Ровно пять лет назад телеканалом СТС и студией Yellow, Black and White был задуман сериал «Кухня», который побил все рекорды по популярности, завоевал сердца миллионов зрителей, был показан в более чем 20-и странах, зажил своей жизнью в 2-х книгах, анимационном сериале, спин-оффе «Отель Элеон» и 2-х полнометражных фильмах – комедии «Кухня в Париже» (2014) и новой картине «Кухня. Последняя битва», которая выходит на большие экраны 20 апреля. Второй полнометражный фильм станет финальным аккордом, завершающим историю команды шеф-повара Виктора Баринова. При этом новая картина будет интересна не только поклонникам сериала «Кухня» и комедии «Кухня в Париже», но и тем, кто пока не знаком с героями франшизы. Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа»: «Пять лет назад, когда мы веселой компанией разбивали тарелку на съемках первого сезона, мы верили в успех проекта, но никто не мог ожидать, во что это выльется. И я очень рад, что старт «Кухни» подарил нам не только шесть суперуспешных сезонов, не менее популярный спин-офф. «Кухня», безусловно, стала одним из тех проектов, который определил вектор развития не просто СТС, но и в целом российской индустрии телепроизводства». Виталий Шляппо, генеральный продюсер Yellow, Black and White и руководитель авторской группы: «Кухню» полюбили сразу! Это было похоже на взрыв, волны которого много раз облетели страну и до сих пор не утихают. Проекты франшизы стали абсолютно зрительскими! Именно благодаря этому мы приняли решение вернуть, но уже на большие экраны страны, любимых героев в фильме «Кухня. Последняя битва». О КОМАНДЕ «КУХНИ» Над франшизой в разные годы работали режиссеры Дмитрий Дьяченко («День радио», «О чем говорят мужчины») и Антон Федотов («Даешь молодежь», «Анжелика»). Первоначально на роль владельца ресторана Claude Monet рассматривали звезд шоу-бизнеса, в числе которых была даже кандидатура Льва Лещенко, но в итоге создатели остановились на шоумене Дмитрии Нагиеве. Зато с шеф-поваром Виктором Бариновым определились сразу: Дмитрий Назаров не только блестящий актер, но и ведущий кулинарного шоу, кроме того озвучивал повара в мультфильме «Рататуй», а главное, работал кондитером. В отличие от старшего коллеги другие актеры «Кухни» не умели готовить, поэтому под руководством профессиональных поваров учились резать и шинковать. В работе над ролью Никита Тарасов (Луи) пошел дальше всех: он поехал на родину своего героя наблюдать за работой местных кондитеров. Никита Тарасов (Луи): «Благодаря кондитеру Луи, я открыл для себя юг Франции, научился готовить, обрел новых друзей и талантливых коллег в одном лице. Нам было хорошо вместе. Невероятно хорошо! «Кухня» – это любовь, семья. Теперь, приходя на новые съемочные площадки, невольно сравниваю атмосферу с «кухонной». Мы жили душа в душу. Было с кем и сокровенным поделиться, и посмеяться, и поесть вкусно. Это дорогого стоит!» Марк Богатырев (Макс): «Этот проект стал для меня судьбоносным, я его люблю, и для меня каждый сезон был разным, я все время ждал что-то новое. На мой взгляд, секрет популярности сериала в том, что он честно сделан, хорошо написан, отлично подобраны артисты, которые так же честно работают. Кроме того, в паре всех героев есть своя история, своя боль, свои взаимоотношения. Зритель окликается, потому что находит что-то свое, близкие сердцу истории. «Кухня» так полюбилась всем, просто потому что она настоящая!» Елена Подкаминская (Вика): «Эта история жила много лет и довольно успешно, и нам, актерам, принесла большую творческую радость. Она сроднила нас и объединила с людьми нашей страны, да и не только нашей. Это был очень любимый и дорогой для меня проект, поэтому, когда уходила, я плакала, потому что для меня эта команда – очень близкие люди». Сергей Лавыгин (Сеня): «В детстве, когда заканчивался мой любимый фильм или сериал, мне было жутко обидно, я готов был расплакаться, потому что осознавал, что больше никогда не встречу любимых персонажей. Я думаю, что зрителям, которые полюбили «Кухню», было так же печально прощаться с ней. У нас самих, актеров, последние съемочные дни проходили с терпкими нотами грусти, потому что это было замечательное время». Ольга Кузьмина (Настя): «Кухня» настолько заполонила все пространство, что это было второе глобальное событие после рождения ребенка, которое перевернуло всю мою жизнь. Я даже не знаю, что больше повлияло на меня: материнство изменило меня внутренне, а «Кухня» поменяла мое окружение, мой внешний мир и отношение людей ко мне». Валерия Федорович (Катя): «Кухня» очень многое поменяла, а главное, познакомила меня с миром кино и дала огромаднейший опыт. Для молодой актрисы быть в кадре с такими профессионалами – большая удача. Я с такой благодарностью и радостью вспоминаю все. Ведь в меня, никому не известную выпускницу, взяли да поверили. Это чудо, а не проект!»



