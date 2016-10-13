Безумный Макс: вокруг света «100500 ГОРОДОВ» на телеканале «Че»

Самое дико-смешное шоу «+100500» покидает просторы не только леопардового ковра, но и пределы страны. В своем новом проекте Максим Голополосов выступит в роли безумного экскурсовода и покажет всем зрителям «Че», как надо и как НЕ надо вести себя за границей. Присоединяйся к самому стебному путешествию по миру вместе с Максом на телеканале «Че».

Ковер упакован, рюкзак собран, видеокамера заряжена – Максу стало тесно в студии, и он решил объехать земной шар, чтобы своими глазами увидеть каково это – жить за бугром. Макс не только поближе рассмотрит всем известные и доселе не виданные достопримечательности, но и поднимет на смех все фичи и баги национального менталитета! Королевские дворцы, музеи и фонтаны, набережные и площади, сувенирные магазины, экзотический транспорт и самые дикие праздники – от юмора 100500-го уровня не скроется ни одна заграничная гордость.

Ну и, конечно же, Макс не упустит возможности посмеяться над местным интернет-пространством. Он с удовольствием разберет по косточкам национальные youtube-блокбастеры и познакомится с местными интернет-звездами.

Максим Голополосов: «Я понял такую тему: угар есть везде, и мне пришла в голову просто офигенная, гениальная идея – я буду ездить по разным странам и городам, а во время путешествий буду находить в интернете прикольные местные видеоролики. Конечно, их сняли до моего приезда, но это не мешает мне посмеяться над ними и показать их вам».

«100500 ГОРОДОВ» – это крутая смесь шоу «+100500» и блога Moran day (канал о повседневной жизни Максима на carambatv.ru), которая зарядит вас не только хорошим настроением, но и вызовет дикое желание взять в руки камеру и посетить страну, в которой побывали Макс и его друзья.

Посмотри мир с самым безумным экскурсоводом в мегасмешном тревел-шоу «100500 ГОРОДОВ» с 22 октября по субботам в 23:00 на телеканале «Че»