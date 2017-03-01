«Не вместе»: есть ли секс после развода?

Статистика неумолима: половина зарегистрированных браков распадается, а из оставшихся 50% по-настоящему счастливы лишь единицы. Имеет ли любовь срок годности? Стоит ли держаться за изжившие себя отношения только из-за страха одиночества? И почему двум взрослым и состоявшимся людям может быть тесно друг с другом – в премьере «Dомашнего». Женя и Слава знакомы с детства, знают все друг о друге, ведь женаты уже больше десяти лет. Они настолько привыкли быть вместе, что совершенно забыли спросить себя: «А счастливы ли они?» Этот вопрос всплывает лишь после неожиданной новости об измене Славы. Приняв решение расстаться, они пытаются вновь обрести себя и понять есть ли жизнь после развода? Вартан Акопян, режиссер: «…Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я: ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри (Иосиф Бродский)... Наша история про тот момент в жизни двух людей, когда наступает необратимая пустота. Про то, как невыносимо одному быть в пустоте, а другому приходится терпеть… Но инертная жизнь не для наших героев. Перезагрузка в другое измерение, взросление и новая ступень возможны, но в нашем случае только НЕ ВМЕСТЕ». Ирина Накарякова, сценарист: «Мне хотелось максимально глубоко изучить отношения между самыми близкими людьми и понять, почему семейная жизнь так тяжко всем дается? Почему в 2017 году так непросто кого-то найти и еще труднее сохранить найденное? Почему так много одиноких людей без пары и почему еще больше одиноких в паре? И что делать нашим бедным детям, вынужденным расплачиваться за нашу слабость и за наши ошибки не месяц и даже не год, а всю свою жизнь? Один знакомый рассказывал мне, что его родители развелись, когда ему было три года, но ему об этом не сообщили – просто мать и отец жили в разных комнатах и иногда пересекались на кухне. И он с этим вырос, он так и думал, что семья – это когда у каждого свои дела по разным углам, телевизор, холодное «привет-пока», отец пьет кефир с булкой на завтрак, а мать в это время курит. Наверное, я написала сценарий еще и для того, чтобы эти условные «женщина с сигаретой» и «мужчина с булкой» проснулись. Проснулись и начали что-то делать либо со своей распадающейся семьей, либо уже за ее пределами менялись и двигались в направлении счастья». Наталья Клевцова, генеральный продюсер «Dомашнего»: «Как сохранить брак?» – вот, пожалуй, самый часто задаваемый женский вопрос. В сериале мы задаем много других вопросов, которые, может быть, важнее, и на которые нужно ответить в первую очередь, и пытаемся посмотреть на проблему отношений под другим углом: «Как жить вместе, если у каждого своя жизнь, и эти жизни не пересекаются, и нужно ли это делать?», «Как перебороть себя и жить дальше, если сохранить брак не получилось?». Вместе с нашими героями мы увидим, как может измениться жизнь, если посмотреть на все происходящее по-новому, другими глазами». Жанр: мелодрама

Количество серий: 20

В ролях: Наташа Швец, Антон Васильев, Софья Хилькова, Ольга Тумайкина, Софья Райзман, Артур Смольянинов, Алексей Гришин, Светлана Колпакова, Дмитрий Ульянов, Дмитрий Миллер и другие.

Теги: Не вместе