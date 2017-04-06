Ровно пять лет назад телеканалом СТС и студией Yellow, Black and White был задуман сериал «Кухня», который побил все рекорды по популярности, завоевал сердца миллионов зрителей, был показан в более чем 20-и странах, зажил своей жизнью в 2-х книгах, анимационном сериале, спин-оффе «Отель Элеон» и 2-х полнометражных фильмах – комедии «Кухня в Париже» (2014) и новой картине «Кухня. Последняя битва», которая выходит на большие экраны 20 апреля.
Второй полнометражный фильм станет финальным аккордом, завершающим историю команды шеф-повара Виктора Баринова. При этом новая картина будет интересна не только поклонникам сериала «Кухня» и комедии «Кухня в Париже», но и тем, кто пока не знаком с героями франшизы.
Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа»: «Пять лет назад, когда мы веселой компанией разбивали тарелку на съемках первого сезона, мы верили в успех проекта, но никто не мог ожидать, во что это выльется. И я очень рад, что старт «Кухни» подарил нам не только шесть суперуспешных сезонов, не менее популярный спин-офф. «Кухня», безусловно, стала одним из тех проектов, который определил вектор развития не просто СТС, но и в целом российской индустрии телепроизводства».
Виталий Шляппо, генеральный продюсер Yellow, Black and White и руководитель авторской группы: «Кухню» полюбили сразу! Это было похоже на взрыв, волны которого много раз облетели страну и до сих пор не утихают. Проекты франшизы стали абсолютно зрительскими! Именно благодаря этому мы приняли решение вернуть, но уже на большие экраны страны, любимых героев в фильме «Кухня. Последняя битва».
О КОМАНДЕ «КУХНИ»
Над франшизой в разные годы работали режиссеры Дмитрий Дьяченко («День радио», «О чем говорят мужчины») и Антон Федотов («Даешь молодежь», «Анжелика»).
Первоначально на роль владельца ресторана Claude Monet рассматривали звезд шоу-бизнеса, в числе которых была даже кандидатура Льва Лещенко, но в итоге создатели остановились на шоумене Дмитрии Нагиеве. Зато с шеф-поваром Виктором Бариновым определились сразу: Дмитрий Назаров не только блестящий актер, но и ведущий кулинарного шоу, кроме того озвучивал повара в мультфильме «Рататуй», а главное, работал кондитером.
В отличие от старшего коллеги другие актеры «Кухни» не умели готовить, поэтому под руководством профессиональных поваров учились резать и шинковать. В работе над ролью Никита Тарасов (Луи) пошел дальше всех: он поехал на родину своего героя наблюдать за работой местных кондитеров.
Никита Тарасов (Луи): «Благодаря кондитеру Луи, я открыл для себя юг Франции, научился готовить, обрел новых друзей и талантливых коллег в одном лице. Нам было хорошо вместе. Невероятно хорошо! «Кухня» – это любовь, семья. Теперь, приходя на новые съемочные площадки, невольно сравниваю атмосферу с «кухонной». Мы жили душа в душу. Было с кем и сокровенным поделиться, и посмеяться, и поесть вкусно. Это дорогого стоит!»
Марк Богатырев (Макс): «Этот проект стал для меня судьбоносным, я его люблю, и для меня каждый сезон был разным, я все время ждал что-то новое. На мой взгляд, секрет популярности сериала в том, что он честно сделан, хорошо написан, отлично подобраны артисты, которые так же честно работают. Кроме того, в паре всех героев есть своя история, своя боль, свои взаимоотношения. Зритель окликается, потому что находит что-то свое, близкие сердцу истории. «Кухня» так полюбилась всем, просто потому что она настоящая!»
Елена Подкаминская (Вика): «Эта история жила много лет и довольно успешно, и нам, актерам, принесла большую творческую радость. Она сроднила нас и объединила с людьми нашей страны, да и не только нашей. Это был очень любимый и дорогой для меня проект, поэтому, когда уходила, я плакала, потому что для меня эта команда – очень близкие люди».
