных;

- Подтверждает факт ознакомления с условиями проведения Мероприятия и свое полное согласие с такими условиями;

- Дает свое согласие на использование Организатором полученных в рамках Конкурса сведений в любых целях (в том числе, рекламных) всеми способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, без ограничений по сроку и территории, а также без получения предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором и без выплаты Участнику какого-либо вознаграждения;

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г №152 ФЗ "О персональных данных" Участник дает свое согласие Организатору Мероприятия АО «СТС-Регион»» (далее - Организатор) на представление, а также дальнейшую обработку (в т.ч. автоматизированную) персональных данных, указанных Участником в Заявке на Участие и в корреспонденции в адрес Организатора, с соблюдением конфиденциальности. Предоставляет право в целях заключения и исполнения настоящего Положения осуществлять с моими (т.е. Участника) персональными данными следующие действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор вправе обрабатывать мои (Участника) персональные данные посредством включения их в списки и внесения в свои электронные базы данных. Настоящее Согласие действует в течение двух лет с даты начала срока проведения Мероприятия, либо до предоставления мною (Участником) письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва Участник уполномочивает Организатора уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ. 4. Механика проведения Меропрития и определение победителей Мероприятия. Приз Мероприятия.

4.1. В период указанный с «24» сентября 2016 года по «02» октября 2016 года, лица, желающие принять участие в Мероприятии должны зарегистрироваться и оформить заявку на участие в Мероприятии на почту dom-kazan@list.ru. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, контактный телефон. Количество билетов ограничено, с одного электронного адреса принимается только одна заявка. Заявки принимаются от лиц старше 16 лет.

4.2. Первые 20 Участников, подавших Заявки на Участие в установленном настоящим Положением порядке получают Призы. После получения извещения от Организатора о победе Участник может явиться за призом «11» октября 2016 года в 17 часов 00 минут по адресу гостиница "Мираж", Караоке-Бар "Карабас" (адрес: г. Казань, ул. Московская, д.5) на предпоказ первой серии телесериала «Восток-Запад» и получить возможность пообщаться с главной героиней сериала Евгенией Лоза.

4.3. Призом является один пригласительный на одно лицо (Участника – Победителя) на предпоказ первой серии телесериала «Восток-Запад», который состоится «11» октября 2016 года в 17 часов 00 минут по адресу гостиница "Мираж", Караоке-Бар "Карабас" (адрес: г. Казань, ул. Московская, д.5). Количесто призов 20 штук. 5. Права и обязанности Участника Мероприятия.

5.1. Участник имеет право на получение информации о Меропритяии в объеме и порядке, указанном в настоящих Правилах.

5.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями призов в случаях, указанных в настоящих Условиях.

5.3. Участник обязан до участия в Мероприятии внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий Мероприятия.

5.4. Участник обязан соблюдать настоящие Условия Мероприятия.

5.5. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Мероприятии (расходы на оплату интернет, телефонные переговоры и т.д.).

5.6. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими Правилами, должна быть достоверной.

5.7.Участник несет ответственность за:

- нарушение настоящих Условий Мероприятия;

- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения Мероприятия;

- за нарушение прав на объекты интеллектуальной деятельности и иные нарушения, содержащиеся в предоставленных им конкурсных работах и/или текстах. 6. Права и обязанности Организатора.

6.1. Организатор обязан провести Мероприятие.

6.2. Организатор имеет право изменять и дополнять Условия Мероприятия по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на странице сайта http://www.ctc-kazan.ru.

6.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником объявленным Победителем Мероприятия, по причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы почтовых и курьерских служб, сетей и средств связи. 7. Прочие положения.

7.1. Принимая участие в Мероприятии, Участник:

- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Условиями Мероприятия;

- дает свое согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных целях в любых средствах массовой информации предоставленной им информации, включая его фотоизображения, видеоизображения, персональные данные (фамилия, имя, регион проживания), сведений о Призе, конкурсных работ Участника, без получения предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором, а также без выплаты какого-либо вознаграждения.

7.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия, а также результаты проведения Мероприятия считаются окончательными и распространяются на всех Участников Мероприятия.



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