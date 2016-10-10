«Че» открывает окно в Европу

Самый ЧЕловечный телеканал страны в финале PromaxBDA UK awards 2016. Четыре работы телеканала «Че» вошли в шорт-лист престижной премии в области телевизионного маркетинга, промо, брендинга и дизайна – PromaxBDA UK awards 2016 в двух номинациях.

В номинации «Лучшее промо на иностранном языке (монтаж)» (Best foreign language promo) представлены: серия промо-роликов к легендарному блокбастеру «Терминатор», ролик к самому оригинальному шоу «Человек против мухи», а также общий промо-ролик «Pokemon» осеннего кинопоказа «Сильное Кино». В номинации «Лучшее промо на иностранном языке» (Best foreign language) за победу поборется серия «ID-роликов», приуроченных к запуску телеканала.

Премии PromaxBDA UK awards 2016 будут вручаться в 46 номинациях, а церемония награждения состоится 4 ноября в Лондоне.

Ранее телеканал «Че» уже был номинирован в нескольких категориях премии Promax Global Excellence Awards 2016, которая прошла в этом году в Нью-Йорке.

Международные конкурсы Promax/PromaxBDA, ежегодно проходят в Европе и Америке, включают в себя все самые престижные награды в области телевизионного маркетинга, дизайна и промоушна. Каналы холдинга «СТС Медиа» неоднократно становились победителями и призерами PromaxBDA.