Сергей Лавыгин (Сеня): «В детстве, когда заканчивался мой любимый фильм или сериал, мне было жутко обидно, я готов был расплакаться, потому что осознавал, что больше никогда не встречу любимых персонажей. Я думаю, что зрителям, которые полюбили «Кухню», было так же печально прощаться с ней. У нас самих, актеров, последние съемочные дни проходили с терпкими нотами грусти, потому что это было замечательное время».
Ольга Кузьмина (Настя): «Кухня» настолько заполонила все пространство, что это было второе глобальное событие после рождения ребенка, которое перевернуло всю мою жизнь. Я даже не знаю, что больше повлияло на меня: материнство изменило меня внутренне, а «Кухня» поменяла мое окружение, мой внешний мир и отношение людей ко мне».
Валерия Федорович (Катя): «Кухня» очень многое поменяла, а главное, познакомила меня с миром кино и дала огромаднейший опыт. Для молодой актрисы быть в кадре с такими профессионалами – большая удача. Я с такой благодарностью и радостью вспоминаю все. Ведь в меня, никому не известную выпускницу, взяли да поверили. Это чудо, а не проект!»
Михаил Тарабукин (Федя): «В проекте я встретил людей, которые умеют объяснять профессию очень хорошо, я узнал много нового и то, что мне не рассказывали в театральном училище. Мои коллеги по площадке так владеют профессией, что мне не нужен главный голливудский тренер Ивана Чаббак, потому что со мной были Лавыгин, Тарасов, Нагиев и Назаров».
В каждом проекте «Кухни» появлялись новые герои в исполнении звезд театра и кино, шоу-бизнеса и спорта. Например, Игорь Верник на съемках сериала «Кухня» превратился в самовлюбленного шеф-повара, а Сергей Бурунов в инспектора миграционной службы, Андрей Бурковский строил интриги в роли официанта, а Александр Семчев бил рекорды по поеданию еды, став префектом района. В дуэте с Дмитрием Назаровым снимались Александр Панкратов-Черный (брат Виктора Петровича) и Валентина Талызина в роли тещи Баринова. Также посетителей ресторана сыграли известный футболист Вячеслав Малафеев с супругой, популярная певица Бьянка и продюсер Иосиф Пригожин, который в «Кухне» примерил усы. В одной из серий на гитаре играет Леонид Агутин, чей хит «На сиреневой луне» Виктор Петрович исполняет для Елены Павловны. В фильмах «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва» в роли отца шефа Баринова появляется Олег Павлович Табаков. Также в завершающем франшизу полнометражном проекте сыграет известный российский телеведущий Андрей Малахов в роли самого себя.
О КУХНЕ «КУХНИ»
- В пилотной серии французский ресторан назывался «Виктор Гюго». Но оказалось, что такое заведение уже существует, поэтому место работы Виктора Баринова сначала переименовали в «Ренуар», а потом в Claude Monet, название которого в итоге запатентовали.
- Съемки фасада ресторана проходили в Москве по адресу ул. Спиридоновка, д. 25/20, с. 1, где сейчас находится китайский ресторан. На площадке с актерами работала команда московских шеф-поваров, которые не только консультировали съемочную группу, но и стали «руками» экранных героев на крупных планах.
- Интерьер ресторана изображали построенные декорации с залом на два десятка столиков и кухней, где были установлены две профессиональные плиты, каждая из которых была оснащена восьми конфорками и двумя грилями. Всего на площадке использовалось более 2500 столовых приборов, 70 кастрюль и 50 сковородок.
- В «Кухне» показано огромное количество деликатесов, в том числе и шедевры молекулярной кухни, большая часть которых была несъедобной. Чтобы придать блюду «аппетитный» вид, фуд-стилисты натирали гуталином ребрышки, поливали блины машинным маслом, а зелень освежали лаком для волос.
