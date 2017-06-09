Любовь Толкалина раскрыла тайну нового замужества

Телеканал СТС приступил к съемкам новой драмеди «Девочки не сдаются», на которых Любовь Толкалина вновь надела обручальное кольцо. «После того, как я опубликовала в Instagram пост с кольцом на руке, все подумали, что я вышла замуж. Пришлось объяснять, что это всего лишь реквизит, а новый муж – только по сценарию». Их экранный брак с Алексеем Макаровым попытается разрушить Антон Филипенко, исполнитель роли Стаса в новом клипе группы «Ленинград». Их партнерами по сериалу станут: Агния Кузнецова, Анна Якунина, Виктория Кобленко, Мария Валешная, Кирилл Сафонов, Андрей Чернышов, Виктор Логинов, Данила Дунаев, Александр Ратников и другие известные актеры. 5 женских судеб, 5 сложных характеров и 5 любовных драм – в новой лирической комедии СТС героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин. Экс-модель, ведущая прогноза погоды, бизнесвумен, стюардесса и студентка – они такие разные, но объединяет их одно – стремление к простому женскому счастью. Правда, неожиданные перемены превращают их размеренную жизнь в американские горки с крутыми виражами и непредсказуемым финалом. Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Девочки не сдаются» – это сериал, созвучный мыслям и переживаниям современных женщин. Он показывает их во всем разнообразии характеров и жизненных подходов, что позволит каждой телезрительнице узнать на экране себя, а каждому мужчине – взять на заметку массу полезного из женской психологии». В новой истории Любовь Толкалина играет бывшую модель, а ныне жену бизнесмена (Алексей Макаров) и маму семнадцатилетней дочки. В какой-то момент Ксюше наскучила взрослая жизнь, поэтому ради развлечения она ходит в рестораны и бары, где флиртует с незнакомцами. Правда, в какой-то момент тайная жизнь и пристрастие к алкоголю начинают разрушать ее идеальную семью. Любовь Толкалина (Ксюша): «Ксюша отлично знает, что такое виски сауэр, коктейль «Маргарита» или текила бум, поэтому перед съемками я наблюдала за людьми в баре, как меняется их жестикуляция, в зависимости от степени опьянения и выбора напитка. Кроме того, для каждой из героинь я всегда подбираю разные жесты. И, кстати, кое-что Ксюша одолжила у Майли Сайрус. А нетрезвое состояние передать не так сложно: например, через глубину дыхания, смещение фокуса внимания, а еще можно икать, путать слова». На съемках актриса признавалась, что ее героине достались модные вещи: «Благодаря нашим костюмерам, я узнала, что сейчас в тренде красные брюки в сочетании с блузкой цвета фуксия. В общем, слушаю их и мотаю на ус». От гардероба своей героини в восторге и Виктория Кобленко, сыгравшая сногсшибательную стюардессу Вику, которой после банкротства родителей пришлось самой зарабатывать на красивую жизнь. На новом месте Вика крутит романы то с женатым пилотом Костей (Андрей Чернышов), то с сотрудником аэропорта Женей (Александр Ратников). Виктория Кобленко (Вика): «В Амстердаме я играю в основном адвокатов и докторов, а мне всегда хотелось стать эффектной стюардессой и особенно примерить униформу. Я, кстати, когда узнала, что меня утвердили, не стеснялась расспрашивать стюардесс о подробностях личной жизни. Естественно, мне хотелось узнать, какие бывают интриги на борту, ведь экипаж проводит 80% своего времени в воздухе». Специально ради съемок в Москве нидерландская актриса и ведущая прилетает из Амстердама, где живут ее маленький сын Кий и муж – известный украинский футболист Евгений Левченко. Кстати, для роли стюардессы Виктория впервые занялась спортом: «На тот момент, когда проект запускали, я старалась прийти в форму после рождения сына. Сбросив 20 кг поняла, что для этой роли некоторые округлости надо срочно вернуть и