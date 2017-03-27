СТС покажет выбор миллиона детей и подростков

СТС совместно с продюсерским центром Лины Арифулиной LА Group стал со-организатором Национальной Телевизионной Премии «Дай Пять!», которая будет впервые вручена самым ярким деятелям кино, телевидения, спорта и музыки по мнению детской и юношеской аудитории в возрасте до 16 лет. Телеканал будет вести трансляцию церемонии награждения победителей, которая состоится в театре «Россия» 18 мая. Ведущим мероприятия выступит популярный шоумен и актер сериалов СТС Дмитрий Нагиев.

Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «В мире, где популярность определяется лайками, репостами и количеством просмотров, просто нельзя не прислушиваться к мнению самой активной и интересующейся аудитории. И я очень рада, что у молодого поколения появилась возможность выбрать самого-самого не только на своей страничке в соцсети, но и продемонстрировать свои предпочтения всей стране. СТС неслучайно стал со-организатором премии – у нашего канала давняя взаимная симпатия с аудиторией «до 16 и младше». Мы постоянно ищем для нее новых героев: от трогательных трех котов из одноименного мультфильма, в которых влюблены все малыши до пяти лет, до спортивных и позитивных ребят из «Молодежки», о встрече с которыми мечтает каждая вторая школьница».

Премия присуждается в 15-и номинациях: «Любимый фильм», «Любимый актер», «Любимая актриса», «Любимый ведущий», «Любимая ведущая», «Любимый спортсмен», «Любимая спортсменка», «Любимый блогер», «Любимый мультфильм», «Любимая музыкальная группа», «Любимая певица», «Любимый певец», «Любимая песня», «Любимое шоу» и «Любимая звездная семья». Главную награду премии – «Хочу быть как…» – получит настоящий кумир поколения, набравший большинство голосов вне зависимости от номинации, в которой он был заявлен.

Изначальный список претендентов на победу был сформирован на основе анкетирования и фокус-групп, охвативших более 3 000 школьников. В онлайн-голосовании за номинантов, которое активно проходит на официальном сайте премии, примут участие более 1 млн детей и подростков – они и определят победителей.

Лина Арифулина, создатель и генеральный продюсер Национальной Телевизионной Премии «Дай Пять»: «Сегодня дети создают завтрашних звезд и завтрашний контент. Музыка, фильмы, актеры, блогеры, которых они выбирают, являются для них компасом и ориентиром на пути к взрослению. Результаты первого этапа голосования Национальной телевизионной премии «Дай Пять!» показали, что предпочтения детей довольно сильно отличаются от наших взрослых прогнозов. Что создала индустрия развлечений и шоу-бизнеса для детей сегодня, что она приготовит для них уже завтра, и каким станет шоу-бизнес через 5-10 лет? Именно из этих вопросов и родился проект «Дай Пять!».

В экспертный совет премии вошли популярные ведущие, заслуженные артисты России, выдающиеся отечественные актеры и спортсмены. Среди них — Дмитрий Нагиев, Леонид Ярмольник, Константин Меладзе, Александр Роднянский, Денис Мацуев, Елизавета Боярская, Федор Бондарчук, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Губерниев, Анна Нетребко, Андрей Малахов, Татьяна Навка, Алла Духова, Сергей Безруков, Пелагея, Михаил Галустян, Дмитрий Богачев, Владислав Лисовец, Антон Долин, Ляйсан Утяшева, Игорь Верник, Сергей Карякин, Татьяна Устинова, Константин Цзю, Нонна Гришаева, Тутта Ларсен, Байгали Серкебаев, Екатерина Скулкина, Дмитрий Дюжев, Эдгард Запашный, Александр Терехов и Денис Глушаков.

Официальный партнёр премии «Дай Пять!» — Продюсерский Центр Live.Group