Дзы-ы-ынь и новый сезон!

15 мая в 20:00 на телеканале СТС стартует пятизвездочное продолжение сериала «Отель Элеон» производства студии Yellow, Black and White и Sister`s production. Во втором сезоне комедийного телехита героев ждут неожиданные перемены, вкусные сюрпризы, интригующие преображения, опасные трюки и настоящие дуэли. А главное – в роскошный отель вернутся любимые герои «Кухни»: француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова). Никита Тарасов (Луи): «Безусловно, «Отель Элеон» – это уже другая история, но, как зритель, я просто сроднился с первым сезоном, и мне очень интересно, что будет дальше. Здорово, что некоторые старожилы вернулись в наш прежний и такой знакомый павильон! Признаться, время «Кухни» – для меня самое счастливое». В новых сериях в пятизвездочном отеле остановятся лунатик, мышь и даже художница, рисующая картины с помощью бюста. Среди гостей «Элеона» замечены и звездные постояльцы. Так, Дмитрию Астрахану досталась роль режиссера, в прошлом снимавшего пикантные фильмы, в одном из которых сыграл управляющий Михаил Джекович. Дмитрий Астрахан, режиссер, актер: «Как по мне, вышла забавная история, а какой получился чванливый «режиссер режиссерыч»! Но если уж проводить параллели со мной, то в 90-е я не снимал кино для взрослых: в это время у меня вышли замечательные картины, которые полюбились зрителям». На съемочной площадке Дмитрий Астрахан признался, что прожил шесть лет в гостиничном номере: «Всякое бывало, и обворовывали, и ругался с управляющим, но вообще я готов простить многое, был бы бассейн или баня. И, кстати, отель «Элеон» выглядит очень убедительно: декорации масштабные, сделанные красиво и со вкусом. Ощущение, будто находишься в реальной гостинице!» С персоналом «Элеона» познакомились и братья Кристовские: по сюжету, Павел Аркадьевич (Милош Бикович) приглашает выступить популярную группу Uma2rman. Любитель вечеринок решает переписать слова одной песни и просит музыкантов исполнить новую версию, которая шокирует всех постояльцев отеля. Владимир Кристовский, группа Uma2rman: «Вообще играть в кино не очень просто, и когда мы с братом попадаем на съемки, нам приходит одна и та же мысль: «Какое счастье, что мы не актеры!» Для нас это только эпизодическое приключение, а люди на площадке проводят столько времени…» Кстати, для группы Uma2rman «Отель Элеон» не первый опыт работы на съемочной площадке: у Кристовских на двоих больше десяти проектов в кино и на телевидении. Зрители СТС также знают музыкантов по саундтрекам к сериалам «Папины дочки», «Вы все меня бесите» и «Принц Сибири». Дважды родители Если во втором сезоне герои Сергея Лавыгина и Анны Бегуновой только ждут ребенка, то в реальной жизни у актеров растет годовалый сын Федя. По словам Сергея, экранная жена оказалась намного требовательней и капризней. Сергей Лавыгин (Сеня): «Мне больше повезло! Аня развеяла много мифов: все, о чем рассказывали мои старшие товарищи, оказалось неправдой. Наоборот, она стала мягче, тише, спокойнее – словом, одомашнилась. Да и не было такого: я все-таки беременная, дай полежать. Где мы только не были и куда только не ездили!» На съемках Анна Бегунова с удовольствием примерила накладной живот, который перешел к ней по наследству от актрис Елены Подкаминской и Ольги Кузьминой, чьи героини стали мамами в сериале «Кухня». Анна Бегунова (Марина): «Помню, я видела программу, в которой Оля говорила, что просила приделать пупок к накладному животу. Когда я была реально беременна, пупок не был заметен, да и двигалась я, как и раньше. Зато в сериале у меня большое пузо, здесь я хожу уточкой, присаживаюсь по-другому… Знаете, когда я ждала Федю, так и не насладилась своим животом, так что Марина подарила мне такую возможность». Вспоминая свою беременность, актриса признавалась, что в отличие от своей героини ее не тянуло отведать кулинарные шедевры: «Стремление Марины вкусно поесть сильно ударит по их семейному бюджету. А я в свое время думала: ну все, забеременею и, наконец-то, оторвусь на булках. Вышло же наоборот: я ела еще меньше, чем могу себе позволить сейчас».

