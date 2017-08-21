Новые истории «Подкидышей» скоро на «Dомашнем»

Трогательные истории усыновлений, неутихающие споры об «окнах жизни», а также неожиданные повороты в судьбах главных героев – в новом сезоне сериала «Подкидыши» с 11 сентября на «Dомашнем». «Подкидыши» - тема, к которой невозможно относиться с безразличием. Именно истории детей, преданных собственными родителями и оставленных в беби-боксах, легли в основу сериала «Dомашнего». Первый сезон «Подкидышей» мгновенно нашел отклик в сердцах миллионов телезрителей. Во втором сезоне врачи продолжат бороться за жизнь и счастливое будущее брошенных малышей. «Подкидыши» - сериал о неравнодушии, об ответственности, о вере в лучшее, огромном желании жить, а самое главное, о том, что и у нежеланных детей есть шанс остаться в этом мире и быть счастливыми. Каждый эпизод – история спасения новорожденного малыша, подброшенного в «окно жизни» – специальный бокс, оборудованный в роддоме или детской больнице, для тех, кто анонимно хочет избавиться от младенца. Герои – врачи и медперсонал детской больницы, которые дают подкидышу путевку в жизнь, лечат его, первые окружают теплом и заботой. А также истинные родители, которые пришли к осознанному решению стать для чужого ребенка отцом или матерью. И те, кто принял самое сложное и важное решение в своей жизни: отказаться от собственного ребёнка, оказавшись в безвыходной и, порой, трагической ситуации. Анатолий Григорьев, режиссер: «Сериал не только о спасении малышей, но и о том, как эти младенцы меняют жизни разных людей. Большинство историй, о которых идет речь в нашем фильме, основаны на реальных событиях. В первом сезоне главный доктор, Соколова Вера Васильевна, проживает свою личную непростую историю – она спасает жизни младенцев и мечтает о собственных детях, но у них с мужем ничего не выходит… А в конце первого сезона Вера Васильевна становится счастливой мамой, как в сказке – «они поженились и жили долго и счастливо». Вот мы во втором сезоне и посмотрим, что бывает после того, как сказка закончилась». Екатерина Решетникова (Соколова Вера, заведующая детским отделением): «Изначально сценарий «Подкидышей» мне понравился именно тем, что это очень мирная история про детей, про рождение, про борьбу за жизнь. Проблема, поднятая в сериале, не оставляет меня равнодушной. Я знаю, что многие высказываются «против» беби-боксов, но лично я, как и моя героиня, Вера Соколова, «за». Когда ребенка оставляют в них, хотя бы знают, что о нем позаботятся. Цель моей героини – отстоять жизнь ребенка любым способом. Но она также пытается вернуть матерей или родственников на путь истинный. Она понимает, что для ребенка главное – быть с близкими людьми». В центре сюжета не только судьбы малышей, но и тех, кто борется за их жизни – врачей перинатального центра, их семей. Героев ждут новые испытания, проблемы и непростой поиск правильных решений. Константин Самоуков (Рудник Андрей, муж Веры Соколовой): «Потеря любимой работы не могла не отразиться на самооценке моего героя – всю жизнь находиться между жизнью и смертью, рисковать ради спасения людей и в одночасье превратиться в офисного клерка. На фоне кризиса в работе стали резко ухудшаться отношения с женой Верой. А что-то изменить в своей жизни не хватает ни силы воли, ни характера». Александр Мохов (Трофимов Иван, бизнесмен, спонсор перинатального центра): «Подкидыши» - это, прежде всего, социальный проект. Я знаю, что и в России, и в других странах есть бэби-боксы, меня уже не раз спрашивали о моем отношении к этому явлению. Могу сказать, что раньше детей оставляли возле дверей церквей, а потом стали просто выбрасывать в мусорные баки. И это ужасно. Так что бэби-бокс - это какой-никакой выход. Что касается моего персонажа, то в новом сезоне телезрители увидят кардинальные изменения в его личной жизни». Что будет с детьми, брошенными на произвол судьбы? Найдутся ли люди, готовые подарить малышам любовь и заботу? Смогут ли врачи не только помочь подкидышам, но и построить собственное счастье? Ответы на эти и другие вопросы – с 11 сентября на телеканале «Dомашний». Производство: FILM.UA

Количество серий: 24

Хронометраж: 48 минут

В ролях: Екатерина Решетникова, Константин Самоуков, Александр Мохов и др. Не пропустите!

Сериал

«Подкидыши 2»

С 11 сентября

на «Dомашнем»

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