- Claude Monet кормил не только гостей, но и их питомцев. В один из дней был изготовлен огромный четырехэтажный торт из фарша с украшениями в виде косточек. По сюжету, богатая посетительница ресторана решила отметить день рождения любимого мопса.
«КУХНЯ» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
- «Кухня» является самым дорогим комедийным сериалом в России.
- Над франшизой на протяжении 5-и лет трудились более 20-и сценаристов. Бессменным креативным продюсером франшизы выступил Василий Куценко.
- На протяжении пяти лет и шести сезонов «Кухня» неоднократно становился лидером по количеству просмотров на ТВ – самый успешный пятый сезон достигал доли 27,4 в своем тайм-слоте.
- Создатели франшизы экспериментировали с жанрами и в каждом сезоне сериала выделяли 1 серию, в которой герои фантазировали. Так, персонажи превращались в вампиров, инопланетян, исторических персонажей, представляли себя через 20 лет и мечтали о собственном фильме про ресторан.
- В съемках сериала приняли участие 30 африканских тараканов, 2 кота и 1 кошка, 3 крысы, 1 гусь, 1 пони, 3 собаки, 1 черепаха, 3 золотых рыбки и несколько крабов, которых красили в зеленый цвет. На площадке хвостатых актеров даже уговаривали сниматься: например, чтобы крыса перебежала дорогу, на асфальте проводили прямую черту из кусочков сосиски.
- В одной из серий появился рояль 1937 года, купленный на интернет-аукционе. Для съемок сцен, в которых инструмент не был заявлен, его с помощью тросов поднимали к потолку. Вес реквизита составлял более 300 килограммов, поэтому ходить под ним запрещалось.
- Каждый день на площадку привозили до 30 килограммов продуктов. Так, для одного из эпизодов реквизиторы приобрели 15 килограммов сибаса, для другого – 9 двухкилограммовых стейков, которые после съемок попали в плов, приготовленный специально для всей съемочной группы.
- «Кухня» – единственный российский сериал с Золотой кнопкой YouTube с аудиторией более 1 700 000 подписчиков.
- «Кухня» является обладателем премии «ТЭФИ», народной премии «Жорж», трижды признана лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
- В 2014 году 2,3 млн. зрителей посмотрели вышедшую на большие экраны «Кухню в Париже» – полнометражный фильм, который стал связующим звеном между 3-м и 4-м телесезонами франшизы.
- Во время съемок фильма «Кухня. Последняя битва» было израсходовано более 1000 кг продуктов.
«КУХНЯ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
- «Кухню» можно читать, использовать в быту и смотреть детям: были написаны две книги, в супермаркетах продается брендированная кухонная утварь, а для любителей анимации запланирован мультсериал про любимых героев.
- Права на формат «Кухня» были проданы одной из крупнейших студий CBS International. Оригинальная версия сериала была показана в более чем 20ти странах. Кроме того, права на показ российского проекта приобрели такие всемирно известные компании, как HULU и Amazon.
- «Кухня» – первый телепроект, который был запущен на широком экране. В 2014 году в кинотеатрах вышел полнометражный фильм «Кухня в Париже», который собрал более 13 миллионов долларов.
- Спин-оффом «Кухни» стал сериал «Отель Элеон», первый сезон которого с успехом прошел на СТС. Продолжение нового проекта о приключениях в отеле выйдет уже этой весной. Во второй сезон заглянут француз-кондитер Луи, спец по молекулярной кухне Катя и главный эксперт по уборке Айнура. «Старички» помогут коллегам по цеху решить не только амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и сногсшибательных перемен в жизни героев «Отеля Элеон».
- С 20 апреля только в кино к зрителям в последний раз вернется звездный актерский дуэт в исполнении Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева, а также команда Виктора Баринова в полном составе. В новой комедии «Кухня. Последняя битва» по личной просьбе Президента России Виктору Петровичу предстоит отправиться в Сочи на чемпионат мира среди профессиональных поваров и доказать, что он и его команда – лучшие в мире.