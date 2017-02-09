СТС Love – твоя лучшая пара на 14 февраля!

Неважно, одинока ты или состоишь в отношениях, отмечаешь День святого Валентина или же относишься к нему снисходительно... Главное – проведи его в компании самого яркого канала о любви, и тогда он точно станет незабываемым! Вот и пролетел незаметно еще один год с момента запуска СТС Love в 2014. Год невероятных открытий и ярких премьер, непредсказуемых сюрпризов и любимых шоу. За это время ты узнала, какие наряды звезд вызывают не восхищенный трепет, а безудержный смех, зависит ли успех в амурных делах от внешности, и сколько может стоить идеальный мужчина! Впереди тебя ждет еще много всего интересного, а пока, по уже сложившейся традиции, готовься принимать подарки в честь трехлетия своего любимого канала! Марафон шоу «Сердца за любовь» 14 февраля в 13:30 СТС Love устроит аукцион невиданной щедрости, на котором выставит на торги парней. Спортсмены, музыканты, айтишники, предприниматели, интеллектуалы – от количества достойных вариантов разбегаются глаза! Правда, есть одно НО – чем круче парень, тем большее количество баллов-сердечек за него предстоит отдать. Но согласись, гораздо приятнее потратить свободные средства не на новое платье, а на того, кто сможет тебе его подарить? «Страшная любовь – 2» Свершилось: самые ужасные монстры возвращаются, чтобы найти любовь всей своей жизни! Они устали от того, что их оценивают исключительно по размеру бюста или выразительности скул, и решили бросить вызов стереотипам. Удастся ли им воплотить в жизнь свой коварный план? И что их ждет, когда все маски упадут с лица: отвращение или удивление? Любовь с первого взгляда или желание убежать, сверкая пятками, – в 23:00 на СТС Love. «MBAND. Акустика» Специально для тебя в День всех влюбленных в 23:30 три красавчика исполнят 8 своих лучших хитов, а Нюша, Elvira T, Юлианна Караулова, Анна Седокова и другие звезды будут подтанцовывать им в такт музыки. Ты уже готовишься не давать соседям спать? Тогда лови еще один сюрприз – в этот раз ребята споют, аккомпанируя себе на гитаре... Лично мы уже считаем часы до этого фантастического зрелища! Дела сердечные 14 февраля романтика пронизывает воздух, а все чувства настолько обостряются, что даже логотип СТС Love не сможет укрыться от всеобщей «любовной лихорадки» и засияет еще более яркими красками! Включи любовь!

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