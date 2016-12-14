«Вся правда о MBAND» на СТС Love!

Неизвестные факты, пикантные признания, комментарии звездных друзей и продюсера Константина Меладзе – 31 декабря в 21:30 на самом ярком канале о любви. Ты без капли раздумий назовешь точную дату рождения Никиты Киоссе и помнишь, в каком возрасте Артем Пиндюра сделал свою первую татуировку? Однако спорим, ты не знаешь, какой фетиш у Анатолия Цоя, почему у Никиты не было девушки в школе, и когда у Артема был первый секс? И самое главное – прописан ли у них в договоре запрет на свадьбу? Что ж, в канун Нового года все тайное станет явным! Ведь твои любимые парни соберутся нарядить елку, а заодно раскрыть тебе все свои карты! Ты побываешь на родине ребят, увидишь интервью с близкими и даже станешь свидетелем их игры в «правду или действие» с поклонницами! Был ли у Пиндюры роман с Нюшей? Сколько он копил на свою свадьбу? Какие отношения связывают Анну Седокову и Цоя? Почему Анатолий никому не показывает свой первый клип? За что Никите постоянно достается от мамы? И какие отношения сложились у бойз-бэнда с героинями реалити-шоу «Невеста для MBAND»?

MBAND: «Мы всегда были откровенны с нашими поклонницами и охотно делились подробностями своей закулисной жизни, однако в этот раз их ждет настоящий вечер сюрпризов! Думаем, им будет интересно взглянуть на нас под другим углом, как на обычных парней со своими увлечениями, интересами, проблемами и «скелетами в шкафу». А сразу после праздничного выпуска тебя ждет еще один подарок – концерт MBAND в 22:30! Так что смотри СТС Love, подпевай парням и встречай Новый год под аккорды любимых песен! А пока ты считаешь часы до наступления 31 декабря, читай поздравления, которые красавчики передали специально для тебя! Артем Пиндюра: «Желаю тебе парить от любви, преодолевая все законы земного притяжения! Беречь близких и ценить тех, кто всегда рядом! Пусть все чудеса станут явью, а мечты – реальностью! С Новым годом!». Никита Киоссе: «У каждого человека есть свой список «что надо успеть сделать в жизни». Так вот желаю, чтобы в новом году ты поставила как можно больше галочек напротив каждого пункта! Будь смелой и решительной, не бойся мечтать и менять свою жизнь к лучшему!» Анатолий Цой: «Пусть в 2017 году тебе будут не знакомы такие слова, как «грусть», «ненависть», «разочарование», «печаль» и «тоска»! Люби всем сердцем, занимайся тем, что нравится, и всегда двигайся только вперед». Включи любовь и смотри «Всю правду о MBAND» 31 декабря в 21:30 на СТС Love!

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