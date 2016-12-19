«Воронины» приглашают отметить Новый год шесть раз!

С 27 ПО 29 ДЕКАБРЯ В 19:00 НА СТС пройдет марафон из шести новогодних серий «Ворониных» разных лет, который завершит новый праздничный эпизод с известным шоуменом Александром Пушным, в прошлом – ведущим научно-познавательного шоу «Галилео». За 7 лет Воронины встречали Новый год на пути к аэропорту, дарили друг другу кастрюли и плюшевых мишек, организовывали корпоративные утренники и возвращались в прошлое на 12 лет назад. В этом году компанию героям составит известный телеведущий и музыкант Александр Пушной, которому придется не только выслушивать все фантазии членов семьи на тему идеального Нового года, но и неожиданно встретить Египетского Мороза. По сюжету, Костику доверили перевоплощение в Деда Мороза, но главный лентяй сериала решает схитрить и находит себе замену в лице шоумена. Правда, Воронин даже не подозревает, кто еще готов стать волшебником, чтобы спасти семейный праздник… Александр Пушной: «Я играю аниматора, переодетого в Деда Мороза и очень уставшего от жизни. И это просто идеально подходящая для меня роль! Мне было так приятно сниматься, что даже стыдно признаться: я не поработал, а хорошо так отдохнул. А вообще «Ворониных» смотрю регулярно, и это происходит непроизвольно: дети смотрят, жена посматривает, ну и я прохожу мимо и тоже поглядываю». Кстати, в этом году семья шоумена стала еще больше: у Александра родился третий сын, которого назвали Андреем. Пушной признался, что любит отмечать праздник традиционно – с елкой и президентом: «У нас все банально, как у миллиарда людей на планете: слушаем президента, открываем подарки. Причем у нас настолько высокотехнологичная семья, что ребенок не просто говорит, что хочет получить, а сразу называет товарный код игрушки. А что касается традиционных хороводов вокруг елки, мои дети давно не верят в Деда Мороза, но… верят, что родителям помогает купить подарок именно он». «Воронины».

Новогодние серии на СТС — с 27 по 29 декабря в 19:00

Новая серия с Александром Пушным — 29 декабря в 19:30

См. также новости:

Премьера на СТС: новые «Воронины»

Звездные камео в сериале СТС «Воронины»

Участвуй в конкурсе в Казани!

Новый год «по-воронински»

«Галилео»: удивляем и в Новый год

Теги: Воронины, Галилео