«Молодежка» начинает четвертую игру

17 октября в 20:00 телеканал СТС и компания Art Pictures Vision дают старт новым сериям самой популярной спортивной драмы на российском ТВ. В четвертом сезоне сериала старые враги объединятся на пути к чемпионству, а близких друзей ждет борьба за место под «ледовым» солнцем. Ставки повышаются, ведь теперь на кону участие в молодежном чемпионате мира по хоккею, где героев ждут сильнейшие соперники и мировое признание. Эпические победы и грандиозные поражения, предсказуемые свадьбы и неожиданные разводы, звезды спорта и начинающие хоккеисты – в новых сериях «Молодежки» будет все! Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Уже с первого сезона «Молодежка» стала хитом, а к четвертому обзавелась целой армией поклонников. И это неудивительно, ведь в проекте есть все составляющие успеха: популярный вид спорта, яркие обаятельные герои, а главное – человеческие отношения, которые и делают сериал интересным не только молодой, но и более широкой аудитории. И в новом сезоне нам есть чем ее удивить: зрителей СТС ждет еще больше любовных интриг, хоккейных страстей и спортивного драйва». Сергей Арланов, продюсер, режиссер-постановщик: «В продолжении нашей хоккейной истории мы собрали лучших героев за все сезоны и добавили новых персонажей в исполнении молодых талантливых актеров. Теперь в основе сюжета противостояние двух бывших друзей – двух главных тренеров, и этот конфликт приведет к совершенно неожиданным результатам». МАКЕЕВ VS СТРЕЛЬЦОВ Андрей МЕРЗЛИКИН (Максим Стрельцов):

«Сейчас история разворачивается вокруг Макеева, а перед остальными персонажами стоит задача рассказать о главном герое. Мы помогаем зрителю еще раз пережить все взлеты и падения Макеева и способствуем тому, чтобы они увидели хоккей с одной стороны – спортивной, и с другой – мир человека, увлеченного своим делом. А Стрельцов в данном случае как обратная сторона медали: мы наблюдаем, как два разных человека относятся к своей профессии. Их объединяют любовь к хоккею, преданность этому виду спорта и желание сделать своих подопечных лучше. Только у них разные способы достижения цели». Денис НИКИФОРОВ (Сергей Макеев):

«Сила Макеева заключается в его великодушии: он парень хоть и требовательный, но умеет прощать. Мой герой – философ, ведь недаром в его квартире есть картины с японскими иероглифами – это такой путь воина. А в новых сериях произойдет примирение, не братание, конечно, а нормальные мужские отношения. У героев появится одна цель на двоих, а кто старое помянет…». «БУМЕР» НА ЛЬДУ, ТАНЦЫ С КЛЮШКОЙ И ЭСТОНСКИЙ ХОККЕЙ Во время съемок нового сезона актеры сделали сюрприз режиссеру Петру Буслову («Бумер»), засняв на льду поздравление с участием всех членов группы и массовки. «Это было нашим общим желанием – поздравить друга, брата и прекрасного режиссера с днем рождения, – признается Андрей Мерзликин . – У нас была возможность сделать не просто видеообращение, а целый флешмоб, и нам позволили такую роскошь. Петр прислал потом такие слова благодарности, ради которых хочется делать еще больше приятных вещей».

(«Бумер»), засняв на льду поздравление с участием всех членов группы и массовки. «Это было нашим общим желанием – поздравить друга, брата и прекрасного режиссера с днем рождения, – признается . – У нас была возможность сделать не просто видеообращение, а целый флешмоб, и нам позволили такую роскошь. Петр прислал потом такие слова благодарности, ради которых хочется делать еще больше приятных вещей». Специально для сериала были придуманы логотипы стран-участниц молодежного чемпионата мира по хоккею. Комплекты с эмблемами сборных Финляндии, Канады, Швеции, Словакии и Белоруссии были изготовлены как для хоккеистов, так и для болельщиков.

