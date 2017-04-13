СТС готовит историю самой известной российской фамилии

Канал СТС и студия Yellow, Black and White приступили к съемкам сериала с рабочим названием «Ивановы-Ивановы». В новой комедии от создателей «Кухни» и «Отеля Элеон» зрителей ждет тонкий юмор, сумасшедшие трюки и любимые актеры – Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Семен Трескунов, Анна Уколова, Александра Флоринская, Юрий Ицков и Алексей Лукин. Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Этим сериалом мы продолжаем традицию комедий для всей семьи, которые всегда занимали на СТС особое место. Поэтому к работе над проектом мы привлекли лучшие силы. Режиссером выступит Антон Федотов, который снова собрал вместе большую часть «кухонной» команды. И особая удача сериала – его актеры, харизматичные и очень точно подобранные на роли». Порой родителям кажется, что их ребенка подменили… а две семьи Ивановых с Юга России в этом просто уверены: спустя 16 лет однофамильцы узнают, что их детей перепутали в роддоме. Как быть, если любимый сын на самом деле не родной, а твою кровиночку воспитывают чужие люди? Еще и в роскоши, которая тебе даже не снилась. И как он примет своих новых, но уж больно бедных родственников? Виталий Шляппо, генеральный продюсер проекта: «Идею проекта мы увидели в одной телепрограмме много лет назад. Там был сюжет о том, как в роддоме перепутали девочек, о путанице узнали только тогда, когда девочки выросли – и вот две семьи сидели в студии и не знали, как жить дальше. Мы подумали: действительно, а как жить дальше? Так появился проект «Ивановы-Ивановы». В первый съемочный день два клана Ивановых выясняли отношения в гостиной загородного дома. С одной стороны семья бедных Ивановых – Михаил Трухин (Леша), Анна Уколова (Лида) и Семен Трескунов (Данила), с другой – хозяева особняка в исполнении Сергея Бурунова (Антон), Александры Флоринской (Полина) и Алексея Лукина (Иван). «Подтрунивай над ним, дразни его, больше игры», – советовал режиссер экранной маме Семена Трескунова. Звезда фильмов «Хороший мальчик» и «Призрак» и на этот раз не изменил своему амплуа: «Мне обычно предлагают таких «ботанов», поэтому я стараюсь каждый раз привнести что-то новое. Данила – типичный интроверт, который разбирается в компьютерах. Он – супернесконцентрированный мальчик, а я хочу, чтобы он стал более основательным». Между сценами Анна Уколова распевалась, Сергей Бурунов подшучивал над коллегами, а Михаил Трухин обсуждал театральные премьеры со своими экранными сыновьями. «Я сегодня все время в зажиме. Не каждый день работаешь с такими актерами, как Бурунов и Трухин», – признавался 17-летний актер Алексей Лукин, на счету которого уже более 20-и киноролей. После первой отснятой сцены режиссер Антон Федотов делился своими ощущениями: «Я вдруг понял, что мы с вами ставим Чехова. У Чехова есть Иванов, а у нас – и Ивановы, и герой по имени Антон Павлович». На белоснежном столе Ивановых – свежие фрукты, десерты и мясные деликатесы. За съедобный реквизит в сериале отвечает шеф-повар Вячеслав Аратов, чьи кулинарные шедевры украшают сериалы «Кухня» и «Отель Элеон». Художники этих проектов отвечали и создание среды обитания Ивановых. Двухэтажный дом на юге Подмосковья специалисты превратили в роскошный особняк, добавив к хозяйской мебели XIX века большой обеденный стол, семейные портреты и фамильный герб Ивановых. Александр Ким, художник-постановщик: «Изначально мы хотели строить декорации в павильоне, и даже успели разработать макеты. Хотелось создать роскошный дом в классическом стиле, с камином и лепниной. А параллельно велись поиски подходящего объекта. И вот, спустя три месяца, нашелся современный особняк, сделанный дорого и со вкусом, который нам идеально подошел». С легкой руки художников интерьеры дома дополнились винным погребом, бильярдной, рабочим кабинетом и гончарной мастерской, в которой предстоит работать героине Александры Флоринской. По сюжету, владелица особняка занимает свободное время лепкой изящных горшков, что потребует определенных навыков и от самой актрисы, которая перед съемкой возьмет мастер-класс по гончарному делу. Новый опыт ждет и Сергея Бурунова, которому придется без помощи дублеров прыгать в пустой бассейн. Евгений Юранов, продюсер: «Наши авторы разошлись не на шутку, поэтому в проекте будет много трюков, которые актеры попробуют сделать самостоятельно. У нас будут гореть дома, тонуть дорогие машины, летать вертолет с подвешенным к нему дачным туалетом. Наших актеров ждут гонки на мотоцикле, езда привязанными к бамперу и множество других экстремальных вещей». Результат этой самоотверженной работы актеров и съемочной группы сериала зрители СТС увидят уже в новом телесезоне! «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минуты

Кол-во серий в сезоне: 20

Режиссер-постановщик: Антон Федотов

Оператор-постановщик: Карен Манасерян

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Дарья Легони-Фиалко, Екатерина Андриенко

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Евгений Юранов, Андрей Антонов

Исполнительный продюсер: Татьяна Сарычева

Креативные продюсеры: Алексей Михнович, Алексей Татаренко

Авторы сценария: Алексей Михнович, Алексей Татаренко, Сергей Сазонов, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Андрей Дерьков, Вадим Голомако, Юлия Грицкевич, Иван Грицкевич, Александр Трофимов

В ролях: Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Семен Трескунов, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Юрий Ицков и др.

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