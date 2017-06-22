Поиск формулы счастья и идеальной любви на «Dомашнем»

В шумных мегаполисах и маленьких провинциальных городках у всех влюбленных есть особенные места, где звучат слова любви и клятвы верности. Из-за границы в Россию пришла традиция вешать на перила мостов замочки, скрепляющие любовь, а ключи от них выбрасывать в реку… Но пролетают годы, сменяются десятилетия, и что остается от былых эмоций? Неужели только те самые замочки на мосту Влюбленных? Разобраться в этом вопросе решает антрополог Маргарита Просветова в документальном сериале «Лаборатория любви» с 26 июня в 23:00 на «Dомашнем». Героиня сериала Маргарита Просветова (актриса Вита Смачелюк) выясняет, что же стало с некогда счастливыми парами, которые закрепили свою любовь стальным «сердцем» на городских мостовых. Она отыскивает тех, чьи имена остались вписаны в историю, и, основываясь на их опыте, пытается вывести идеальную формулу счастья. В каждой серии она будет пропускать через научную призму новые истории влюбленных пар, чтобы вывести совершенную формулу любви. Да и вообще возможно ли это? И существует ли любовь? А может это всего лишь химические реакции и никакого волшебства? И можно ли это нежное чувство отдать в руки статистике? Актриса Вита Смачелюк: «Моя героиня - научный сотрудник, которая решается написать диссертацию на тему: "Что такое Любовь?". Чрезвычайно любознательная натура, очень внимательна к мелочам, потому что благодаря царапинкам на "замочках любви", странному выражению лица на фото, случайному рассказу коллеги она и находила истории для своего исследования. Я уверена, что многие найдут своё собственное отражение в какой-то из рассказанной нами истории про фатальную любовь или любовь со школьной скамьи, любовь с первого взгляда, или ту, которая не даёт спать по ночам и приносит боль и рушит жизни. Может, благодаря этому расследованию, удастся спасти чью-то семью, отношения, а кого-то заставит по-новому взглянуть на жизнь и полюбить ее. Я не стану раскрывать карт, всему своё время». Каждый вечер на «Dомашнем» новая история любви с 26 июня в 23:00. Премьера!

Документальный сериал

«Лаборатория любви» на «Dомашнем»

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