Об этой проблеме не принято говорить вслух. Однако с ней нельзя мириться, ведь молчание – это дорога в пропасть. В феврале «Dомашний» прервет тишину и покажет сразу три проекта о насилии в семье. Cнова в эфире документальные спецпроекты «Я не боюсь сказать» (25 февраля в 23:00) и «Бьет – значит любит» (26 февраля в 22:40), а также продолжение сериала «Двойная сплошная» – с 27 февраля в 21:00. Первый сезон «Двойной сплошной» показал, как ложь может разрушить даже самые крепкие отношения, и чем грозит нарушение данных друг другу клятв. Час расплаты близок... Удастся ли героям отпустить прошлое и заново обрести себя, или же они так и останутся в плену неприятных воспоминаний? И какую цену им придется заплатить за свои ошибки?



События новых серий разворачиваются спустя год с момента выписки Анны Егоровой из больницы. Теперь она работает в фонде защиты женщин, пострадавших от мужей-тиранов. После увольнения со службы ее муж Владимир пристрастился к алкоголю, однако случайное знакомство с эффектной москвичкой Татьяной заставляет его пересмотреть приоритеты. Тем временем Александру ставят бескомпромиссный диагноз бесплодие, а на телефон Анны начинают приходить анонимные сообщения, касающиеся ее младшей дочери... Но кто стоит за этими угрозами? Владимир Нахабцев, режиссер: «Это история, в которой очень много событий: провокационных, эпатажных и даже порочных. И все они стали следствием лжи героини Евгении Добровольской. Эта ложь раздавила всех, можно даже сказать, что она видоизменила всех героев, поэтому они и совершают неожиданные поступки. Но эти поступки понятны, хотя мы их и не оправдываем». По признанию создателей, они ставили перед собой цель не только сохранить динамику первого сезона, но и сделать продолжение более глубоким и драматичным. Так, одной из его главных тем станет домашнее насилие, в последнее время все чаще попадающее в фокус общественного внимания. Евгения Добровольская (исполнительница роли Анны): «Умная и уверенная в себе женщина никогда не сможет простить мужчине, что он поднял на нее руку. Так поступают только те, кто боится уйти в никуда, кто не понимает ценность своей жизни и жизни своих детей. Проблема домашнего насилия одна из острейших в современном обществе, и это правильно, что она нашла отражение и в нашем сериале». «Двойная сплошная -2»

с 27 февраля в 21:00 на «Dомашнем»



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