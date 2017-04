Святой или грешник? Самая громкая телепремьера 2017 года: «Молодой папа» на «Че» 12.04.2017 Как начинается утро папы римского? С молитвы и покаяния? А если с сигаретки и стаканчика газировки? И это вполне реально, когда папой римским стал молодой американец. Главная новинка 2016 года и самый провокационный сериал о внутренней кухне Ватикана «Молодой папа» 23 апреля только на телеканале «Че». Кардиналы Ватикана совершили страшную ошибку: выбрали папой того, кого совершенно не знают. Новый понтифик – американец Лэнни Белардо, он же Пий XIII – яркая и противоречивая личность. Но кто он на самом деле – святой или грешник? Папа ведет себя непредсказуемо и весьма эксцентрично, любит принарядиться, постоянно курит, обожает вишневую колу по утрам и считает себя божественно красивым. Заносчивый, высокомерный, раздражительный и мстительный Пий XIII не согласен на роль послушной марионетки, он пытается разворошить клубок интриг, царящих в Ватикане, и намерен учинить глобальные перемены в папской резиденции. Кардиналы в ужасе, они считают молодого папу настоящим дьяволом и готовы приступить сакральные заповеди, лишь бы капризный мальчишка отрекся от титула «его Святейшества». Сериал «Молодой папа» словно приоткрывает завесу тайн о жизни «праведных» католиков и показывает зрителю, чем на самом деле занимается вся папская рать. А занимается она многим: интригует, злословит, сплетничает и самым странным образом кается в грехах. Этот проект был просто обречен на успех, ведь над его созданием трудились режиссер Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость») и сценарист Тони Гризони («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), а главную роль исполнил голливудский красавец Джуд Лоу. Джуд Лоу: «Перед съемками я думал, что нужно читать, когда ты хочешь сыграть папу? Ведь школ для пап не существует, да и поговорить не с кем. И интуитивно тянулся к Библии. Там, конечно, было руководство к действию, но не совсем то, которое мне нужно. Пришлось справляться самому». «Молодой папа» сразу был продлен на второй сезон, еще до выхода первого, а многие кинокритики поговаривают, что он станет лучшим сериалом 2017 года. Еще бы, производством занимались американский HBO, итальянский Sky Atlantic и французский Canal+. Самыми первыми «Молодого папу» увидели на родине – в Италии, премьера состоялась 21 октября 2016 года, HBO показал премьерные серии 15 января 2017 года, а российские телезрители смогут увидеть сериал только на телеканале «Че» 23 апреля в 23:30. Паоло Соррентино: «К счастью, описать атмосферу «Молодого папы» одним словом невозможно. Но мы постарались, чтобы в сериале постоянно присутствовала ирония, чтобы именно она была связующим звеном, сквозной линией. Мне кажется, что это очень подходит Ватикану: у его обитателей очень много свободного времени, а отдых — лучший в мире генератор иронии» 10 заповедей «Молодого папы» Пить вишневую колу по утрам. Папа очень мало ест, вместо изысканной итальянской кухни, он предпочитает выпить на завтрак бутылочку прохладной вишневой газировки. В Ватикане такую колу можно купить только в единственном магазине – Castroni, который специализируется на редких продуктах питания из разных стран. Курить, и никаких гвоздей. Курить в Ватикане запретил еще Иоанн Павел II в 2002 году. Согласно этому запрету, курить нельзя в любых местах общественного пользования, причем не разрешается даже зажигать сигарету. Но на папу Пия XIII эти правила не распространяются, он курит постоянно, где ему удобно и когда захочется. Например, во время молитвы. Цитировать Бродского. Пий XIII беспощаден к кардиналам, в служебные командировки он отправляет их на Аляску. «Красота при низких температурах – настоящая красота», – произносит довольный Лэнни. Это прямая цитата из сборника «Набережная неисцелимых», которую Иосиф Бродский посвятил Венеции. Этот город имеет для папы огромное значение: в детстве родители-хиппи отдали его в приют и отправились гулять и веселиться в Венецию. Зачем они так поступили, не знает никто, и в первую очередь Лэнни. Теоретически они могут быть до сих пор в Венеции, поэтому папа не оставляет попыток их отыскать. Быть недоступным как рок-звезда. Кубрик, Сэлинджер, Бэнкси, Duft Punk – что