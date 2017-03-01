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Две супергеройские премьеры на СТС

01.03.2017

СТС

Тем, кто потратил всю энергию, чтобы пережить зиму, СТС приготовил дополнительный заряд суперсил! Два уикенда подряд зрителей телеканала ждут суперхиты вселенной MARVEL – «Первый мститель: Другая война» и «Мстители: Эра Альтрона». Впервые на российском ТВ!


«Первый мститель: Другая война» – Капитан Америка на страже спокойствия
4 марта в 21:00

Впервые команда Мстителей собирается вместе, но это только провоцирует мировое зло на новые «подвиги». Вот уже и глава Щ.И.Т. Ник Фьюри переживает покушение – а значит, внутри организации есть предатель. Теперь Капитану, который пытается приспособиться к жизни в современном Вашингтоне, надо не просто раскрыть «крота», но и предотвратить вселенский заговор. Стив Роджерс объединяется с Черной вдовой и новым соратником по имени Сокол. Однако никто из них даже не подозревает, на что способен их новый враг – Зимний солдат.

Воронины

Олдскул. После выхода фильма критики сошлись во мнении, что фильм «принимает смелое для Marvel решение по снижению использования компьютерных эффектов в пользу реалистичных съемок и духа старой школы. Для большего эффекта присутствия часть блокбастера была снята на портативную камеру. Правда, снижение количества графики можно назвать относительным по отношению лишь к другим фильмам вселенной Marvel – в итоге более 2500 визуальных эффектов были сделаны шестью различными компаниями.

Шпионский триллер? Продюсер картины Кевин Файги описал фильм как «политический триллер 1970-х, замаскированный под супергеройское кино». А режиссеры картины Энтони и Джо Руссо черпали вдохновение в классическом фильме Сидни Поллока «Три дня Кондора» с Робертом Редфордом в главной роли. Кстати, сам Редфорд появится в «Другой войне» в роли агента под прикрытием Александра Пирса.

Русский след. Авторами музыки к официальному трейлеру фильма стали российские музыканты Александр Соколов и Антон Новосельцев.

Самым внимательным: На надгробной доске директора Ника Фьюри, которого сыграл Сэмюэл Л. Джексон, помимо имени и фамилии также видна эпитафия «Путь праведника: Иезекииль 25:17». Именно этот стих повторял персонаж актера в фильме Квертина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994).

Кстати, щит Капитана Америки поглощает все вибрации, соответственно не может звенеть или издавать любые другие звуки, так как звук — это вибрация.

«Первый мститель: Другая война»
Жанр: приключенческий экшн
Режиссеры: Энтони Руссо и Джо Руссо
Сценаристы: Кристофер Маркус и Стивен Макфили
Продюсер: Кевин Файги
В ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Роберт Редфорд, Энтони Маки и Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри

 

«Мстители: Эра Альтрона» – cамый масштабный фильм вселенной MARVEL
12 марта в 21:00

Организация Щ.И.Т. пала, и теперь Мстители предоставлены сами себе. Чтобы поддерживать порядок в мире, Тони Старк втайне от остальных Мстителей создает компьютерную оборонную программу «Альтрон». Однако искусственный интеллект оказывается слишком умным – после анализа данных он приходит к выводу, что главной угрозой человечества являются люди. Он захватывает власть над «Железным легионом» и решает воплотить свой план по «спасению» Земли в жизнь. А это значит, что Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Черная Вдова и Соколиный Глаз вновь должны объединить все свои силы, чтобы помешать высокотехнологичному злодею истребить человечество. Неожиданные союзники и нестандартные решения ведут героев к эпической битве мирового масштаба.

Воронины

МЕГАсборы. «Мстители: Эра Альтрона» собрал по всему миру более 1,4 миллиарда долларов, что сделало его четвёртым кассовым фильмом 2015 года и седьмым самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Картина только за первый уикенд собрала более $191 млн. Ажиотаж еще до выхода блокбастера превысил все ожидания: за первые сутки трейлер фильма на YouTube был просмотрен 34 миллиона раз.

МЕГАсъемки. Съемки фильма расширили географию проекта до 3 континентов: съемочные площадки был построены в Голливуде, Южной Африке, Англии, Италии и Южной Корее.
Декорация Башни Мстителей на момент выхода фильма стала самой большой декорацией из когда-либо построенных для фильмов MARVEL.
Съемочными дронами, которые использовались в съемках, управляли не только операторы, но и победитель корейского чемпионата по пилотированию дронов Ментру Па и чемпион Кореи по дистанционным автогонкам Пак Мин Ке.
Помимо рекордно масштабных живых съемок фильм обогнал все предыдущие фильмы Marvel по количеству спецэффектов – их в «Мстителях. Эра Альтрона» ровно 3000.

СУПЕРкастинг. По традиции, на площадке «Мстителей» собрались одни из самых востребованных актеров Голливуда. Согласно неофициальной информации, попавшей в СМИ после съемок фильма, суммарный гонорар звезд блокбастера составил более 80 000 000 долларов, при этом половину этой суммы получил за работу Роберт Дауни-мл. Кроме Дауни, только еще одному «мстителю» удалось заработать восьмизначный гонорар. Скарлетт Йоханссон получила за исполнение роли Черной вдовы 20 миллионов. Вознаграждение каждого из оставшихся героев не превысило 7 миллионов долларов.
Всего в фильме было задействовано более 120 актёров, не считая актёров массовки. Для съемок трюковых сцен с участием Наташи Романофф были задействованы три дублерши, что вызывало большую путаницу среди других актеров, по их словам, все «Наташи» были невероятно похожи на Йоханссон.
Новым персонажем в команде Мстителей стал Вижн в исполнении Пола Беттани, который озвучивал робота Джарвиса во всех фильмах франшизы «Железный человек». Дополняют звездный состав фильма Идрис Эльба, Дон Чидл, Томас Кречман, Джош Бролин, Стеллан Скарсгорд, а в расширенной версии появляется и Том Хиддлстон в роли Локи. Как всегда, в небольшом камео сыграл бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics Стэн Ли.

Самым внимательным: В новом фильме многие Мстители немного обновили гардероб и свое оружие. Халк теперь носит под обычной одеждой штаны в обтяжку. Наконец-то Брюс Бэннер не остается полуголым после того, как перевоплощение в Халка превращает всю его одежду в лохмотья. Лук Соколиного Глаза из классического черного стал темно-бордовым. А Капитан Америка обзавелся обновленным щитом: теперь герой может дистанционно вызывать его, примерно так же, как Железный Человек делает это со своими доспехами.

Кстати, в оригинальных комиксах Альтрон был создан не Тони Старком, а доктором Хэнком Пимом, который также является создателем костюма Человека-муравья.

«Мстители. Эра Альтрона»
Жанр: приключенческий экшн
Режиссер и сценарист: Джосс Уидон
Продюсер: Кевин Файги
В ролях: Роберт Дауни-Мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Пол Беттани, Коби Смолдерс, Джеймс Спейдер и Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри


Теги: СТС
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