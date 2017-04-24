«Проводница» - любовный роман на ночь

Новая история любви со счастливым концом - со 2 мая каждый вечер на «Dомашнем».

Многие романтические натуры мечтают о профессии проводника поездов или самолетов. Мерный стук колес, дальняя дорога и звон стеклянного стакана в резной металлической оправе погружают в атмосферу размышлений о своей жизни. Всё, в чём трудно признаться близким, легко рассказать случайной попутчице. Любовные истории, хитросплетения судеб, а также невероятные истории предательств и чудесных спасений – в сериале «Проводница» в 23.00 на «Dомашнем».

Наверное, всем хоть раз в жизни удалось испытать необычное путешествия в вагоне купе. Оставаясь наедине со своими мыслями, хочется поделиться переживаниями с незнакомцами, которых больше никогда не повстречаешь на своем пути. Откровенничая, тебе становится не важно, осудят тебя или поймут, на завтра в вагоне не останется и твоего следа. На помощь героям телесериала приходит обаятельная проводница Ольга Бабенко, которая пытается не только выслушать, но и умеет сопереживать и помогать нужным советом. Спасаясь от собственных проблем с нерадивым мужем, Ольга невольно становится психологом и свидетелем интереснейших историй любви и жизненных перипетий своих попутчиков.

Людмила Загорская, исполнительница роли проводницы Ольги Бабенко:

«Сериал «Проводница» объединил 20 не похожих друг на друга историй об отношениях между людьми, встречах, расставаниях, утратах и обретениях. При этом каждая из них пронизана особой атмосферой тепла, доброты и, конечно, любви. Мне кажется, в наше неспокойное время зрителю нужно именно такое кино, под которое он сможет расслабиться с чашкой чая и забыть о своих проблемах.

С какими трудностями вам пришлось столкнуться во время съемок?

Для создания иллюзии движущегося поезда актерам было необходимо покачиваться в кадре. Но синхронизировать движения оказалось не так уж просто: первое время я двигалась из стороны в сторону, а мои партнеры – вперед-назад, или наоборот (смеется). После 12 часов таких беспрерывных пошатываний у меня возникало ощущение, что я провела сутки на маленьком судне во время океанского шторма! Поэтому на съемках оставшихся серий для достижения нужного эффекта покачиваться пришлось уже операторам с камерами».

Истории совершенно разных людей, которых объединяет одно прекрасное чувство – любовь. Истории любви, веры в счастье и надежды на светлое будущее в сериале «Проводница» со 2 мая в 23:00

Со 2 мая по будням в 23:00

«Проводница»

на «Dомашнем»