Егор Корешков нашел любовь в «Отеле Элеон»

В Москве стартовали съемки долгожданного продолжения самого популярного комедийного проекта на российском ТВ. В новых сериях к звёздной команде хита СТС присоединится актер «Горько!» и «Восьмидесятых» – Егор Корешков, который сыграет загадочного поклонника главной героини Даши (Диана Пожарская). Ради новой роли он изменит свой привычный образ и примерит бороду. Егор Корешков (Пётр): «Когда-то я зарекся клеить бороду, но в этот раз сделал исключение и остался доволен результатом. Что касается моего героя, такая деталь в образе только добавляет ему характерности. Честно говоря, когда мне предложили эту роль, я вспомнил мультик «Мегамозг». Там тоже персонаж на самом деле очень добрый, а все, что он делает, – всего лишь игра. Вот и Пётр – вроде положительный человек, но совершает довольно хитрые, неоднозначные поступки». В новых сериях «Отель Элеон» возглавил режиссер Максим Свешников, известный по комедиям «Ёлки лохматые» и «Страна чудес», а за визуальные решения теперь отвечает оператор Павел Капинос, снявший такие хиты, как «Кухня. Последняя битва», «Хардкор» и «Духlеss 2». Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Отель Элеон» стал не просто визитной карточкой телеканала СТС, но и одним из самых обсуждаемых сериалов на телевидении. Ведь с каждым сезоном наша история становится только ярче, колоритней, многослойней, проект расширяется и обзаводится новыми персонажами. Мы не забываем и про полюбившихся зрителями героев, которые в этом сезоне не просто вернутся в отель, но и кардинально изменят жизнь «Элеона». Виталий Шляппо, генеральный продюсер Yellow, Black and White и руководитель авторской группы: «В третьем сезоне всего будет достаточно: и экшна, и драмы, и комедии, и романтики. Также зрителей ждет продолжение криминальной истории Даши и Юли. В качестве главных героев остаются все те же персонажи, плюс появится новый герой Петр, в исполнении Егора Корешкова». В третьем сезоне за психологический климат в коллективе отеля снова отвечает коуч Вадим – экс-супруг управляющей Софии (Екатерина Вилкова), которого играет актер Илья Любимов (в жизни муж Екатерины Вилковой). В новых сериях Вадим попытается вернуть бывшую супругу, даже если ради этого нужно подставить всех её ухажеров, в том числе и Михаила Джековича (Григорий Сиятвинда). Илья Любимов (Вадим): «В общем-то, мое возвращение в проект вполне ожидаемо: ранее был заявлен персонаж, и потом мы с Екатериной – муж и жена, почему бы это не использовать. Кроме того, мы прекрасно чувствуем друг друга в кадре, а на съемках у меня есть лишний повод полюбоваться красивой женщиной. Что касается моего экранного соперника, Гриша Сиятвинда – тот партнер, с которым легко добиваться высококлассных результатов». Екатерина Вилкова (София): «Съемки только начались, и пока у меня много вопросов к моей героине. Каждый сезон – это поиски мотиваций её поступков, что порой дается мне с трудом. Например, мне лично сложно было оправдать отношения Софии с балагуром Павлом. В новых сериях и в без того запутанную личную жизнь Софии вмешиваются не только Джекович, но и ее бывший муж. Кажется, что теперь моей управляющей снесет крышу окончательно. Самой интересно, как она выпутается из сложившейся ситуации». Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): «Джекович продолжает пытаться добыть свою чашу Грааля по имени София. Я так подозреваю, что авторы поставили перед собой задачу максимально усложнить жизнь моему герою, потому что на пути к Софии возникают все новые и новые препятствия. Только он преодолевает вроде одно, тут же возникает еще более сложная преграда. Но, наверное, поэтому и не пропадает интерес зрителей. Это как игра: дойдет ли персонаж до финиша так, как об этом мечтает, или нет. Я сам заинтригован и жду, чем все закончится». В третьем сезоне появятся не только новые персонажи, но и любимчики поклонников «Кухни». Зрителей ждёт долгожданное возвращение повара Феди – специалиста, который умеет мастерски готовить рыбу и сочинять морские байки. Лучший друг Сени не просто устроится работать в Victor, но и перевернет в ресторане всё с ног на голову. Михаил Тарабукин (Федя): «Меня спрашивают, скучал ли я по проекту. На самом деле, как можно соскучиться по тому, чего в твоей жизни еще не было? Меня позвали в совершенно другой сериал, и, на мой взгляд, появление моего героя в «Отеле Элеон» по эмоциональному накалу просто перекрывает все шесть сезонов «Кухни»! Как говорил наш капитан, эта волна накроет все предыдущие пузырики с лихвой!» В это время Павел Аркадьевич, оставшись без тётиных денег, узнает, что такое жить «от получки до получки». Из балагура-транжиры бывший владелец отеля превращается в безответственного работника, а сотрудники «Элеона» только готовы подкинуть проблем экс-боссу. Милош Бикович (Павел): «Если во втором сезоне Павел мучился и расплачивался за свои ошибки, то в третьем, наконец-то, начнет взрослеть и что-то понимать. Он поменяется как внешне, так и внутренне, изменятся даже его шутки. Я, кстати, просил авторов сделать юмор героя более циничным и саркастичным. Конечно, я пытаюсь продвинуть что-то свое, правда, большинство моих шуток остается вне кадра – только для съемочной группы». Кстати, перемены в имидже коснутся не только Павла: в третьем сезоне Даша станет блондинкой, София Яновна добавит ярких цветов в гардероб, а Михаил Джекович примерит образ байкера – кожаную куртку и джинсы. Среди новых локаций – квартиры Даши и Софии, торговый центр, каток и парк, где по сценарию Пётр устраивает необычные свидания Даше. Для одного из них художникам предстоит арендовать воздушный шар, съемки полёта которого разрешены только за пределами Москвы и в определенное время. «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН» 1 и 2 сезоны сериала в эфире СТС – пн-чт, 20:00 Новые серии уже скоро! Жанр: комедийный сериал Хронометраж: 24 минут Кол-во серий в сезоне: 21 Режиссер: Максим Свешников Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский Креативный продюсер: Василий Куценко, Аслан Гугкаев Авторы сценария: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Дмитрий Ян, Павел Данилов, Игорь Тудвасев, Аслан Гугкаев, Константин Иванов, Гарри Гупаленко, Дмитрий Крепчук, Алексей Зуенок, Жаннат Керимбаев, Аслан Сокуров, Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова В ролях: Милош Бикович, Егор Корешков, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк, Александра Кузенкина, Владислав Ветров, Наталья Щукина и др.

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