Звезды признались что их бесит

Сегодня в 20:00 на СТС стартует самый звездный сериал телесезона «Вы все меня бесите». Накануне долгожданной премьеры актеры проекта и другие звезды СТС рассказали о вещах и людях, которые выводят их из себя. Светлана ХОДЧЕНКОВА («Вы все меня бесите»): «Я не помню себя в таком состоянии – чтобы я на кого-то злилась или кричала. Я в принципе не конфликтная, поэтому даже если что-то раздражает, то это проходит быстро. Как говорится: «Если не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней». Но если вдруг такое происходит, я могу позвонить друзьям и сказать: «Сейчас меня нужно просто послушать». После того, как я высказываюсь, говорю «спасибо» и кладу трубку. Но, конечно, это свои люди, они меня знают, понимают, привыкли ко мне, они моя отдушина». Николай ФОМЕНКО («Вы все меня бесите»): «Я – тренер по терпению, потому что прожил много лет в законном браке с Марией Андреевной Голубкиной. На самом деле взбесить меня достаточно трудно, конечно, возможна отрицательная реакция на какое-то событие, но так чтобы бить посуду – это точно не про меня». Юлия ТОПОЛЬНИЦКАЯ («Вы все меня бесите»): «У каждого человека есть какие-то моменты, которые сводят его с ума. И сценарий нашего сериала как раз тем меня и заинтересовал, потому что про это никто не говорит, а ведь нас всех что-то раздражает. Просто мы зачастую притворяемся, что все хорошо. Меня, например, как и многих, бесит московское метро, когда навязываются люди или когда посторонние трогают мои вещи». Александр ПАЛЬ («Вы все меня бесите»): «Я в принципе человек вспыльчивый, и у меня нет конкретных способов, как расслабиться. Я не из тех, кто медитирует, и слова «Саша, выдохни» мне не помогают. Мне легче переключить внимание на музыку или книги. А вообще по-разному бывает. Иногда спорт помогает. Помните, как Левин в книге «Анна Каренина» траву косил, чтобы спастись от проблем? Вот и мне кажется, что физический труд успокаивает нервы и сжигает адреналин». Ингрид ОЛЕРИНСКАЯ («Вы все меня бесите»): «Меня бесят люди, которые постоянно учат жизни, также, когда незнакомый человек в разговоре может сказать «слышишь» и при этом обязательно дотронуться до твоей руки или плеча. А еще меня бесит вечно перерытая Москва!» Григорий СИЯТВИНДА («Отель Элеон»): «Меня бесит человеческая глупость во всех ее проявлениях, потому что это качество настолько многообразно и многогранно проявляется в людях, что, в общем-то, все самые большие беды и самые малые происходят именно от нее, поэтому призываю всех вокруг думать. Тогда нам всем будет жить гораздо легче». Екатерина ВОЛКОВА («Воронины»): «Конечно, меня бесят ежедневные пробки, когда перекрывают дороги. Отсутствие сна (а так хочется выспаться!), хамство со стороны некоторых людей, а еще то, что наша собака ободрала все обои и прогрызла мои новые туфли». Милош БИКОВИЧ («Отель Элеон»): «Прежде всего, я обвиняю не других, а себя, так что чаще всех меня бесит Милош Бикович. Мне вообще кажется, что если тебя кто-то или что-то раздражает, надо поменять свой подход к данному объекту. Но, конечно, есть вещи, которые не могут оставить меня равнодушным. Например, непрофессионализм некоторых людей отнимает много сил. Или тот момент, когда я вижу себя на экране и понимаю, что я мог бы сделать это по-другому и намного лучше». Елена ВАЛЮШКИНА («Мамочки»): «Меня может раздражать жизнь не по правилам: например, когда с правого крайнего ряда поворачивают налево, когда лезут без очереди и продают в магазине или на рынке заведомо тухлые продукты». Екатерина ВИЛКОВА («Отель Элеон»): «Меня раздражает суета в российском кинематографе. Мне хочется, чтобы люди, прежде чем начинали что-то делать, понимали, зачем. Например, у меня часто возникают вопросы к продуктам, которые я смотрю в кинотеатре или по телевизору. Пусть все будет сделано на высоком уровне, не для галочки и отмазки, так что я жду от кино трезвого профессионализма и, наверное, честности». Андрей РОЖКОВ («Шоу Уральских пельменей»): «В данный момент меня бесят московские пробки, которые почему-то переехали в Екатеринбург. Бесит, когда люди паркуются на детской площадке, химия на дорогах, которая оказалась в девственно-чистом Екатеринбурге, тоже бесит. Неадекватные люди в соцсетях. Может быть, они адекватные, но иногда свою позицию нужно держать при себе. С детства бесит лук в супе, и бесят люди, которые опаздывают на встречи. Очень бесят!» «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

с 9 января на СТС

пн-чт, 20:00 Соня Багрецова – журналист популярного городского издания. И в работе, и в жизни она не отличается дружелюбием и общительностью. Непростой характер мешает ей устроить личную жизнь, да Соне этого и не надо. Точнее, ей так кажется до тех пор, пока она не встречает своего нового начальника Кирилла. Тот сразу увлекается строптивой сотрудницей, но получает от Сони жёсткий отпор. И, возможно, не было бы у Кирилла шанса ее завоевать, если бы не один Сонин недостаток – буквально одна капля спиртного делает Соню самым дружелюбным и общительным человеком на свете. На открытии ресторана она позволяет себе бокал вина, и это переворачивает всю ее жизнь. Наутро она с ужасом обнаруживает, что не только провела ночь с Кириллом, но ещё и подружилась с болтливой маникюршей Нелей и соседом-таксистом Вовой.

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