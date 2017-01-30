6 февраля в 20:00 на СТС в обновленном составе возвращаются «Мамочки»! В третьем сезоне комедийного сериала производства Yellow, Black and White и Sister`s production к трем подругам присоединятся новые герои в исполнении звезд российского кино и телевидения. Так, Владимир Меньшов найдет в сериале СТС актрису для нового фильма, Юрий Колокольников подерется с Сергеем Лавыгиным, Виктор Добронравов станет Мистером Бигом, а Татьяна Догилева превратится в сумасшедшую сваху.

В новом сезоне все героини, наконец, обретут материнское счастье, но потеряются в круговороте личных проблем. Аня (Елена Николаева) сделает упор на карьере, Юля (Светлана Колпакова) наоборот посвятит всю себя решению семейных вопросов, а Вика (Александра Булычева) примерит роль сумасшедшей мамы и любящей жены. «Мамочек» ждет глобальная перезагрузка, эксцентричные друзья и идеальные любовники.

Андрей Элинсон, режиссер: «Третий сезон мне кажется несколько острее, чем второй – по событиям, количеству тайн и неожиданным ситуациям, которые раскрывают наших героинь с новых сторон. Кто бы мог подумать, что, например, Вика может стать такой домашней и уютной, а Аня удариться в бизнес?»