Михаил Тарабукин (Федя): «В проекте я встретил людей, которые умеют объяснять профессию очень хорошо, я узнал много нового и то, что мне не рассказывали в театральном училище. Мои коллеги по площадке так владеют профессией, что мне не нужен главный голливудский тренер Ивана Чаббак, потому что со мной были Лавыгин, Тарасов, Нагиев и Назаров». В каждом проекте «Кухни» появлялись новые герои в исполнении звезд театра и кино, шоу-бизнеса и спорта. Например, Игорь Верник на съемках сериала «Кухня» превратился в самовлюбленного шеф-повара, а Сергей Бурунов в инспектора миграционной службы, Андрей Бурковский строил интриги в роли официанта, а Александр Семчев бил рекорды по поеданию еды, став префектом района. В дуэте с Дмитрием Назаровым снимались Александр Панкратов-Черный (брат Виктора Петровича) и Валентина Талызина в роли тещи Баринова. Также посетителей ресторана сыграли известный футболист Вячеслав Малафеев с супругой, популярная певица Бьянка и продюсер Иосиф Пригожин, который в «Кухне» примерил усы. В одной из серий на гитаре играет Леонид Агутин, чей хит «На сиреневой луне» Виктор Петрович исполняет для Елены Павловны. В фильмах «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва» в роли отца шефа Баринова появляется Олег Павлович Табаков. Также в завершающем франшизу полнометражном проекте сыграет известный российский телеведущий Андрей Малахов в роли самого себя. О КУХНЕ «КУХНИ» В пилотной серии французский ресторан назывался «Виктор Гюго». Но оказалось, что такое заведение уже существует, поэтому место работы Виктора Баринова сначала переименовали в «Ренуар», а потом в Claude Monet, название которого в итоге запатентовали.

Съемки фасада ресторана проходили в Москве по адресу ул. Спиридоновка, д. 25/20, с. 1, где сейчас находится китайский ресторан. На площадке с актерами работала команда московских шеф-поваров, которые не только консультировали съемочную группу, но и стали «руками» экранных героев на крупных планах.

Интерьер ресторана изображали построенные декорации с залом на два десятка столиков и кухней, где были установлены две профессиональные плиты, каждая из которых была оснащена восьми конфорками и двумя грилями. Всего на площадке использовалось более 2500 столовых приборов, 70 кастрюль и 50 сковородок.

В «Кухне» показано огромное количество деликатесов, в том числе и шедевры молекулярной кухни, большая часть которых была несъедобной. Чтобы придать блюду «аппетитный» вид, фуд-стилисты натирали гуталином ребрышки, поливали блины машинным маслом, а зелень освежали лаком для волос.

Claude Monet кормил не только гостей, но и их питомцев. В один из дней был изготовлен огромный четырехэтажный торт из фарша с украшениями в виде косточек. По сюжету, богатая посетительница ресторана решила отметить день рождения любимого мопса. «КУХНЯ» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ «Кухня» является самым дорогим комедийным сериалом в России.

Над франшизой на протяжении 5-и лет трудились более 20-и сценаристов. Бессменным креативным продюсером франшизы выступил Василий Куценко.

На протяжении пяти лет и шести сезонов «Кухня» неоднократно становился лидером по количеству просмотров на ТВ – самый успешный пятый сезон достигал доли 27,4 в своем тайм-слоте.

в своем тайм-слоте. Создатели франшизы экспериментировали с жанрами и в каждом сезоне сериала выделяли 1 серию, в которой герои фантазировали. Так, персонажи превращались в вампиров, инопланетян, исторических персонажей, представляли себя через 20 лет и мечтали о собственном фильме про ресторан.

серию, в которой герои фантазировали. Так, персонажи превращались в вампиров, инопланетян, исторических персонажей, представляли себя через и мечтали о собственном фильме про ресторан. В съемках сериала приняли участие 30 африканских тараканов, 2 кота и 1 кошка, 3 крысы, 1 гусь, 1 пони, 3 собаки, 1 черепаха, 3 золотых рыбки и несколько крабов, которых красили в зеленый цвет. На площадке хвостатых актеров даже уговаривали сниматься: например, чтобы крыса перебежала дорогу, на асфальте проводили прямую черту из кусочков сосиски.

