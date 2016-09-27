Мужики возвращаются! Новый «Светофор» осенью на «Че»

Народная мудрость гласит: «Хочешь поссориться с другом? Открой с ним совместный бизнес». Но ведь настоящая мужская дружба может выдержать любые испытания, правда? Это наши герои и проверят. Пестрая компания Севы, Паши и Эдика снова вместе. Они, как и раньше, весело проводят время, пока однажды в их жизни не появляется… старый школьный товарищ. Теперь парни пробуют примерить на себя роль крутых боссов – большие деньги, роскошные тачки и пальцы веером. Но не треснет ли крепкая мужская дружба в погоне за «длинным рублем»? До возвращения Ромы, друзьям казалось, что все идет своим чередом, и жизнь больше не будет преподносить сюрпризы. Эдик открывает свою студию звукозаписи и безуспешно пытается обзавестись потомством. Вот уже год как они с Лизой не могут завести ребенка. Дмитрий Миллер: «Мой герой начинает активно заниматься вопросами продолжения собственного рода. На плечи Эдуарда и Лизы лягут все проблемы, с которыми приходится сталкиваться будущим молодым родителям в современном мегаполисе». Паша старательно делает карьеру на ТВ и переживает не лучшие времена. Проблемы наваливаются на него со всех сторон: на работе и в личной жизни. Олеся и Паша находятся на грани развода. Ольга Медынич: «Брак наших героев начинает рушиться, потому что Паша, «зазвездился» – он весь посвящен себе и своей работе, у него совершенно нет времени обратить внимание на семью. Многие семьи наверняка сталкиваются с такими проблемами в жизни». Сева собирается купить новую большую квартиру и переехать туда всей семьей. Как вдруг в этот калейдоскоп событий врывается четвертый, давно забытый школьный друг – Роман (Оскар Кучера). Он недавно вернулся из Америки и полон идей и планов! Оскар Кучера: «С одной стороны мой герой вносит разлад, а с другой – позволяет друзьям взглянуть на что-то новое. Роман дарит им новую жизнь, вот увидите – все будут в плюсе». Рома предлагает «мужикам» вложиться в нереально успешный бизнес: открыть автосервис и заработать хорошие деньги. Но почему-то все идет не по идеальному бизнес-плану, ведь бесплатный сыр только в мышеловке. Джемал Тетруашвили: «С друзьями, честно сказать, очень сложно вести совместный бизнес. Но я уверен, что все может получиться, если обо всем договариваться на берегу, а в процессе относиться друг к другу честно и не лгать! Вообще самое главное – это не врать» В спальном районе Москвы, в старом помещении и ржавым оборудованием, без денег и с призрачными надеждами на успех – четверо друзей не теряют веры в то, что из кучи хлама может получиться шикарный автосервис. Сможет ли многолетняя дружба пройти испытание большими деньгами? Узнай, как решают семейные и бизнес-проблемы настоящие мужики! Этой осенью на «Че» совершенно новый «Светофор»! Жанр: комедийный сериал

Кол-во серий: 20

Хронометраж: 24 мин.

Режиссер: Роман Фокин

Ген. продюсеры: Эдуард Илоян, Рубен Оганесян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативные продюсеры: Алексей Акимов, Ольга Симонова

В ролях: Джемал Тетруашвили, Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Оскар Кучера, Ольга Медынич, Антонина Комиссарова и др. «Светофор» – самая правдивая комедия о мужской дружбе

с 10 октября в 21:30 на «Че»

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