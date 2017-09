ВЕРА БРЕЖНЕВА РАСКРОЕТ СЕКРЕТ «УСПЕХА» 06.09.2017 ПОПУЛЯРНАЯ ПЕВИЦА ВЕРА БРЕЖНЕВА СТАНЕТ ВЕДУЩЕЙ НОВОГО МАСШТАБНОГО ШОУ СТС «УСПЕХ», В КОТОРОМ ЛУЧШИЕ ВОКАЛИСТЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА МЕСТО НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОЛИМПЕ БЕЗ ПОМОЩИ ПРОДЮСЕРОВ. ВЕРА БРЕЖНЕВА: «В мире немало успешных примеров self-made знаменитостей, которые добились успеха своими силами – Тейлор Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron, Макс Корж. Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, показали на что способны и получили любовь миллионов. Их пример подтверждает правила нового времени: теперь важно только то, насколько ты талантлив, харизматичен, крут, в конце концов. Здорово, что канал СТС решил рискнуть и показать всей стране, что настоящему таланту продюсер не нужен». По условиям шоу, уже в первом выпуске телезрители вместе с тремя звёздными наставниками выберут четырёх вокалистов, которые получат всероссийскую известность и все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес своими силами. Но всего этого они могут лишиться также быстро, как приобрели. Вера Брежнева станет вдохновителем тех смельчаков, которые каждую неделю будут бросать вызов четверке лучших, чтобы занять их места. 15 лет назад певица и сама проявила смелость, оказавшись на концерте группы «ВИА Гра» в Днепропетровске, который стал для неё судьбоносным. «В то время они проводили разные интерактивы – например, конкурс двойников участниц группы, – вспоминает Вера. – И вот выходят девушки – светленькая, рыженькая, темненькая. Им дают микрофоны и просят исполнить «Попытку №5», и вдруг блондинка отказывается петь. Я в этот момент стояла перед сценой и быстро среагировала: «Я спою!» Чтобы номер состоялся, меня пригласили на сцену. С этого всё и началось – меня заметили». В основе шоу «Успех» – новый глобальный формат The Final Four компании Armoza Formats, на счету которой более ста проектов, реализованных по всему миру. Параллельно с СТС свою версию одного из самых перспективных шоу готовит американский телеканал Foх, права на проект также приобрели компании из Франции, Норвегии, Дании, Италии и Испании. Но российские зрители увидят проект первыми. БИТВА ЗА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП НАЧНЕТСЯ НА СТС СОВСЕМ СКОРО! «УСПЕХ» Производство: ГК «Красный квадрат»

Жанр: музыкальное шоу

Креативный продюсер: АЛЕКСАНДРА ГРОЙСМАН

Исполнительный продюсер: ИРИНА ИВАНЕКО

Продюсеры: КСЕНИЯ БУГРИМОВА, ИЛЬЯ КРИВИЦКИЙ

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, ДАРЬЯ ЛЕГОНИ-ФИАЛКО

