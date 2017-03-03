В белых халатах, по локоть в крови: «Больница Никербокер» на «Че»

Начало XX века – эпоха безграничных возможностей, уже во всю силу гремит технический прогресс, но в нью-йоркских больницах до сих пор процветает врачевание самогоном и компрессами из дождевых червей. Такие методы лечения выглядят как пятно крови на белом халате. Но в любой истории всегда найдется человек, который изменит привычный порядок вещей к лучшему. Этой весной «Че» расскажет всю правду о научной революции в медицине, в самой громкой премьере «Больница Никербокер». Нью-Йорк 1900 год, больница Никербокер – обитель больных, прокаженных и покалеченных. Бедолагам, попавшим на больничную койку, не позавидуешь, медицина начала XX века оставляет желать лучшего: операции проходят без анестезии, антибиотики еще не изобрели, хирургические инструменты больше напоминают орудия пыток, а про использование резиновых перчаток никто даже не слышал. Дремучая смесь начала научного прогресса и невежества. Люди все чаще доверяют свое здоровье бабкам-повитухам, подорожнику и молитвам, но не врачам. Талантливый хирург Джон Тэкери разрабатывает свои методы лечения – своеобразные, но весьма эффективные. На его операционном столе живых пациентов гораздо больше, чем мертвых, даже несмотря на то, что его руки с завидным постоянством подрагивают от кокаиновой зависимости. Кокаин ловко управляет настроением и поведением Тэкери, толкая его совершать ужасные поступки, но в то же время – и выдающиеся открытия. В больнице Никербокер начинают происходить глобальные перемены – пациентам и врачам буквально приходится бороться за существование. Чтобы лечить и спасать людей, Джон вступает в борьбу с медицинским технологиями, чиновническим произволом, бюджетным дефицитом, господом Богом и собственной наркозависимостью. Пять причин, почему стоит смотреть сериал «Больница Никербокер»: 1. Основано на реальных событиях.

Популярный нынче у американских кинематографистов штамп «based on a true story» пригодился и для производства сериалов. Сценаристы «Больницы Никербокер» вдохновились биографией Уильяма Стюарта Холстеда – знаменитого хирурга и родоначальника большинства современных приемов в медицине. Именно он в свое время предложил использовать кокаиновую анестезию, внедрил аппарат по переливанию крови, научился удалять опухоль и самое главное – придумал резиновые перчатки. Свои эксперименты с кокаином он поначалу использовал во благо науки, но спустя время, и сам сильно пристрастился к белому порошку. 2. Клайв Оуэн в главной роли.

Согласно американским опросам, именно Клайва Оуэна хотели бы видеть новым Джеймсом Бондом более 70% опрошенных респондентов. Но пока голливудский красавец не начал спасать мир от тайного заговора, в обнимку с красоткой и бокалом мартини, Оуэн попробовал себя в роли спасителя в хирургическом отделении больницы. И ему это удалось блестяще: циничный и гениальный хирург Тэкери, тело которого утыкано дырками от шприцов, полюбился многим и был отмечен американской прессой, как одна из лучших ролей Оуэна. 3. Талантливый режиссер.

Режиссером сериала стал Стивен Содерберг, который не так давно заявил о том, что покидает кинематограф. Но что-то заставило маэстро передумать и снова взяться за работу, причем с тройным упором. Содерберг выступил не только в качестве режиссера проекта, но как оператор и монтажер. Скорее всего, в титрах вы этого не увидите, так он тщательно маскирует свои способности под постоянными псевдонимами: Питера Эндрюса и Мэри Энн Бернарда. В итоге у него получилась настоящая историческая драма, с присущим ему черным юмором и сверхреалистичностью, которая завоевала армию фанатов по всему миру. 4. Запредельный натурализм.

Этот сериал точно не стоит смотреть за ужином, обедом или завтраком. Содерберг предупредил, что в каждой серии будет кровожадная и сверхреалистичная сцена, которая может вызвать отвращение даже у обладателя самых «стальных нервов». Сценаристы Майкл Беглер и Джек Эмиел с головой погрузились в архивы больниц XX века и с максимальной точностью и реалистичностью попытались передать детали операций того времени. По слухам, на съемочной площадке дурно становилось почти всем, даже несмотря на то, что кровь была ненастоящей, а оторванные конечности были сплошь из силикона. 5. Историческая ценность.

В сериале поднимаются сразу два важных периода в истории Америки: подавление расизма и начало женской эмансипации. По сценарию в больницу приходит работать новый хирург-афроамериканец, которому придется столкнуться с явным пренебрежением. Доктор Тэкери ясно дает понять молодому специалисту, что не готов делить хирургические инструменты с темнокожим, место которого должно быть за 101 километром, но никак не в операционной. К тому же в больнице все чаще начинают подавать звуки голоса женщины. Медсестры могут не только хладнокровно помогать вскрывать желудки, но и хлестко ответить на неуместное замечание. Молодая сестра Люси, с явными задатками эмансипе, узнает страшную кокаиновую тайну Тэкери, но не только не предает ее общественности, а становится в каком-то смысле соучастником. Больно не будет! «Больница Никербокер» по будням

с 6 марта в 23:30 только на телеканале «Че»

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