«Молодежка» переходит в высшую лигу

Пока российские зрители следят за развязкой четвертого сезона «Молодежки», телеканал СТС и компания Art Pictures Vision приступили к съемкам пятого сезона самой популярной спортивной драмы на отечественном ТВ. Главных героев ждут новые сражения на льду, но уже в рядах Высшей Хоккейной Лиги, а зрителей – звезды российского кино и телевидения, которые дополнят уже полюбившихся актеров – Владимир Яглыч, Наталья Рудова, Сергей Горобченко, Максим Дрозд, Петр Кислов, Дмитрий Куличков, Сергей Степин и многие другие. После триумфального завершения сезона под руководством Макеева главных героев ждет карьера в ВХЛ. Ребята вступают на взрослый путь в составе клуба «Бурые Медведи», где их ждут не только заманчивые перспективы, но и непростой прием старожилов. Хватит ли опыта бывшим звездам молодежной команды, чтобы сыграться с ними и найти общий язык? Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Несмотря на силу бренда «Молодежка» с его миллионами поклонников по всей стране, нам было важно не просто продолжить успешную историю, а найти в ней новые краски и повороты. Пятый сезон можно смело назвать перезагрузкой: меняется лига, добавляются герои, обновляется команда. Мы верим, что все это пойдет на пользу сериалу и позволит увеличить и без того широкую аудиторию, как за счет молодежи, так и более взрослых зрителей». Дмитрий Табарчук, продюсер компании Art Pictures Vision: «Мы начинаем пятый сезон «Молодежки» – сериала, который остается одним из самых рейтинговых проектов канала СТС и имеет в своем багаже большое число различных премий. Очень приятно, что наши усилия оценили не только зрители, для которых мы снимаем проект, но и профессионалы из кино- и спортивного цеха. Стоит отметить, что в этом сезоне тренировки актеров проходят как на льду, так и в танцевальных залах и даже на ринге. Уверен, нам хватит сил и терпения сделать пятый сезон ярким, честным и искренним, как и вся наша история». Сергей Арланов, продюсер компании Art Pictures Vision: «Приступать к работе над пятым сезоном очень волнительно. Когда мы только запускали «Молодежку», никто не думал, что проект будет существовать так долго. За это время наши герои повзрослели, успели многое пережить, а в пятом сезоне их ждет новое испытание – переход в ВХЛ. Мы покажем их зрителю с другой стороны, добавим элементы шоу, связанные с нестандартными и не всегда безобидными хобби наших героев. Этот сезон будет жестче, зрелищнее и реалистичнее предыдущих». Съемки нового сезона стартовали в Долгопрудном. По сюжету, Андрей Кисляк (Влад Канопка) и вратарь команды «Бурые медведи» Иван Савчук (Петр Кислов) устраивают потасовку в местном спорт-баре. По традиции, после первой отснятой сцены режиссер-постановщик Андрей Головков разбил тарелку и произнес напутственное слово: «Рад снова видеть нашу большую киносемью и тех, кто сегодня к ней присоединился. Пятый сезон будет особенным во многих отношениях, как в плане сценария – мы обновили 80% сюжетных линий, так и в отношении съемок: у нас много свежих идей, которые мы собираемся воплотить». Среди «новичков» проекта – популярный актер Владимир Яглыч («Экипаж», «Воин», «Мы из будущего»), которому досталась роль самовлюбленного нападающего «Бурых медведей» Руслана Жданова. Благодаря родственным связям, он привык получать все, что захочет. В том числе, в личной жизни: несмотря на брак с моделью в исполнении Натальи Рудовой, Руслан постоянно ей изменяет, пока не встречает ту, ради которой готов измениться.

Владимир Яглыч (Руслан Жданов): «Меня смущало, что нужно подключаться к уже существующему проекту, но продюсеры убедили, что каждый сезон «Молодежки» не похож на предыдущие. К тому же, я познакомился с работой уважаемых мною коллег, что помогло принять окончательное решение. Буду рад привнести в сериал новое дыхание». Правую руку Жданова – вратаря Ивана Савчука – в сыграет Петр Кислов, известный зрителям СТС по сериалам «Закрытая школа» и «До смерти красива». Его герой ревностно относится к появлению в команде Семена Бакина (Игорь Огурцов) и не упускает повода поиздеваться над вторым вратарем. Петр Кислов (Иван Савчук): «Амплуа вратаря мне не свойственно, так как в команде артистов «КомАр» я играю на позиции нападающего. Но тем интереснее было предложение. Вратарь-негодяй – это отлично! Тут есть что сыграть». По словам Петра, сработаться с коллегами ему помогли тренировки на льду, которые компания Art Pictures Vision проводит четыре раза в неделю, и дружба с Владимиром Яглычем, Сергеем Горобченко и Тимуром Ефременковым по хоккейной команде артистов «КомАр». Александр Мартьянов, постановщик трюков: «В процессе тренировок мы делаем больший акцент на катании, чем на игровых моментах, которые дублеры могут выполнить более профессионально. Важно, чтобы актер уверенно заехал в кадр и эффектно, с поднятой головой выехал из него. И в этом плане нам повезло: новички сезона показывают отличные результаты!» К самым напряженным ледовым сценам группа приступит в мае, а пока проходят интерьерные и натурные съемки. Кроме хоккейных тренировок, актеров ждут занятия по фигурному катанию: по сюжету, хоккеисты устраивают флешмоб на льду. Постановку номера доверили специалисту из команды Ильи Авербуха, а подготовкой сцен боев без правил, в которых предстоит участвовать героям Ильи Коробко и Тимура Ефременкова, занимается постановщик спортивной драмы «Воин». «Молодежка», 5-й сезон Производство: ООО «Арт Пикчерс Вижн»

Жанр: молодежная драма

Продюсеры: Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Дарья Легони-Фиалко, Екатерина Андриенко, Дмитрий Табарчук, Дмитрий Рудовский, Сергей Арланов, Владимир Неклюдов

Автор идеи: Вячеслав Муругов

Режиссеры: Андрей Головков

Исполнительный продюсер: Андрей Федулов

Авторы сценария: Леонид Купридо, Александр Булынко, Александр Тыкун, Сергей Олехник

В ролях: Влад Канопка, Илья Коробко, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Иван Жвакин, Евгений Кулик, Юлия Маргулис, Владимир Яглыч, Петр Кислов, Сергей Горобченко, Максим Дрозд, Наталья Рудова, Денис Никифоров, Дмитрий Куличков, Сергей Степин, Сергей Габриэлян, Владимир Зайцев, Николай Добрынин, Тимур Ефременков, Евгений Романцов, Екатерина Мельник, Софья Шуткина и др.

Продолжительность: 48 минут

Кол-во серий: 44

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