подключила личного тренера». Внешние метаморфозы ждали и Агнию Кузнецову, которая в сериале примерила очки героини Маши – студентки медицинского вуза. Маша – классический «середнячок», скромная и приземленная в своих планах и желаниях. Став личным ассистентом пластического хирурга Корнеева (Кирилл Сафонов), она готова пойти на все, чтобы угодить симпатичному, но вредному боссу. Агния Кузнецова (Маша): «Если честно, в жанре комедии я снимаюсь редко, поэтому для меня это очень ценный проект. И я думаю, у нас получится лирическая, девчачья история, в которой много романтики, нежности и женского юмора. А главное, мне нравится мой персонаж, ведь трогательных героинь я играю мало. При этом Маша – студентка, что здорово. Кто знает, сколько лет я еще смогу играть студенток». Для Марии Валешной роль ведущей прогноза погоды, да еще и в компании с Данилой Дунаевым, – не первая в кино. В сериале ее героиня Лера после развода узнает, что все-таки беременна от мужа Димы, хотя отсутствие детей как раз и стало причиной размолвки. Лера и рада бы вернуться, только у экс-супруга появилась новая семья, а главное, долгожданный ребенок. Мария Валешная (Лера): «В одном проекте мне уже довелось читать прогноз погоды, так что сложности в этот раз не возникали. Зато в первый день «девочек» я научилась ругаться. У нас сразу случилась очень эмоциональная сцена ссоры с соседкой Леры. Обычно мне сложно говорить на повышенных тонах, но надеюсь, что все получилось». Самую боевую подругу Аллу, которая не стесняется в выражениях и готова дать отпор «на всякий случай», сыграла Анна Якунина. «Пуленепробиваемый» характер помог ее героине встать на ноги в большом городе, открыть собственный ресторан и воспитать дочку. И теперь она не готова к «мирной» женской жизни, поэтому нового поклонника Георгия (Виктор Логинов) старается игнорировать. Только настырный ухажер не собирается уступать… Анна Якунина: «Я думаю, что многие женщины узнают в моей героине что-то свое, родное. В целом, наш сериал про женскую команду, про судьбы каждой, про хулиганство, про свободу, про любовь, про чувство плеча, про все, что есть в нашей жизни, и все это на примере женщин разных поколений. Это трогательная, смешная, настоящая, искренняя история!» В новом сериале нет места декорациям, поэтому для каждой героини художник-постановщик выбрал дома, характеризующие подруг. Например, для Ксении подобрали старинный двухэтажный особняк, который украсили картинами и двухметровыми фотостендами, напоминающими о модельном прошлом девушки. Кстати, фотографии на самом деле были сделаны год назад в Израиле фотографом и подругой Любови Толкалиной. Главным местом, где разворачиваются интриги вокруг стюардессы Вики, стал аэропорт, который группа планирует снять в два этапа: под объективы камер попадет зал ожидания «Шереметьева», а подмосковный колледж станет офисом экранного аэропорта. Кстати, для создания образа Вики сценаристы консультировались с реальными бортпроводницами, а, работая над ролью Корнеева, авторы обращались за помощью к пластическому хирургу.



«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» В новом телесезоне на СТС! Жанр: драмеди

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 20

Производящая компания: ЗАО «Кинокомпания «РУССКОЕ»

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Дарья Легони-Фиалко, Ирина Смирнова

Продюсеры: Екатерина Андриенко, Наталия Клибанова

Креативный продюсер: Алина Крупнова

Исполнительный продюсер: Ольга Кашина

Режиссеры: Сергей Краснов, Мария Кравченко

Авторы сценария: Татьяна Арцеулова, Никита Глущенко, Сергей Лущик

В ролях: Любовь Толкалина, Агния Кузнецова, Анна Якунина, Андрей Чернышов, Мария Валешная, Виктория Кобленко, Алексей Макаров, Кирилл Сафонов, Данила Дунаев и другие.



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