Дуэли в отеле В новых сериях большинство трюков актеры делали самостоятельно. Например, Милош Бикович, привязанный тросами, падал со второго этажа павильона прямо в толпу девушек, а Диана Пожарская самостоятельно выполняла трюки своей героини-каратистки. Диана Пожарская (Диана): «На самом деле мы снимали два варианта – со мной и дублером. Все же без профессионалов не обойтись: иначе нас посмотрят настоящие каратисты и заметят ошибки. Но если мой трюк проходил по всем критериям, то его включали в финальную версию». В одной из сцен от помощи дублеров отказался исполнитель роли Дяди Бори Владислав Ветров, на котором по сюжету загорается служебная куртка. Перед съемками актер надел стопроцентную защиту от горения и силиконовые перчатки. Кстати, за сложные трюки в сериале отвечали каскадеры таких популярных проектов, как «Притяжение», «Невеста», «СуперБобровы», «Как я стал русским» и другие. Сергей Рябцев, постановщик трюков: «В этом сезоне чего только не было: взрывы, налет спецназа, перестрелка, дуэль главных героев. И, кстати, наличие холостых патронов не избавило актеров от инструктажа по безопасности. Например, нельзя просто так щелкать пистолетом, иначе он придет в негодность, поэтому вне кадра у нас никто не размахивал оружием». Одной из героинь второго сезона становится мышка – ее сыграли две «дублерши» из бутафории и три живые мышки, которые к концу съемочного периода обзавелись потомством. Также в сериале появляются два Яши – игуана и бурый медвежонок. Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): «Это было незабываемо! Ночная смена, мороз -20, настоящий медведь… Слава Богу, ему не было дела до нас, потому что я больше всего боялся медведя – насколько я знаю, это самое непредсказуемое животное. Даже дрессировщики говорят, что от него лучше держаться подальше. Но, к счастью, все прошло благополучно. Он оказался не очень взрослым, думаю, подросткового возраста, со спокойным характером, либо чем-то накормленным успокаивающим. В общем, он своей жизнью жил, мы – своей, а в кадре как-то все сошлось. Было весело, и, кстати, с медведем я еще не снимался». Матрешка с сюрпризом В новых сериях к прежним декорациям отеля добавилась квартира Михаила Джековича. Также изменения коснулись подсобки Дяди Бори, которую реквизиторы разнообразили лимонным деревом и изобретениями главного инженера отеля. Например, в кадре появятся очки со встроенной камерой, придуманные героем, и матрешка, внутри которой он хранит спиртное. К слову, алкогольные напитки в сериале изображали соки «Колокольчик», «Тархун» и «Буратино». Владислав Ветров (Дядя Боря): «Одна из трудностей моей роли заключается в том, что персонаж выпивает. Страшнее всего принимать ту гадость, которую наливают реквизиторы вместо водки, портвейна и виски. Когда воду мешают с чаем, потом дают сок, а потом еще и воду вместо водки, к вечеру в животе начинается революция». Кстати, на съемках реквизиторы столкнулись с «продуктовой» проблемой. Так, для одной из сцен понадобились квадратные арбузы, которые трудно найти в Москве, поэтому фрукты смастерили из пенопласта и покрасили в темно-зеленый цвет. Зато пармезану замену не искали: в итоге, для сериала приобрели разрешенный сорт сыра – литовский. «Санта-Барбара» по-русски В новом сезоне звание примы «Элеона» вернет себе Элеонора: после неудачного брака она решает вернуться к делам и начать новую жизнь в родных стенах. Хозяйка отеля подмечает в одном из подчиненных интересного мужчину и старается его заполучить всеми доступными и не очень способами. И неважно, что у него уже есть любимая женщина, которая работает под началом Элеоноры… Елена Ксенофонтова (Элеонора): «Моя героиня не понимает, что она – похитительница чужого мужчины. В данном случае она чувствует себя жертвой обстоятельств, обманутой надеждами, но не изменяющей себе: она остается все той же Элеонорой, с ее манерой общаться и брать то, что плохо лежит. Просто у нее срабатывает такой рефлекс: когда во что-то сильно вкладываешься, начинаешь это любить. Как говорится, что слепила, то и полюбила. Но я не удивлюсь, что, когда ветер переменится, мы увидим Элеонору, улетающей на зонтике в другую сторону». С сердечными делами пытается разобраться и управляющий Михаил Джекович. В попытках наладить отельную жизнь он сталкивается не только с эксцентричными постояльцами, но и влюбленными в него женщинами, которые готовы пойти на все, лишь бы стать хозяйкой его сердца. Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): «Авторы все время придумывают интересные коллизии, не позволяют нам, актерам, соскучиться и отдохнуть. Вот теперь, например, погружают Джековича в мир женщин. Если раньше моего героя беспокоили только проблемы отеля, то теперь ему не дают спать спокойно геометрические фигуры, которые складываются с окружающими его дамами. В общем, его ждет столько приключений, что словами не описать!» Пока управляющий занят решением любовных задач, его вторая половинка меняет строгий костюм на платья и пучок на длинные локоны. В новых сериях София из строгой бизнесвумен превращается в женственную девушку, готовую ради любви поступиться своими нерушимыми принципами. Екатерина Вилкова (София): «Если в первом сезоне мне было сложно нащупать характер персонажа, то теперь у меня появилась возможность посмотреть на нее со стороны. Я видела Софию на экране, проанализировала свою работу и собираюсь добавить ей новых красок. Как минимум, в новых сериях она будет чаще улыбаться. А вообще мне очень хочется, чтобы моя героиня зацепила зрителей надолго, чтобы она удивляла не только нас, но и саму себя». Любовной лихорадкой заболеет и фанат вечеринок Павел Аркадьевич: теперь в порыве страсти он может и лучшего друга подставить, и отель потерять. Новые события подтолкнут героя-любовника к внутренним метаморфозам, которые приведут к неожиданным изменам. Милош Бикович (Павел): «Мой персонаж спотыкается о свои собственные недостатки, которые в первом сезоне не замечал, а новые жизненные повороты как раз и помогут ему узнать о себе что-то новое. Павел развивается, духовно растет: он, конечно, не пройдет весь путь зрелости, но точно ступит на него. Вообще теперь в фокусе отношения между мужчиной и женщиной, и эта тема – одна из самых важных и интересных в кино, на мой взгляд». Перемены не обойдут стороной подопечных главных героев: Дядя Боря возьмется за воспитание гастарбайтера (его сыграет один из сценаристов сериала Жаннат Керимбаев), Костя примерит отельные должности от беллбоя до охранника, а Даша и Юля пойдут на преступление, которое изменит не только жизнь горничных, но и всего отеля. Диана Пожарская (Даша): «С моей героиней в очередной раз случается опасное приключение, через которое она должна пройти. Это захватывающе, очень страшно и гораздо серьезней, чем было в прошлом сезоне. Да и в личной жизни у Даши проблем не меньше, причем они нарастают как снежный ком, в котором легко запутаться». «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН», 2 сезон 15 мая – премьера на СТС!

Пн-чт, 20:00 Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минут

Кол-во серий в сезоне: 21

Режиссер: Антон Маслов

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативный продюсер: Василий Куценко, Аслан Гугкаев

Авторы сценария: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Дмитрий Ян, Павел Данилов, Игорь Тудвасев, Аслан Гугкаев, Константин Иванов, Гарри Гупаленко, Дмитрий Крепчук, Алексей Зуенок, Жаннат Керимбаев, Аслан Сокуров, Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова

В ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Сергей Лавыгин, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк и др.

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