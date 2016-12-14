Зимние каникулы «Dомашнего»

Тайны грядущего года, лучшие любовные истории, новогодние чудеса и долгожданное продолжение турецкой саги «Великолепный Век. Империя Кесем» – зимой на главном женском телеканале страны! Волшебное эфирное оформление и безупречное новогоднее утро Наступает пора ароматных мандаринов, свежей хвои, искрящегося шампанского, бенгальских огней и, конечно, незабываемых сюрпризов! Уже в середине декабря в эфире телеканала появится волшебный логотип, исполняющий мечты хороших девочек! Выглядеть как принцесса после генеральной уборки или же получить в подарок сразу две роскошные шубы? Самые заветные женские желания воплотятся в жизнь вместе с «Dомашним», точно так же, как у героини нового праздничного ролика «Потому что ты была хорошей девочкой». В эфире – с 20 декабря. Новогодние праздники Отличное настроение, новое платье, дожидающееся своего звездного часа, и отсутствие забот — так должен выглядеть последний день уходящего года, особенно у хороших девочек! В перерывах между упаковкой подарков и маникюром зрительницы «Dомашнего» смогут составить идеальное меню новогоднего стола в компании Лары Кацовой и даже заглянуть в будущее! Чем запомнится период правления Огненного Петуха? О чем спорят известные астрологи, и что скрывают карты таро? Кому из знаков зодиака звезды сулят романтические знакомства и бурные романы? Как можно привлечь удачу в свой дом, и где искать вторую половинку? Неожиданные прогнозы, ответы на сокровенные вопросы и секреты 2017 года – с 20:00 в документальном цикле «Предсказания 2017». Сразу после боя курантов на телеканале стартует караоке с культовыми хитами. Существуют пять «непреложных» правил новогодних каникул: вдоволь наесться мандаринами, слепить снеговика, навестить друзей, покататься на коньках и, вооружившись ароматным глинтвейном и уютно расположившись на диване, устроить телемарафон! Всю праздничную неделю в эфире «Dомашнего» – романтические картины о любви, любимые экранизации литературных бестселлеров и главная премьера зимы 2017 «Великолепный век. Империя Кесем».

Уютную компанию в первый день нового года зрительницам составят мелодрамы «Возвращение в Эдем» (с 12:35) и «Моя новая жизнь» (с 19:00) о сильных женщинах, продемонстрировавших всему миру, что даже в критических ситуациях нельзя опускать руки. 2 и 3 января они смогут проникнуться атмосферой Версаля и проследить за историей безрассудной и страстной любви своенравной красавицы Анжелики и харизматичного графа Жоффрея де Пейрака. 4 и 5 января на экраны вернется «Рабыня Изаура» – самая знаменитая латиноамериканская теленовелла о вере и страстной борьбе за свободу и любовь, с которой в стране началась эра мыльных опер. 6 января «Dомашний» сделает ставку на классику: в 12:00 – авантюрный детектив «Если наступит завтра» о застенчивой работнице банка, преданной любимым и сумевшей восстановить справедливость, а в 19:00 – романтическая мелодрама «Унесенные ветром» об искренних чувствах, вспыхнувших между неукротимой Скарлетт О’Хара и амбициозным Реттом Батлером. В Рождество канал покажет продолжение приключений очаровательной южанки в сериале «Скарлетт» (с 11:55), а уже в 19:00 состоится самая ожидаемая премьера зимнего телесезона – «Великолепный век. Империя Кесем». Как дочери венецианского купца удалось проделать триумфальный путь от одной из наложниц Ахмеда I до великой Валиде Султан? И какие испытания выпали на ее долю, прежде чем она стала одной из самых влиятельных женщин Османской империи, – в спин-оффе легендарного проекта. Завершит новогодние каникулы проникновенная драма о любви, меняющей судьбы и ломающей существующие барьеры. «Поющие в терновнике» – 8 января весь день на «Dомашнем». Зимние каникулы

«Dомашнего»

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