В четвертом сезоне количество локаций увеличилось – помимо ледовых дворцов «Арена Балашиха» и «Арена Мытищи», а также знаменитых «Лужников», в кадре появляются спортивно-развлекательный комплекс «Парк легенд» и Дворец спорта «Мегаспорт». Кстати, именно в «Мегаспорте» сняли самую массовую сцену сезона – финал чемпионата мира с участием более чем 600 человек.

В четвертом сезоне количество локаций увеличилось – помимо ледовых дворцов «Арена Балашиха» и «Арена Мытищи», а также знаменитых «Лужников», в кадре появляются спортивно-развлекательный комплекс «Парк легенд» и Дворец спорта «Мегаспорт». Кстати, именно в «Мегаспорте» сняли самую массовую сцену сезона – финал чемпионата мира с участием более чем человек. В сериале появляется вратарь сборной Эстонии – 25-летний спортсмен Роман Шумихин , который дублирует одного из героев. Кстати, консультантами и дублерами исполнителей главных ролей являются хоккеисты молодежных команд Москвы и Подмосковья.

, который дублирует одного из героев. Кстати, консультантами и дублерами исполнителей главных ролей являются хоккеисты молодежных команд Москвы и Подмосковья. Известный хоккеист Данис Зарипов специально для съемок нового сезона предоставил команде «Молодежка» 50 клюшек «Заряд».

В сериал вернулся не только главный враг Макеева – Максим Стрельцов, но и любимые персонажи в исполнении Макара Запорожского (Дима Щукин) и Ивана Жвакина (Саша Костров). «Не буду врать, конечно, поначалу мне было тяжело снова выйти на лед, но со временем организм все вспомнил и втянулся, – признавался Иван.

(Дима Щукин) и (Саша Костров). «Не буду врать, конечно, поначалу мне было тяжело снова выйти на лед, но со временем организм все вспомнил и втянулся, – признавался Иван. До проб в сериале Андрей Пынзару, сыгравший нового защитника «Медведей», ни разу не стоял на коньках. Чтобы освоиться на льду, он три месяца тренировался, а для улучшения координации записался на танцы. «Первый день съемок вообще был очень страшным, – вспоминал Андрей. – Я все время думал о том, когда нужно затормозить, боялся поскользнуться, упасть, не так въехать в кадр. Конечно, было тяжело: это не в футбольчик поиграть, хоккею нужно учиться годами, этим нужно жить». ЗВЕЗДЫ ИНТЕРНЕТА И БОЛЬШОГО СПОРТА Новый сезон «Молодежки» украшает звезда Рунета КАТЯ КЛЭП, для которой участие в сериале стало первым киноопытом. По сюжету, в своем блоге она рассуждает на тему «Правильные женихи» и утверждает, что среди спортсменов таких не найти, однако фанаты «Медведей» в комментариях возражают ей и приводят в пример Сашу Кострова: умен, красив, чемпион. После такой рекламы Катя решает познакомиться с «идеальным спортсменом». «Здорово, что мой актерский дебют состоялся именно в такой качественной, серьезной истории и в образе самой себя, – признавалась она. – Конечно, я знала о «Молодежке» и видела, что мои пользователи обсуждают этот сериал. Хоть сама я не спортивный человек, но своим участием хочу привлечь внимание к хоккейной теме. От своего дедушки я наслышана о легендарных хоккейных подвигах, и мне кажется, в этом виде спорта играют сильные и мужественные люди». По традиции в кадре спортивной драмы появляется знаменитый хоккеист ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ, который в этот раз настраивает героев на игру с серьезными противниками. «Я помню, как во время Молодежного чемпионата мира к нам в раздевалку зашел величайший человек, тренер, оратор и психолог Анатолий Тарасов, – вспоминал Фетисов на съемках. – В нужный момент он сказал очень нужные слова, после чего мы и стали чемпионами мира». В продолжении молодежного сериала участвует и давний друг легенды хоккея – спортивный комментатор ВИКТОР ГУСЕВ. Если в первом сезоне он брал интервью у Фетисова, то в этот раз героем его репортажа стал молодой вратарь Семен Бакин (Игорь Огурцов): по сюжету, после матча Гусев задает игроку «Медведей» каверзный вопрос, который вводит парня в ступор. «Я снова играю себя, но если тогда я снился герою, то теперь, наконец-то, встретился с ним и его отцом наяву, – шутил Виктор. – Кстати, у меня получилась более насыщенная программа, дали, так сказать, развернуться моему актерскому существу». КТО НА НОВЕНЬКОГО? ИЛЬЯ БЕРЕЗИН

