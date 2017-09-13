Счастливые мамы расскажут о своих лайфхаках на «Dомашнем»

Каждая мама сама знает, что лучше для ее ребенка. Как воспитывать, чем кормить, как развивать? Ответы на эти вопросы – самые актуальные для всех мамочек. С 21 сентября в новом проекте «Дневник счастливой мамы» знаменитые мамы-эксперты расскажут обо всех новых тенденциях материнства и главных лайфхаках, научат соблюдать баланс между ребенком и мужем. Ведущими новой программы выступят знаменитые «светские львицы» и, по совместительству, молодые мамы: Дарья Пынзарь, Елена Кулецкая, Липа Тетерич. Девушки поделятся своим опытом и расскажут массу интересных историй о том, как быть счастливой мамочкой и все успевать. Дарья Пынзарь, счастливая мама Артёма (6 лет) и Давида (1,4 год): «Как мама двоих сыновей, я выработала определённую концепцию поведения – я мать-подруга. Я общаюсь с детьми, как со взрослыми. Я их не ругаю, а беседую, и не в коем случае не ругаю за то, что делаю сама. Я хочу, чтобы мои мальчики выросли настоящими мужчинами, поэтому я стараюсь взрастить в них ответственность. Я делаю своих мужчин главными в семье. Самый главный у нас папа, затем Тема, затем Давидик, а потом уже я – чтобы они чувствовали за меня ответственность и заботились. Артем, например, уже может уступить мне место, потому что я женщина и мамочка. Это надо прививать с пеленок». Елена Кулецкая, счастливая мама Ники (1,4 года): «Первые дни после рождения ребенка - это эйфория, накрывшее, как обухом по голове, оглушительные счастье, нежность, трепет и страх, которые не передать словами. Но сразу же после выписки, когда молодые родители остаются один на один с новым членом семьи, настигает паника: что делать, как держать, как не сломать, чем помочь?! И с каждым днем вопросов становится все больше. Заботы и хлопоты поглощают, превращая каждый день в один абсолютный день сурка, который особенно сильно ощущается на контрасте с последними месяцами беременности. Ведь, если ребенок первый, то на последних месяцах беременности будущая мама купается в свободном времени. Хочешь – гуляешь, хочешь – телевизор смотришь, хочешь - спишь. А когда появляется малыш, сон сокращается до каких-то урывков по 10-15 минут, и очень сложно прежде всего перестроиться с такого блаженного ожидания в режим "Ахтунг". Хотя, поначалу, когда малыш только спит и ест, все-таки есть время как-то прийти в себя. Но дальше начинаются колики, зубки, "лежать на месте не хочу мама потаскай меня на ручках" и тут уже все. Мама не успевает ни помыть голову, ни поспать, ни поесть… Этот период надо просто пережить, и постараться все же относиться к бытовым трудностям либо с философской мудростью, что все-быстротечно, либо с юмором и самоиронией, как я на своей странице в Инстаграм. И главное, не загонять себя в какие-то рамки: если вы что-то не успели, или у вас не всегда в доме идеальная чистота, если ваш быт совершенно не похож на глянцевые фотографии идеальных инста-мам- не беда! Значит, с вами все в порядке! Не надо стремиться быть отличницей во всем: к вам не придёт комиссия ставить оценки за чистоту, порядок и кулинарное многообразие. Самое главное сейчас, чтобы ваш ребеночек был здоров, а рядом с ним была спокойная и счастливая мама. А уж что для счастья надо- это конкретно ваш вопрос. Кто-то мечтает всю себя посвятить дому и ребенку, одни хотят моментально вернуть пресс, другие- совмещать материнство с работой- у каждой мамы свой рецепт счастья. Самое сложное - найти время на осуществление всего задуманного. И тут совет: не бойтесь делегировать свои обязанности, особенно по части быта. Если муж (бабушка, помощница и т.д.) помоет вместо вас посуду, ничего страшного не случится!». Липа Тетерич, счастливая мама Лавр (8 лет) и Мелисса (1,1 год): «С рождения моего первого ребенка было не просто перестроиться на режим «меньше времени тратить на себя». И, если честно сказать, я к нему до сих пор не готова. Я делаю все то же самое, только в несколько раз быстрее. Я не пример и не ориентир для мам – я очень мало сплю, ложусь в 4-5 утра и чувствую себя, конечно, не хорошо. У меня есть какие-то приемы –дыхательная гимнастика, десятиминутный короткий сон, сон по фазам, – но я себя загнала в такой график, который в какой-то момент дает крен в не очень хорошую сторону. А еще я готовлю дома сама. У меня дома первое, второе, третье, компот – все с ресторанной подачей. Вкуснее, чем у меня, мои родственники и близкие не едят нигде. Когда мой сын Лаврик был маленьким, он пришел из садика и сказал: «Мама ты должна пойти и сказать повару рецепты! Он их, наверное, не знает!». Я не лягу спать, пока не разгружу и загружу снова стиральную машину, все достану. Разморожу, приготовлю на завтра. Я люблю заниматься хозяйством и делаю это с удовольствием. И всю свою жизнь я пытаюсь найти баланс между профессией и семьей. Моя работа – это мой воздух, а моя семья – это я. Я не считаю работу мамы работой, потому что это наша сущность, в нас это заложено. Мои близкие знают, что если я на работе не выпущу пар и себя не реализую, то дома я становлюсь настолько многозадачной, что не все могут справиться с моим темпераментом и моей кипучей деятельностью». Как обеспечить безопасность в доме для ребенка? Как организовать день работающей маме? Где сделать первую стрижку малыша, чтобы он не испугался? Как предотвратить детскую ревность? Обо всем этом и не только – с 21 сентября на «Dомашнем» в программе «Дневник счастливой мамы». Премьера!

«Дневник счастливой мамы»

С 21 сентября в 17:45 (четверг и пятница)

на «Dомашнем»



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