ЗВЁЗДЫ ОЦЕНИЛИ НОВЫЙ СЕЗОН СТС

7 сентября в МДМ состоялась презентация нового сезона СТС, гостями которой стали лица канала и приглашённые звёзды: Вера Брежнева, Анфиса Чехова, Анна Седокова, Владимир Яглыч, Денис Никифоров, Алексей Чадов, Настасья Самбурская, Александра Ревва, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Волкова, Егор Дронов, Елена Ксенофонтова, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Егор Корешков, Сергей Бурунов, Мария Горбань и многие другие. Вечер открыл генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов: «За минувшие два года в холдинге произошли беспрецедентные перемены. Мы должны были провести огромную работу, чтобы определить новый путь для флагманского канала «СТС Медиа». Я с гордостью могу сказать – мы это сделали. Мы представляем новый СТС». Вслед за ним на сцену вышла директор канала СТС Дарья Легони-Фиалко, которая поделилась результатами прошлого сезона и представила главные премьеры СТС: «В этом сезоне канал полностью изменится – как содержательно, так и внешне. Зрителей ждут новое оформление, новые лица и, конечно, новые проекты – не только традиционные для СТС сериалы, но и масштабные шоу, которых не было в нашем эфире». Среди премьерных проектов СТС будут и продолжения хитов «Молодёжка. Взрослая жизнь», «Отель Элеон», «Воронины», и совершенно новые сериалы: «Команда Б», «Психологини», «Ивановы-Ивановы», «Новый человек», «Тренер», «Улётный экипаж», «Секретарша», «Мамы в спорте», «Зови меня Валентиной», «Девочки не сдаются» и другие. В новом сезоне в эфире СТС стартует вокальный проект «Успех», большое реалити «Союзники», грандиозный «Сюрприз» и юмористический «Женсовет». Перемены коснутся и шоу выходного дня – к показу в эфире готовятся новое трэвел-шоу «Вокруг света во время декрета» и обновлённые версии рейтинговых проектов – «Успеть за 24 часа», «ПроСТО кухня», «Три кота» и «Взвешенные и счастливые люди» (ранее – «Взвешенные люди»). Актёры, ведущие проектов СТС и звёздные гости вечера поделились своими впечатлениями о новом сезоне и оформлении телеканала: Вера Брежнева, ведущая шоу «Успех»: «Сегодня у меня начало нового этапа в качестве лица канала СТС, и для меня это ново, интересно и волнительно. Мне нравятся контрасты, на которых играет канал в новом сезоне. Визуально это красивые тёмные оттенки в сочетании с солнечным жёлтым цветом – очень любопытное решение. Ведь из таких противоположностей и состоит наша жизнь, от чего она становится только глубже и интересней». Владимир Яглыч, «Молодёжка. Взрослая жизнь», «Команда Б»: «Я приехал на презентацию сразу после съёмок в сериале «Команда Б» и встретил здесь большое количество близких мне людей. То, что я увидел на экране, мне показалось очень интересным. Мне понравилось и новое оформление канала – особенно сочетание жёлтого с чёрным. Это игра на контрастах, чем, собственно, и славится СТС. По мне, так очень стильно». Сергей Горобченко, «Молодёжка. Взрослая жизнь»: «Сегодняшний вечер поразил меня своей яркостью, масштабностью, и, конечно, неожиданным цветом логотипа СТС. Мне в принципе нравится, как канал развивается: смело, свободно, динамично, с лёгкостью, которая нужна, чтобы поймать настоящее». Алексей Чадов, «Улётный экипаж»: «Сегодняшний СТС – это не радикальный ребрендинг, который может отпугнуть зрителя, а, скорее, постепенное, грамотное и продуманное обновление. Особенно приятно, что в новом сезоне я представляю проект под рабочим названием «Улётный экипаж» – забавную историю про лётчиков». Анфиса Чехова: «Я и так в принципе СТС практически не переключаю, а после презентации поняла, что мне нужно заклеить скотчем все остальные кнопки на пульте. Такое количество новых интересных сериалов и шоу, что я не понимаю, когда успеть всё посмотреть. Вот теперь думаю, как сделать так, чтобы меньше ходить на работу и побольше сидеть у телевизора». Ольга Кузьмина, «Отель Элеон», «Женсовет»: «Круто! Столько всего напридумывали: и старенькое интересненькое, и новое неожиданное, поэтому я, конечно, в предвкушении. «Сюрприз», «Старперцы», «Ивановы-Ивановы» – в общем, всего не перечислишь, что понравилось. Особенно заинтересовала «Команда Б» – комедийная история про космонавтов». Мария Горбань, «Отель Элеон»: «Можно сказать, я выросла на СТС: десять лет назад я снималась в сериале «Я лечу», благодаря которому стала известной. И сейчас, увидев такое количество интересных проектов, я скажу всего одно слово «Вау!». СТС всегда был, есть и будет на высоком уровне!» Анжелика Каширина, «Женсовет»: «Здорово, что СТС развивается, пробует новое, экспериментирует – я всегда за это! Я надеюсь, что все запланированные проекты станут суперпопулярными. Мне кажется, всё что сделано с душой, обязательно должно иметь большой успех». Никита Тарасов, «Улётный экипаж»: Однозначно и без всяких сомнений буду включать каждый вечер ТВ, когда будут идти «Ивановы-Ивановы» и «Команда Б», ведь там играют мои друзья и коллеги. Ещё мне очень понравилось шоу «Сюрприз», потому что, когда сбываются мечты, бегут мурашки по коже. Не только у тех, кто находится в эпицентре события, но и у всех вокруг».

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