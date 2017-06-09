Сергей Гармаш и Александр Петров вернулись в детство

14 сентября на большие экраны выходит новый комедийный блокбастер «Напарник», продюсером которого, наряду с компаниями СТВ, «Водород» и студией CGF, выступил холдинг «СТС Медиа», а телеканалом-партнером – СТС. Главным героем фильма от создателей «Притяжения» станет малыш, одолживший голос и мимику Сергея Гармаша и тело Александра Петрова. Впервые в истории кино популярные актеры объединились, чтобы вдвоем сыграть одного нарисованного персонажа. Их партнерами по фильму стали Лиза Арзамасова («Папины дочки»), Ксения Лаврова-Глинка («Молодежка», «Призрак»), Ян Цапник («Горько!», «Вечный отпуск») и Андрей Назимов («Обратная сторона Луны»). Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа», продюсер фильма: «Выход на экраны «Напарника» – очень важный момент для «СТС Медиа», я бы сказал, знаковый. Наш холдинг активно развивается и начинает участвовать в создании полнометражных фильмов, в том числе через продюсирование. Фильм Александра Андрющенко можно назвать первой ласточкой, будут и другие кинопроекты. Наша цель – дарить отечественному зрителю качественный, яркий и интересный контент. Это сотрудничество, от которого выигрывают все: и зрители, и создатели кино, и «СТС Медиа». Сергей Сельянов, руководитель кинокомпании СТВ, продюсер фильма: «Напарник» – крайне амбициозный проект, потому что такого главного героя, полностью компьютерно-сгенерированного ребенка, на мировом экране еще не было. Это настоящий вызов! «Напарник» – первый фильм, который использует настолько передовую технологию. Мы первые, как Гагарин!» Михаил Врубель, продюсер, компания «Водород»: «Мы работаем над проектами так, чтобы они имели потенциал к большому зрительскому успеху. Это для нас важно. Проекты в разных жанрах, на этот раз в комедии». Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова (Сергей Гармаш) переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка (Лиза Арзамасова) не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа (Андрей Назимов) вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с сыном начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии. Основная часть съемок прошла во Владивостоке, городе детства родителей Лизы Арзамасовой, исполнившей одну из главных ролей. Кстати, в новой комедии самая известная «папина дочка» впервые на экране станет мамой. Лиза Арзамасова: «На съемочной площадке у меня появился ребенок, даже два, если иметь в виду еще и чудаковатого мужа. И я впервые задумалась о том, что со мной и в реальной жизни такое может случиться в обозримом будущем. У меня вообще в «Напарнике» много чего было впервые. Родить в кадре, не рожая в жизни, это интереснейший опыт, можно сказать, генеральная репетиция». Самой сложной задачей для продюсеров стало создание главного героя, которого собирали по частям. Ребенка, ставшего прототипом главного героя, выбирали более чем из тридцати кандидатов. Зато с голосом майора в коляске определись сразу. Александр Андрющенко, режиссер-постановщик, продюсер:

«Как только родилась идея о переселении сознания взрослого в тело ребенка – мы не сговариваясь подумали про одного и того же артиста – Сергея Леонидовича Гармаша. Почему? Да потому что он менее всего подходит на эту роль, и это рождает поистине уникальнейший конфликт! Крутой опытный опер, за плечами которого ни одно раскрытое дело, оказывается в очень специфической ситуации». «Напарник» — единственный российский фильм, главный герой которого полностью сконструирован с помощью компьютерной графики и цифровых технологий. За 4 месяца была разработана первая в России программа захвата и переноса мимики реального человека на 3D-персонажа. Также при работе над фильмом было создано около 700 монтажных склеек из сцен с полным компьютерным моделированием. Сергей Гармаш, актер (Майор Хромов): «Проект «Напарник» – это начало конца. Если это читают актеры, запомните, когда вам звонит молодой режиссер Александр Андрющенко и предлагает подъехать «снять мимику с лица» для нового фильма, отказывайтесь. Это конец актерской карьеры. А если серьезно, это безусловный прорыв, и я просто не мог отказаться от участия в таком отличном эксперименте. Поверьте, вам будет что обсудить после просмотра фильма». За визуальные эффекты в проекте отвечает компания CGF («Дневной Дозор», «Особо Опасен», «Чёрная Молния», «Метро», «Он – дракон», «Хардкор» и другие), первые лауреаты премии «Золотой Орёл» за «Лучшие Визуальные Эффекты» к кинокартине «Экипаж». Ведущим VFX супервайзером выступает Сергей Невшупов, ранее работавший в команде знаменитого режиссера Питера Джексона. Среди его работ VFX такие блокбастеры, как «Властелин колец», «Аватар», «Кинг Конг» и другие. Александр Горохов, продюсер, студия CGF: «Один из главных героев фильма – годовалый ребенок – полностью сделан средствами компьютерной графики. Он должен выглядеть максимально реалистично, чтобы зритель верил нам от первого до последнего кадра! Это сложная задача, с которой мы, я считаю, справились. Как мы это сделали? Возможно, секрет в том, что мы делали нашего CG-ребенка не механически! Мы на время стали ему настоящими родителями. Можно сказать, мы вырастили его с одного пикселя». Сергей Невшупов, VFX супервайзер: «Перед нами стояла непростая задача – перенести мимику Сергея Гармаша на лицо малыша. В нашем случае персонаж – это точная копия реально существующего ребенка, который в возрасте года должен играть и реагировать как взрослый человек. И, надо сказать, что в России ничего подобного пока никто не делал». Если народный артист подарил ребенку свою мимику и голос, то Александр Петров поделился своим телом. С помощью технологии захвата движений Motion Capture, максимально точно повторяющей строение человека, актер подстраивался не только под своего персонажа, но и коллегу – Сергея Гармаша. Александр Петров, актер: «Когда режиссер Саша Андрющенко позвонил мне и спросил: «А хочешь сыграть тело Гармаша?», сказать, что я растерялся, это не сказать ничего. В этом обтягивающем трико с датчиками я бегал, прыгал, дрался. Это абсолютно уникальный опыт, тем более, что в России до нас этого никто еще не делал». «НАПАРНИК» В кинотеатрах страны с 14 сентября Производство: Кинокомпания СТВ, Кинокомпания «Водород», CGF, «СТС Медиа». При поддержке Фонда Кино

Продюсеры: Сергей Сельянов, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Александр Горохов, Вячеслав Муругов, Дарья Легони-Фиалко

Режиссер-постановщик: Александр Андрющенко

Оператор-постановщик: Михаил Милашин

Автор сценария: Андрей Золотарев

В ролях: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Александр Петров и другие.

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