Звёздный состав «Молодёжки» выходит на лёд

4 сентября в 20:00 на СТС стартует продолжение самой популярной спортивной драмы на российском ТВ – «Молодёжка. Взрослая жизнь». Суперхит производства Art Pictures Vision прошёл масштабную перезагрузку, и теперь зрителей ждут новые герои, новая хоккейная лига и новые неожиданные романы. В том числе, между героями Владимира Яглыча и Натальи Рудовой, капитаном хоккейного клуба и бывшей моделью. Также к звездной команде проекта присоединились Сергей Горобченко, Максим Дрозд, Пётр Кислов, Дмитрий Куличков и Сергей Стёпин. После триумфального завершения сезона главных героев ждёт карьера в ВХЛ. Ребята вступают на взрослый путь в составе клуба «Бурые Медведи», где их ждут не только заманчивые перспективы, но и непростой приём старожил. Хватит ли опыта бывшим звёздам молодёжной команды, чтобы сыграться с профессионалами высшей лиги? Владимир Яглыч (Руслан Жданов): «Я решил сниматься, поскольку изначально считал проект удачным. Я понимал, что он уже давно зарекомендовал себя и нашел своего зрителя. Ну и читая сценарий, подметил, что в новом сезоне запланировано достаточно интересное развитие как уже привычных героев, так и новых. При этом лёд – та самая часть работы, когда совмещаешь приятное с полезным. Мы старались хотя бы чуть-чуть приблизиться к уровню настоящих хоккеистов, а профессионалы нас страховали». В роли правой руки Жданова – вратаря Ивана Савчука – Пётр Кислов, известный зрителям СТС по сериалам «Закрытая школа» и «До смерти красива». Его герой ревностно относится к появлению в команде Семёна Бакина (Игорь Огурцов) и не упускает повода поиздеваться над вторым вратарем. Пётр Кислов (Иван Савчук): «Я очень люблю этот вид спорта и хочу популяризировать его ещё больше. В детстве я играл за клуб «Прогресс» в Глазове, где родился, а в «Молодёжке» впервые встал на ворота. Вратарское амплуа для меня новое, да и сценическое тоже, потому что не припомню в своей фильмографии отрицательных персонажей. Это интересно и одновременно сложно». По словам Петра, сработаться с коллегами помогли тренировки на льду, которые проводились четыре раза в неделю, а также дружба с Владимиром Яглычем, Сергеем Горобченко и Тимуром Ефременковым – коллегами по хоккейной команде артистов «КомАр». Сергей Горобченко (Борис Никитин): «Очень рад, что вернулся на лёд и опять живу в спортивном режиме. У нас много сложных динамичных сцен, поэтому для поддержания формы четыре-пять раз в неделю хожу в спортзал. Что касается хоккея, никогда серьёзно им не занимался, но он всегда был в моей жизни». Масштабные битвы на льду и жестокие бои в ринге, борьба за друзей и любимую, неожиданные предательства и долгожданные воссоединения героев – с 4 сентября на СТС!

«МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 4 сентября премьера на СТС!

пн-чт, 20:00 Производство: ООО «Арт Пикчерс Вижн»

Жанр: молодежная драма

Продюсеры: Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Дмитрий Табарчук, Дмитрий Рудовский, Сергей Арланов, Владимир Неклюдов

Автор идеи: Вячеслав Муругов

Режиссеры: Андрей Головков

Исполнительный продюсер: Андрей Федулов

Авторы сценария: Леонид Купридо, Александр Булынко, Александр Тыкун, Сергей Олехник

В ролях: Влад Канопка, Илья Коробко, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Иван Жвакин, Евгений Кулик, Юлия Маргулис, Владимир Яглыч, Петр Кислов, Сергей Горобченко, Максим Дрозд, Наталья Рудова, Денис Никифоров, Дмитрий Куличков, Сергей Степин, Сергей Габриэлян, Владимир Зайцев, Николай Добрынин, Тимур Ефременков, Евгений Романцов, Екатерина Мельник, Софья Шуткина и др.

Продолжительность: 48 минут

Кол-во серий: 44

Теги: Молодёжка