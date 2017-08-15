СТС обгонит Америку с новым шоу

Телеканал СТС первым в мире запускает масштабное вокальное шоу «Успех», которое мировая пресса уже назвала заменой суперпопулярному проекту American Idol. В основе «Успеха» – новый глобальный формат The Final Four компании Armoza Formats, на счету которой более ста проектов, реализованных по всему миру. Параллельно с СТС свою версию одного из самых перспективных шоу готовит американский телеканал Foх, права на проект также приобрели компании из Франции, Норвегии, Дании, Италии и Испании. Но российские зрители увидят проект первыми.

Масштабные декорации, сотни талантливых исполнителей, три суперзвезды в жюри и ни одного музыкального продюсера – «Успех» опровергнет главное правило шоу-бизнеса и докажет, что стать суперзвездой возможно и без поддержки известного лэйбла.

Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Времена изменились: в эпоху интернета таланты сами находят дорогу к успеху. Важен не продюсер, который за тобой стоит, а то, что ты собой представляешь – твой стиль, харизма, индивидуальность. И наше шоу – отличная площадка, чтобы их проявить».

Уже в первом выпуске телезрители вместе с тремя звёздными наставниками выберут четырёх вокалистов, которые получат все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес своими силами. Их ждут всероссийская известность, жизнь в роскошном доме и деньги на создание альбомов и клипов, но всего этого они могут лишиться в любой момент. Ведь каждую неделю не менее яркие и талантливые исполнители пойдут на всё, чтобы сбросить новых звёзд с музыкального олимпа и занять их место.

Ксения Бугримова, руководитель развлекательного направления телеканала СТС: «Когда все шоу заканчиваются, наше только начинается, ведь мало получить пропуск в высшую лигу шоу-бизнеса, главное – в ней удержаться. Шаткость звёздного статуса, которую на себе почувствуют наши участники, заставит их в сжатые сроки показывать максимальные результаты».

Будущих звёзд ожидают записи песен, съёмки клипов, работа над сценическими образами и мастер-классы от популярных музыкантов, актеров и телеведущих. Побороться за место в заветной четверке смогут все желающие в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого необходимо до 1 сентября заполнить заявку на сайте СТС (www.ctc.ru) и ярко заявить о себе на кастинге, который состоится в Москве.

Битва за музыкальный олимп начнется на СТС совсем скоро!

«Успех»

Производство: ГК «Красный квадрат»

Жанр: музыкальное шоу

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Дарья Легони-Фиалко

Креативный продюсер: Александра Гройсман

Исполнительный продюсер: Ирина Иванеко

Продюсер: Ксения Бугримова, Илья Кривицкий

Режиссер-постановщик: Анатолий Шпульников

Количество выпусков: 8

Хронометраж: 90 минут