Золото Борна

В этом году СТС стал единственным российским каналом, получившим самую престижную премию в области телевизионного маркетинга, промо и дизайна – Promax BDA Europe Awards. На церемонии награждения, которая состоялась вчера в Амстердаме, креативный промо-ролик «Весь Джейсон Борн», посвященный выходу в эфир СТС четырех частей популярной шпионской франшизы, был удостоен золота в номинации «Что-то из ничего». По сюжету ролика, суперагента Джейсона Борна повсюду преследует один и тот же звук.

В общей сложности работа была выдвинута на три номинации, в том числе «Промо кинофильмов на ТВ» и «Самый смешной ролик».

Видео было создано командой эфирного промоушна телеканала СТС:

• Идея и сценарий – Александр Тестов;

• Руководители – Евгений Агеев, Алексей Попов;

• Бродкаст-дизайнер – Василий Бондарь;

• Актер – Евгений Шестопалов;

• Монтаж – Илья Костюкевич;

• Звукорежиссер – Николай Золотухин;

• Исполнительный продюсер эфирного промоушна – Мария Берестецкая.

Международные конкурсы Promax/PromaxBDA, ежегодно проходящие в Европе и США, включают в себя все самые престижные награды в области телевизионного маркетинга, дизайна и промоушна. СТС неоднократно становился их победителем. Так, на Promax BDA Europe Awards 2016 телеканал получил сразу две награды за проморолик к кинофраншизе «Миссия невыполнима» – золото в номинации «Лучшая музыка с вокалом и без» и серебро в категории «Лучший звуковой дизайн».