африканских тараканов, кота и кошка, крысы, гусь, пони, 3 собаки, черепаха, золотых рыбки и несколько крабов, которых красили в зеленый цвет. На площадке хвостатых актеров даже уговаривали сниматься: например, чтобы крыса перебежала дорогу, на асфальте проводили прямую черту из кусочков сосиски. В одной из серий появился рояль 1937 года , купленный на интернет-аукционе. Для съемок сцен, в которых инструмент не был заявлен, его с помощью тросов поднимали к потолку. Вес реквизита составлял более 300 килограммов, поэтому ходить под ним запрещалось.

, купленный на интернет-аукционе. Для съемок сцен, в которых инструмент не был заявлен, его с помощью тросов поднимали к потолку. Вес реквизита составлял более килограммов, поэтому ходить под ним запрещалось. Каждый день на площадку привозили до 30 килограммов продуктов. Так, для одного из эпизодов реквизиторы приобрели 15 килограммов сибаса, для другого – 9 двухкилограммовых стейков, которые после съемок попали в плов, приготовленный специально для всей съемочной группы.

килограммов продуктов. Так, для одного из эпизодов реквизиторы приобрели килограммов сибаса, для другого – двухкилограммовых стейков, которые после съемок попали в плов, приготовленный специально для всей съемочной группы. «Кухня» – единственный российский сериал с Золотой кнопкой YouTube с аудиторией более 1 700 000 подписчиков.

подписчиков. «Кухня» является обладателем премии «ТЭФИ», народной премии «Жорж», трижды признана лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

В 2014 году 2,3 млн. зрителей посмотрели вышедшую на большие экраны «Кухню в Париже» – полнометражный фильм, который стал связующим звеном между 3-м и 4-м телесезонами франшизы.

млн. зрителей посмотрели вышедшую на большие экраны «Кухню в Париже» – полнометражный фильм, который стал связующим звеном между 3-м и 4-м телесезонами франшизы. Во время съемок фильма «Кухня. Последняя битва» было израсходовано более 1000 кг продуктов. «КУХНЯ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ… «Кухню» можно читать, использовать в быту и смотреть детям: были написаны две книги, в супермаркетах продается брендированная кухонная утварь, а для любителей анимации запланирован мультсериал про любимых героев.



Права на формат «Кухня» были проданы одной из крупнейших студий CBS International. Оригинальная версия сериала была показана в более чем 20ти странах. Кроме того, права на показ российского проекта приобрели такие всемирно известные компании, как HULU и Amazon.

были проданы одной из крупнейших студий CBS International. Оригинальная версия сериала была показана в более чем 20ти странах. Кроме того, права на показ российского проекта приобрели такие всемирно известные компании, как HULU и Amazon.

«Кухня» – первый телепроект, который был запущен на широком экране. В 2014 году в кинотеатрах вышел полнометражный фильм «Кухня в Париже» , который собрал более 13 миллионов долларов.

– первый телепроект, который был запущен на широком экране. В 2014 году в кинотеатрах вышел полнометражный фильм , который собрал более 13 миллионов долларов.

Спин-оффом «Кухни» стал сериал «Отель Элеон», первый сезон которого с успехом прошел на СТС. Продолжение нового проекта о приключениях в отеле выйдет уже этой весной. Во второй сезон заглянут француз-кондитер Луи, спец по молекулярной кухне Катя и главный эксперт по уборке Айнура. «Старички» помогут коллегам по цеху решить не только амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и сногсшибательных перемен в жизни героев «Отеля Элеон».

стал сериал «Отель Элеон», первый сезон которого с успехом прошел на СТС. Продолжение нового проекта о приключениях в отеле выйдет уже этой весной. Во второй сезон заглянут француз-кондитер Луи, спец по молекулярной кухне Катя и главный эксперт по уборке Айнура. «Старички» помогут коллегам по цеху решить не только амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и сногсшибательных перемен в жизни героев «Отеля Элеон».

С 20 апреля только в кино к зрителям в последний раз вернется звездный актерский дуэт в исполнении Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева, а также команда Виктора Баринова в полном составе. В новой комедии «Кухня. Последняя битва» по личной просьбе Президента России Виктору Петровичу предстоит отправиться в Сочи на чемпионат мира среди профессиональных поваров и доказать, что он и его команда – лучшие в мире.

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