Петр Коврижных («Зеленая карета», «Ведьма») Новый нападающий «Медведей». Наглый парень, знающий себе цену, любит проворачивать дела на стороне и не прочь поиграть в карты на деньги. Благодаря личному агенту, чувствует себя уверенней остальных игроков, но в клуб приходит со своим «скелетом в шкафу», который Жилин успешно прячет в надежном месте. Теперь хоккеист вынужден стать засланным казачком и докладывать обо всем, что происходит у однокомандников. Петр Коврижных: «Илья делает вид, что все легко у него получается, но на самом деле это не так. Да, авантюризм ему присущ, но в карты он играет не от хорошей жизни. Просто он нашел такой способ подзаработать». ДАНИЛА БОНДАРЬ

Андрей Пынзару («Страсти по Чапаю», «Старшеклассники») Защитник «Медведей», сибирский здоровяк с добрым сердцем. За счет габаритов и силы может с легкостью погасить любой, даже самый жаркий конфликт. В жизни является образцом спокойствия, но при этом довольно деятельным на льду. Правда, скандалов ему не избежать: из-за одной ошибки он может потерять заветное место в команде. Андрей Пынзару: «Мы кардинально отличаемся друг от друга. Данила – такой спокойный молчун, который не жаждет общения. Но если выигрывает его команда, он, конечно, может покричать со всеми, а потом обратно вернуться в статичное состояние». ГАЛИНА СМОЛЬСКАЯ

Анастасия Стежко («Как я стал русским», «Лондонград. Знай наших», «Без границ») Бойкая, пробивная, бескомпромиссная журналистка, которая всегда имеет собственное мнение. Благодаря чему, за девушкой закрепилась скандальная слава: если она за кого-то берется, то пощады не жди. При этом Галина – неплохой человек, который полностью отдается профессии и считает, что журналист имеет право высказывать свои мысли, нравится это кому-то или нет. Анастасия Стежко: «Моя героиня – яркая девушка, с характером, уверенная в себе – в общем, за словом в карман не полезет. Все эти качества формируют о ней мнение как о циничной московской выскочке, но Галине, как и любому нормальному человеку, не чужды искренние чувства. Эту ее светлую сторону и раскрывает любовь к хоккеисту». Также в сериале появятся новые персонажи в исполнении Анны Васильевой («Геймеры», «Диггеры»), Марии Ахметзяновой («Затмение», «Сплит»), Софии Шуткиной («Ведьма», «Где живет Надежда»), Александры Власовой и других. «МОЛОДЕЖКА» 4 сезон с 17 октября в 20:00 на СТС! Казалось бы, после победы Молодежной сборной в «Турнире Четырех» все встало на свои места. Но в большом спорте невозможно побеждать всегда! Например, у Макеева не все складывается в работе со сборной, и его отстраняют от дальнейшего руководства. На его месте оказывается соперник, и теперь новый тренер набирает совершенно новую сборную, в том числе из «Медведей». Клуб лишается ведущих игроков накануне чемпионата МХЛ, а значит, команду нужно строить с нуля. В новых сериях хоккеистам предстоит возродить не только «Медведей», но и заново построить отношения с семьей, друзьями и новыми коллегами по команде. Что совсем не просто, когда на кону не только место в сборной, но и судьба любимого человека.

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