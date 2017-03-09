«СТС Медиа» объявляет о сделке с HBO

Москва, Россия — 7 марта 2017 года — «СТС Медиа» объявляет о заключении контракта с американской компанией-производителем контента, кабельной и спутниковой сетью HBO (Home Box Office). В рамках достигнутого соглашения для канала «Че» приобретаются исключительные права на показ ряда сериалов HBO в российском телеэфире.

Исключительные права на эфирный показ упомянутых в соглашении сериалов HBO в Российской Федерации закреплены за телеканалом «Че» сроком на два года.

Вячеслав Муругов, Генеральный директор «СТС Медиа»: «Стратегия развития «СТС Медиа» предусматривает качественное изменение контента телеканала «Че» и, соответственно, аудитории канала. Закупка контента HBO для эфира «Че» еще один важный шаг в этом направлении. Дирекция по управлению контентом «СТС Медиа» совместно с каналом проделали отличную работу, мы довольны условиями сделки».

Лев Макаров, Генеральный директор телеканала «Че»: «Че» будет знакомить зрителей с лучшими мировыми сериалами, это важная составляющая новой стратегии телеканала. Именно поэтому мы решили создать отдельный слот «Большой сериал», чтобы зритель понимал, что увидит в 23:30 на канале «Че». Ранее мы показали нашим зрителям «Во все тяжкие», «Лиллехаммер», «Как избежать наказания за убийство», сейчас идет «Мистер Робот». Аудиторные показатели зарубежных сериалов растут, и уже превышают среднюю долю канала».

Смотрите на «Че»:

«Мир дикого запада» (West world) Парк развлечений West world населяют андроиды, которые развлекают заскучавших от реальности людей. Андроиды – роботы, созданные по образу и подобию человека. Они беспрекословно выполняют программу, играют предписанные им роли и терпят любые прихоти своих создателей. Но однажды в системе происходит сбой.

«Больница Никерборкер» (The Knick) Настоящее пособие по истории современной медицины. Нью-йоркский хирург Джон Тэкери пытается спасти пациентов, применяя самые изощренные и странные методы лечения, которые не всем по нраву, а главное – по карману. Ему придется вступить в борьбу с медицинским технологиями, чиновническим произволом и собственной наркозависимостью.

«Ответный удар» (Strike Back) Захватывающий остросюжетный сериал о двух членах сверх-секретной анти-террористической организации «Секция 20» – Майкле Стоунбридже и Дэмиане Скотте. Им предстоит сложнейшая миссия: напасть на след и обезвредить самого опасного в мире террориста Латифа, который планирует обрушить на мир сокрушительный удар. Последствия атаки с использованием оружия массового поражения, будут необратимыми. Все события в сериале будто списаны с заголовков газет, а сюжет разворачивается на фоне экзотических улиц Нью Дели, Кейптауна и Дарфура.

О компании «СТС Медиа»

«СТС Медиа» управляет четырьмя телевизионными каналами в России: СТС, «Dомашний», «Че» и СТС Love; «31 каналом» в Казахстане и международной версией канала «Перец». Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Международные версии телеканалов «Dомашний» и «Перец» — в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии. Помимо телевизионных каналов «СТС Медиа» также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов: videomore.ru, ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru, Caramba TV.