На СТС выбрали лучшего мини-шефа страны

25 декабря на СТС состоялся финал второго сезона шоу «МастерШеф.Дети». Главный приз – обучение в знаменитой кулинарной школе Джейми Оливера в Лондоне – достался 11-летней Софии Понькиной из Перми. В финале участнице и ее 13-летнему сопернику Михаилу Зинковскому предстояло за два часа приготовить обед из трех блюд ресторанного уровня. Школьница покорила ведущих суфле из куриной печени с крекерами и моченой брусникой, котлетами из кролика с цветной капустой и пирожным из козьего сыра с песочной крошкой и хурмой. София Понькина, победитель шоу: «Я очень волновалась, мне казалось, что я ничего не успеваю. Но когда время закончилось, поняла: все получилось. Я рисковала и с соусом, и с десертом, но все-таки победила и доказала, что девочка может стать лучшей в шоу «МастерШеф.Дети». Представьте, я поеду в Лондон, где буду учиться в школе своего кумира? Эмоций не передать, я безумно рада! Это самый торжественный и главный день в моей жизни!» Андрей Шмаков, ведущий шоу: «Я хотел, чтобы во втором сезоне победила девочка, и София оправдывала мои ожидания на протяжении всего проекта. Она много знает, читает и путешествует с родителями, собирая рецепты по всему свету, так что София, в этом смысле, продвинутый повар. Я считаю, что нашу победительницу ждет прекрасное кулинарное будущее». София готовит с шести лет, делает торты на заказ и мечтает о собственном ресторане. Она признается, что на новые рецепты ее вдохновляет Катя – специалист по молекулярной кухне из сериала «Кухня». Подражая любимой героине, участница шоу носит такую же шляпку, которую считает своим талисманом. Дмитрий Левицкий, ведущий шоу: «Если в первом выпуске мы шутили на этот счет, то сейчас реально поверили в волшебные свойства шляпы. Честно говоря, София с первого дня заявила, что пришла побеждать, и она действительно владеет интересными поварскими техниками и умеет грамотно презентовать свои блюда». Во втором сезоне София Понькина и 23 мини-шефа учились разделывать гигантскую рыбу, готовить соленый десерт и плавать в шоколадном бассейне. За 12 выпусков шоу юные кулинары успели побывать внутри огромного бургера, приготовить деликатесы для посетителей океанариума, пройти мастер-классы от мясника, бабушек и даже космонавтов. В конце каждого выпуска из кулинарной битвы выбывали по 2 участника, а до финала дошли только двое. Александр Белькович, ведущий шоу: «Это было мощное, великое противостояние, в котором победила сильнейшая. Ребята должны были приготовить лучшие блюда в своей жизни, ведь такого шанса может больше не представиться. Мы ждали грандиозных результатов, которые оценивали жестко и очень строго. И мне кажется, финалисты смогли удивить не только нас, но и друг друга».

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