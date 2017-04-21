Екатерина Волкова поспорит с мужем в новом шоу

23 апреля в 09:30 в эфире телеканала СТС стартует новое шоу «Мистер и миссис Z», первый совместный проект актрисы Екатерины Волковой и ее супруга – архитектора Андрея Карпова. В новом шоу – только гламурные образы, роскошное авто и два известных шпиона из мира здоровья и красоты, которые доберутся до истины во что бы то ни стало. Чтобы развенчать самые популярные мифы, ведущие прибегнут к помощи специалистов и поставят наглядные эксперименты, будь то способ мгновенного избавления от сосудистых звездочек или опыт с воздействием змеиного яда на человеческую кровь. Ксения Бугримова, руководитель развлекательного направления телеканала СТС: «Мы покажем крушение самых стойких легенд о здоровье и дадим зрителям бесценные советы, способные изменить их жизнь к лучшему. Современным, познавательным и нескучным образом мы докажем, что подкованность в вопросах здоровья – самый модный тренд этой весны». В первом выпуске, который зрители СТС увидят уже 23 апреля, звездная пара расскажет, почему нельзя терпеть головную боль, когда мед становится ядом и действительно ли аллергия остается на всю жизнь. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, ведущие вместе с врачом навестят московскую семью и проведут эксперименты в центре косметологии. Екатерина Волкова: «Мне всегда было интересно узнать, каково это вести шоу с Андреем: одно дело решать домашние проблемы, а другое – каждый день сниматься вместе. Кроме того, нам доверили очень занимательный проект, который будет полезен не только зрителям, но и нашей семье Карповых-Волковых. Мне как маме, жене, в конце концов, современной девушке каждый день приходится сталкиваться с рядом дилемм, и это здорово, что проект станет неким семейным пособием по лайфхакам». До съемок в проекте супруги появлялись вместе в популярном ситкоме «Воронины», где Андрей играл роль гинеколога Веры, героини Екатерины Волковой. В шоу «Мистер и миссис Z» актриса сменит привычные джинсы и футболки домохозяйки Ворониной на гламурные платья. Дополнит новый образ актрисы представительский автомобиль, который станет главным средством передвижения ведущих по Москве. В телерасследовании им помогут не только врачи и сотрудники лабораторий, но и обычные люди, в гости к которым приедет звездная пара. Андрей Карпов: «В жизни мы с Катей спорим на разные темы, в том числе, и какие лекарства использовать в тех или иных случаях. Но в последнее время все обсуждения идут по поводу нашего дома, который мы строим за городом. Как правило, первоначально предложенный мною вариант остается и реализуется. Но я уверен, что Катя не согласится с моим мнением». «Мистер и Миссис Z» Премьера на СТС 23 апреля!

По воскресеньям в 09:30 Производство: Health TV Production

Продюсеры: Екатерина Андриенко, Ксения Бугримова, Юрий Уляшев

Продолжительность: 24 мин



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