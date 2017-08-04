«Dомашний» поможет обрести настоящую любовь в большом городе

Ярким людям иногда очень сложно найти свою вторую половинку. Правда ли, что параллельные вселенные не пересекаются? Или все-таки наоборот: противоположности притягиваются? С 7 августа в эфире «Домашнего» премьера шоу «Любовь зла» о том, как найти любовь в большом городе. В новом дейтинг-шоу «Домашнего» столкнутся разные культуры и мировосприятия. В каждом выпуске особенная героиня встречается с тремя необычными претендентами. Участники шоу не боятся быть непохожими на других, но ведь это не значит, что они должны оставаться одинокими?

Что лучше: когда люди в паре похожи – внешне, в интересах, в отношении к жизни – или совсем разные? Мы будем искать ответ на этот древний вопрос.

В новом дейтинг-шоу - истории ярких и неординарных людей. В каждой серии героиня знакомится с тремя претендентами на ее руку и сердце. В ходе спонтанных свиданий один претендент отсеивается, а двое продолжают ожесточенную борьбу за прекрасную даму. Но также и прекрасная половина человечества может побороться за своего принца – правила для всех одинаковые. Фишкой шоу является то, что на судьбоносный выбор участникам даются всего лишь одни сутки, ведь шанс произвести первое впечатление бывает лишь один раз. С 7 августа смотри на «Dомашнем» невыдуманные истории о том, что любовь может случиться с каждым из нас и ей не важно есть ли разница в цвете кожи, мировоззрении, религий или отношении к жизни, а также о том, что настоящей любови не страшны осуждения и рамки общества. Премьера!

«Любовь зла»

С 7 августа

с понедельника по пятницу в 22:40

на «Dомашнем»



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