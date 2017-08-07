Воронины отметят юбилей с Глюк’oZой

21 августа в 19:00 на телеканале СТС стартует юбилейный 20-й сезон сериала «Воронины», который самая популярная телесемейка отпразднует в Сочи вместе с певицей Глюк'oZой. Станислав Дужников (Лёня): «Что я получил за двадцать сезонов? Киносемью! Мы уже по-другому не обращаемся к Анне Васильевне Фроловцевой и Борису Владимировичу Клюеву, они для нас мама и папа. Коллектив у нас очень дружный! Только благодаря этому мы смогли так долго просуществовать. И я надеюсь, что нас ждет еще много-много серий, чтобы мы успели и Машу замуж выдать, и Люсю вырастить». Екатерина Волкова (Вера): «Для меня это действительно знаковый проект, который подарил очень многое и свел с замечательными людьми. Главное, у нас прекрасный коллектив! Мы друг над другом периодически подтруниваем, но по-доброму. Приходя на съемку, я знаю, что буду смеяться до слез». В новых сериях Вера станет карточным шулером и обзаведётся тайным поклонником, Костя в погоне за парнем Маши сядет за «баранку» велорикши, а у Лени появится воображаемый друг. Но и старшее поколение Ворониных попадет в авантюрные ситуации: Галина Ивановна решится на беспрецедентный шаг – поиск помощницы по хозяйству, а Николай Петрович возглавит тайный сговор близнецов Фили и Кири. В юбилейном сезоне курортные приключения ожидают популярную певицу Глюк'oZу. По сюжету одной из новых серий, Воронины улетают в долгожданный отпуск на юг России, где попадают в криминальную историю. А все потому, что Вера пожаловалась Косте на недостаток внимания и романтики. Непутевый муж решает раскошелиться и купить у местных зазывал дорогие бусы. Но встретив в баре певицу Глюк’oZу, Костя и Леня понимают: Верина обновка была украдена у звезды. Чтобы вернуть дорогую вещь хозяйке, братья готовы преступить закон, а главное – лишить Веру полюбившегося подарка... Глюк’oZa: «Конечно, на гастролях бывало всякое: и любимые сережки теряла, и без чемодана оставалась. Но такого лихо закрученного «грабежа» не припомню (улыбается). Признаться, по-хорошему завидую этой сплоченной и безумно талантливой команде, частью которой хоть ненадолго мне удалось стать. Такой невероятно теплой и душевной атмосферой редко кто может похвастаться. Я думаю, именно в этом кроется многолетний успех «Ворониных». Съемки новой серии проходили на территории Морского порта Сочи, в том числе на одной из яхт, где по сценарию остановилась Глюк’oZa. Художники по костюму подготовили для нее два образа на выбор, но в итоге режиссер остановился на платье из гардероба самой певицы. А вот коралловые бусы, которые нарушат отпускной покой Ворониных, были изготовлены на заказ. За дорогим ожерельем персонажу Георгия Дронова пришлось нырять в море. В этой сцене актер воспользовался услугами каскадера, но окунуться в воду ему все же довелось – в кадре Георгий выныривает с найденной добычей. Георгий Дронов (Костя): «Воронины», наконец-то, добрались до прекрасного южного города Сочи! У нас был достаточно насыщенный график съемок, но я успел покупаться, отдохнуть и посмотреть город. Причем у нас были так интересно запланированы локации, что, просто находясь на площадке, получал большое количество впечатлений. Благодаря съемкам, мы увидели олимпийские объекты, побывали на Розе Хутор – это европейского уровня курорт, который оценят даже те, кто не катается на лыжах и сноуборде. Я, честно говоря, был просто поражен масштабом и красотой строительства, да и современными архитектурными решениями». Кроме Морского порта, в кадр «отпускных» серий попали пляжи, торговые ряды, тир, кафе, детская площадка и другие сочинские места. Кстати, «Воронины» не в первый раз выбираются на юг: пять лет назад съемочная группа снимала в Геленджике заграничную Турцию, куда по сюжету отправляется знаменитая семейка.

«ВОРОНИНЫ» 21 августа – премьера 20-го сезона на СТС!

пн-чт, 19:00 Производство: ООО «ЛЕАН-М» при участии СОНИ ПИКЧЕРС ТЕЛЕВИЖН и ООО «Тим Филмз»

Ведущие продюсеры: Маргарита Искандарова, Виктория Мамиева

Продюсеры: Андрей Антонов, Дарья Капля, Теймур Джафаров

Креативные продюсеры: Мехрали Пашаев, Андрей Владимиренко

Исполнительный продюсер: Дмитрий Милешин

Сценарий: Андрей Владимиренко, Андрей Кошкин, Симона Фридман, Сергей Кондрашин, Иван Проскурин, Александр Коротков, Кирилл Легай

Режиссер-постановщик: Александр Жигалкин

Телевизионный режиссёр: Артур Румынский

Оператор-постановщик: Антон Хмельков

Художник по костюмам: Елена Голяева

Художник-постановщик: Андрей Пасечников

В ролях: Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Борис Клюев, Юлия Куварзина, Маша Ильюхина, Артем и Роман Пенчук и другие

Количество серий: 33

Хронометраж: 24 мин

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