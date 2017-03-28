Под британским флагом! Премьера сериала «Ответный удар» на «Че»

Британия – настоящая кузница кадров для секретной разведки. Именно благодаря англичанам мы знаем всё о жизни профессиональных шпионов на службе её Величества. Этой весной «Че» покажет лучших британских военных агентов, которые нанесут сокрушительный удар по терроризму, в самой взрывоопасной премьере сезона «Ответный удар». «Ответный удар» – это по-настоящему крутой боевик, который заполнен огромным количеством боевых сцен и сумасшедшего экшена. Отлично поставленные драки, перестрелки и погони, ставят «Ответный удар» на одну полку с лучшими боевиками мирового кинематографа. В каждом новом деле, которое займет ровно две серии, главные герои будут рисковать жизнью, и проделывать трюки, от которых кровь стынет в жилах, а попкорн во рту. Именно поэтому «Че» будет показывать сразу по две серии друг за другом, превращая отдельные боевые истории в полноценный фильм. Чего стоит ждать? Хороший английский боевик! Это продолжение популярного сериала «Ответный удар» (Strike Back), который вышел в эфире британского телеканала Sky1 в 2010 году. В первой части создатели рассказывали о военной спецоперации английского агента Джона Портера в Ираке. В новом сезоне Портера похищает пакистанский боевик – он удерживает его в заложниках и требует от британской разведки невыполнимых условий. На помощь другу отправляются лучшие агенты Ми-6 Майк и Дэмиен. Им предстоит внедриться в банду опасных преступников, нарушить их планы и освободить своего напарника. Экранизация бестселлера! Над сценарием всех частей «Ответного удара» работали бывшие сотрудники британских спецслужб. А в основу сериала легла реальная история агента военной разведки Криса Райана, который провёл десять лет в спецподразделениях и лично уничтожал террористов. О Крисе Райане не знает только тот, кто ни разу не слышал про спецоперацию «Браво 2 0» (Bravo Two Zero) – эта история, произошедшая более двадцати лет назад в Ливане, стала настоящей сенсацией. Агент Райан оказался единственным выжившим во время захвата заложников на Ближнем Востоке. О британском патруле «Браво 2 0» написано много книг, которые были неоднократно экранизированы. Самым успешным и известным считается фильм «Буря в пустыне» 1999 года с Шоном Бином в главной роли. Зубодробительный экшн! Помимо сюжета, сериал «Ответный удар» может похвастаться огромным количеством боевых сцен, которые были переданы с максимальной точностью и реалистичностью. Перед самым началом съемок, актеры, исполняющие главные роли – Салливан Степлтон и Филип Уинчестер были отправлены в специальный лагерь в Южной Америке. Там они прошли интенсивный курс военной подготовки. Каждый день актеров подвергали изнурительным тренировкам: бег, состязания в команде и работа со стрелковым оружием. В итоге главные герои выглядят по-настоящему крепкими орешками, а сериал сразу же после премьеры получил репутацию настоящего военного блокбастера. Пуленепробиваемая премьера английского боевика «Ответный удар» по будням с 27 марта в 23:30 на «Че»

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