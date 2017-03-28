17 апреля в 23:00 на «Doмашнем» состоится самая долгожданная премьера весны «Беременные. После». В новом реалити-шоу четыре девушки соберутся вместе, чтобы рассказать о воспитании детей, об отношениях с мужчинами и о том, как стать самой лучшей мамой на свете. Жизнь молодой семьи похожа на зебру: в ней всегда найдется место радостным событиям и обидами, долгожданным моментами и разочарованиям, взлетам и падениям. Но однажды наступает момент, когда все становится с ног на голову – в семье появляется малыш. Как меняются отношения супругов? И какая она, семейная жизнь после родов? В новом реалити-проекте «Dомашнего» «Беременные. После» своим опытом о том, что ждет женщину за дверями родовой палаты, поделятся Саша Зверева, Дарья Пынзарь, Тутта Ларсен и Айза Анохина. Звездные мамы расскажут свои истории любви, материнства и успеха. Зрители увидят, что за звездным статусом прячутся все те же знакомые проблемы: малыши портят подгузники и делают первые шаги, подростки плачут и бунтуют, а мужья по полгода обещают поменять лампочку в квартире. Героини проекта будут обсуждать самые волнующие вопросы: до какого возраста можно кормить ребенка грудью? кто должен управлять семейным бюджетом? должен ли мужчинам зарабатывать больше, чем женщина? и может ли многодетная мать вновь встретить свою любовь? Для Саши Зверевой не существует слова «невозможно»: она захотела и уехала рожать на другой конец света – в Лос-Анджелес, без мужа и с детьми на руках. Теперь она многодетная мама и женщина, которая мечтает вновь обрести любовь. Правда, список требований к будущему супругу у Саши не маленький. Саша Зверева: «Сложно найти мужчину маме троих детей. Но я все-таки мечтаю, чтобы мой спутник жизни был для меня авторитетом. Потому что мне было бы сложно прислушиваться к мнению человека, если он добился меньших успехов, чем я. Мне кажется, что именно мужчина должен пополнять семейный бюджет, а женщина должна быть заботливой матерью и любящей женой». После тяжелого развода Айза Анохина уехала жить на Бали. Она не переставала верить в любовь и мечтать, что однажды встретит своего принца – красивого и сильного красавца. Именно так и произошло, она встретила мужчину мечты, за которого вышла замуж. Айза Анохина: «Иногда с детьми бывает нелегко, иногда терпение практически заканчивается, и твоим единственным желанием остается с головой зарыться в подушку. Но, несмотря на это, я на 100% убеждена: быть матерью – это не обуза, а настоящее счастье! А если рядом еще и хороший папа, то жизнь с детьми и вовсе превращается в рай». Тутта Ларсен не боится стереотипов и считает, что супруг не обязан много зарабатывать, он может вполне заниматься своими хобби и выполнять работу по дому. Пока Тутта строит карьеру на телевидении, планирует съемочный график и зарабатывает деньги, Валерий с готовностью берет на себя домашние обязанности и воспитание троих детей. Тутта Ларсен: «С одной стороны, участие в подобном проекте для меня вызов, причем как профессиональный, так и материнский. А с другой – это возможность рассказать о своем троекратном опыте, поделиться накопленными знаниями и ответить на вопросы, касающиеся любой женщины: о воспитании детей, карьере и отношениях с мужем». Дарья Пынзарь второй раз стала мамой, теперь они с мужем Сергеем радуются улыбкам малыша и с нетерпением ждут его первых шагов. Счастливая семейная пара планирует переехать в новую квартиру, где Даша мечтает поскорее обзавестись собственной мастерской для рисования. Дарья Пынзарь: Мы уже давно мечтаем переехать, и все никак не получается. Сейчас у нас строится свой таунхаус, и мы очень ждем, когда наконец-то сможем туда переселиться. Хотелось бы больше пространства для наших детей, чтобы у малыша была своя комната. В нашей новой квартире, надеюсь, найдется место и для моей собственной мастерской, в которой я буду работать». Четыре девушки. Четыре истории материнства. Четыре взгляда на жизнь. Им есть, что рассказать зрителям, и есть, чем их удивить. Они очень разные, но при этом всех их объединяет одно – любовь к собственным детям. Ведь они на собственном примере доказали, что материнство хоть и не оплачиваемый, но самый приятный и благодарный труд.

Фото со съёмок – по ссылке. Как стать хорошей женой и самой лучшей мамой в большом городе, – c 17 апреля в 23:00 на «Dомашнем». Премьера!

«Беременные. После»

17 апреля в 23:00

на «Dомашнем»

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