объединяет этих людей, вопрошает папа? Они практически не фотографировались, никто не знает и не помнит их лиц. Папу тоже никто не должен знать в лицо, он должен быть невидимым и недоступным. Никаких фотографий его Святейшества. Журналисты и верующие должны видеть лишь тусклый свет и силуэт. Есть только Бог, папа – никто. Любоваться Виллендорфской Венерой. Небольшая статуэтка женской фигуры стоит у папы в кабинете, хотя на самом деле Виллендорфская Венера находится вовсе не в папской резиденции, а в музее естествознания в Вене. Кардиналы и даже московский патриарх не сводят глаз с Венеры, чем ужасно раздражают папу. Фигурка высотой 11 см вырезана из оолитового известняка и подкрашена красной охрой. По некоторым подсчетам, возраст статуэтки составляет почти 30 000 лет. К сожалению, до наших дней не дошло информации ни о методе изготовления, ни о месте, ни о культурном назначении данной статуэтки. Завести себе кенгуру. Посол Австралии подарил Пию XIII кенгуру. А почему бы и нет? Паоло Соррентино в одном из интервью завил, что с бюджетом в 40 млн. евро можно позволить себе и кенгуру. Правда, животное оказалось ненастоящим, а отлично сделанным муляжом. По сценарию кенгуру папы живет в саду, что в реальности невозможно. Сад Ватикана весьма невелик, его можно пройти пешком за 20 минут. Помимо этого, обилие туристов и рабочие встречи папы на открытом воздухе, не позволили бы кенгуру наслаждаться спокойной жизнью. Взять в помощники женщину. Лэнни выбирает себе в особые помощники – сестру Мэри. Весьма своеобразная монахиня, которая дымит как паровоз, любит играть в баскетбол и носит футболку с надписью “I’m a virgin, but this is an old shirt”. В Ватикане сложно представить, чтобы женщина занимала какой-либо ответственный пост. Да и вообще, женщины чаще остаются монахинями, а титул кардиналов сугубо мужская привилегия. Хотя в истории папства были случаи, когда женщина получала титул «его Святейшества». Существует легенда о папессе Иоанне – дочери английского миссионера, которая влюбилась в монаха и последовала за ним в мужском обличии в Ватикан. Девушка оказалась проворной и дослужилась до чина кардинала, а потом была избрана папой. Но история закончилась трагически: Иоанна начала рожать прямо посреди крестного хода, за что была убита оскорбленными верующими. Вернуть папскую тиару, от которой отказались предыдущие папы. Только заполучив титул «его Святейшества» Лэнни требует вернуть ему последнюю папскую тиару. Официально от ношения тиары отказался еще папа Павел VI в 1963 году, он возложил ее на алтарь в соборе Святого Петра и признал свободу вероисповедания. Больше ни один из пап не носил тиару, и она постепенно исчезла из обихода. Лэнни же наоборот, демонстративно показывает кардиналам, что он намерен следовать консервативным традициям, которые заключены в символике папской тиары. Три короны означают власть католической церкви над небесами, землей и адом. Бог - есть, и пока мне никто не доказал обратное. Лэнни поздно вечером, в тусклом свете читает речь перед верующими: «У меня нет доказательств, что Бог существует. Докажите мне вы, что его нет». Верующие смотрят на папу с недоумением и молчат, кардиналы перешептываются, пытаясь понять, что в очередной раз выкинет Лэнни. Разумеется, это провокация со стороны Пия XIII, он почти переворачивает теорию «чайника Рассела». Философ Бертран Рассел утверждал, что бремя доказательств ложности религиозных убеждений лежит вовсе не на сомневающемся. Другими словами, атеисты не должны доказывать, что Бога не существует. Можно доказать только наличие, а не отсутствие. Папа же пытается вывернуть эту теорию наизнанку: «если вы не в силах доказать, что Бог не существует, значит, Бог есть». Писать любовные письма женщине. Были ли в истории Ватикана подобные случаи? Да, камердинер папы Бенедикта XVI Паоло Габриэле украл секретные документы Ватикана и передал их журналистам. Среди документов были и любовные письма папы к некой Марии. Скандал получил название «Ватиликс» по аналогии с сайтом Викиликс. Паоло Габриэле арестовали за разглашение конфиденциальной информации и приговорили к трем годам лишения свободы, но Бенедикт XVI простил предателя и сообщил миру о его помиловании. Письма папы впоследствии были опубликованы в книге «Его Святейшество. Секретные документы Бенедикта XVI». Святой или грешник?

