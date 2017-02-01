«Воронины» поднялись на рекордную высоту

6 февраля в 18:00 телеканал СТС начинает показ семи новых эпизодов популярного сериала «Воронины», в том числе 400-го. В честь выхода юбилейной серии актеры сериала и съемочная группа Sony Pictures Television Russia вышли из павильонов на улицу и выпустили в небо четыре сотни праздничных шаров. Екатерина Волкова (Вера): «Вообще-то никто из нас и не догадывался, что 400 шариков – это так много. Когда мы их выпускали, у меня была только одна мысль: если каждый шарик – это одна серия, то какая же работа была проделана за все это время! Ведь даже если бы нам пришлось просто надувать каждый из 400 шаров, это уже был бы огромный труд, а в реальности выходит гораздо сложнее. Чтобы «надуть и запустить» одну серию «Ворониных», нужны усилия десятков людей на площадке и за ее пределами. Это по-настоящему грандиозно!» Георгий Дронов (Костя): «Честно говоря, при входе в павильоны киностудии "АМЕДИА" нас пропускают, практически не глядя, потому что дольше нас здесь никто не живет. За восемь лет съемок группа «Ворониных» почти не изменилась и продолжает радовать зрителей. Что касается нашей экранной семьи, она выдержала все испытания, не разводилась, а только разрослась. Глядишь, скоро и дочку Машку выдадим замуж». Екатерина Андриенко, главный продюсер СТС: «Воронины» стали неотъемлемой частью не только телеканала СТС, но и жизни всей необъятной страны. Родители и их детишки, бабули и дедули, молодые пары не просто следят за тем, как развиваются отношения между полюбившимися героями, но и получают полезные советы для крепкой и счастливой семейной жизни. И 400-я юбилейная серия лишь доказательство тому, что «Воронины» будут с нами на экране еще много сезонов». Вадим Соколовский, глава Sony Pictures Television Russia: «На сегодняшний день, «Воронины» – один из редких примеров сериала-долгожителя на нашем ТВ. Мы благодарны СТС за то, что канал на столько лет стал домом для семейства Ворониных. И хотелось бы ещё раз поблагодарить «отцов-основателей» сериала – Вячеслава Муругова и Джеффри Лернера – именно их энтузиазм и вера в проект подарили зрителям радость ежедневных встреч с Ворониными». За 400 серий «Воронины» отметили больше 30 праздников, в том числе 3 свадьбы, рождение двух детей и 4 юбилея. Актеры сериала перемерили более 400 образов, использовали килограммы грима и сотни костюмов. А в гости к легендарной семье заглядывали популярные актеры, телеведущие, спортсмены и комментаторы, среди которых Вячеслав Фетисов, Андрей Малахов, Николай Басков, Ляйсан Утяшева, Виктор Гусев, Алена Свиридова, Николай Валуев, Дмитрий Носов, Татьяна Лазарева, Дмитрий Губерниев и другие.

«ВОРОНИНЫ» Новые серии с 6 февраля на СТС!

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