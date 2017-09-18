«ПроСТО кухня» возвращается на СТС

23 сентября в 10:00 на СТС стартует второй сезон утреннего шоу «ПроСТО кухня», которое уже вдохновило всю страну на кулинарные подвиги. В новых выпусках известный шеф-повар Александр Белькович поделится неожиданными рецептами блюд из осенних продуктов, заглянет в гости к «отчаянным домохозяйкам», чтобы решить их кулинарные проблемы, и накормит ещё больше людей обедом, порция которого не превышает ста рублей. Александр Белькович, ведущий: «Мы прислушались ко всем пожеланиям телезрителей: что-то поменяли, улучшили и добавили ещё больше необычных ингредиентов и классных рецептов. У нас появились новые идеи, но главное остаётся прежним – это яркое, полезное, энергетически заряженное утреннее шоу, которое невероятно вкусно пахнет едой и дарит новые кулинарные ощущения». По просьбам телезрителей, в новых выпусках шеф-повар приготовит больше полезных супов, покажет, как сделать домашний шашлык, и добавит десертов для сладкоежек. Кроме того, кулинар расскажет, как справиться с большим количеством сезонных продуктов, оставшихся после возвращения с дачи или похода в лес. Перемены коснулись не только кулинарного шоу, но и личной жизни ведущего: в перерывах между сезонами Александр стал отцом во второй раз. «В прошлом сезоне беременная жена с дочкой заглядывали ко мне на съёмки программы, – вспоминает он. – И вот во втором сезоне у меня уже подрастает будущий повар». Включай вкусную осень на СТС – с 23 сентября в 10:00! «ПРОСТО КУХНЯ» Производство: Mastiff Russia

Жанр: кулинарное шоу

Продюсеры: Антон Гореславский, Фатима Гаппоева, Сириль Лункевич

Режиссер-постановщик: Дмитрий Васильев

Шеф-редактор: Дарья Рубанова

Количество выпусков: 16

Хронометраж: 25 минут

Ведущий шоу: Александр Белькович

ОСЕННИЕ РЕЦЕПТЫ ОТ АЛЕКСАНДРА БЕЛЬКОВИЧА ПШЁННАЯ КАША С ТЫКВОЙ 6 порций/1 час Ингредиенты: 300 г пшена, 1,3 кг тыквы, 3 стакана молока, 150 г сливочного масла, 1/3 чайной ложки корицы, 4 ст. л. жидкого мёда, растительное масло, соль Способ приготовления:

Нарезать тыкву крупными кусками, добавить растительное масло и запекать в духовке при температуре 180 градусов минут 40, пока кожура не будет легко сниматься. Промыть крупу под проточной водой, залить крутым кипятком и варить 5 минут, потом откинуть на дуршлаг. Затем взять толстостенную посуду, медную или чугунную, часть сливочного масла положить на дно, добавить пшёнку и 150 мл воды. На маленьком огне готовить 30 минут, периодически проверяя, хватает ли воды. Разогреть молоко, добавить в кашу и варить, пока не впитается. Затем положить тыкву, посолить, добавить корицу и часть масла. Снять с огня, разложить по тарелкам, сверху полить мёдом. Приятного аппетита! ПИРОЖКИ С ЯБЛОКАМИ И БРУСНИКОЙ 35 пирожков/2 часа Ингредиенты: Тесто: 660 г муки, 300 мл молока, 10 г сухих дрожжей, 1 щепотка соли, 10 г сахара, 30 г маргарина для выпечки, 1 яйцо, 40 г сметаны, 10 мл растительного масла.



660 г муки, 300 мл молока, 10 г сухих дрожжей, 1 щепотка соли, 10 г сахара, 30 г маргарина для выпечки, 1 яйцо, 40 г сметаны, 10 мл растительного масла. Крем: 3 яйца, 70 мл молока, 1 ч. л. сметаны 20%.



3 яйца, 70 мл молока, 1 ч. л. сметаны 20%. Начинка: 500 г крепких твердых яблок, 100 г сахара, 50 г сливочного масла, 120 г брусники. Способ приготовления теста:

Немного прогреть молоко – оно должно быть 30-40 °С, то есть чуть теплое. В молоко добавить соль, сахар, растопленный маргарин, яйцо, сметану. Муку просеять и перемешать с дрожжами. Смесь из молока добавлять в муку, постепенно замешивая тесто руками. Затем влить растительное масло и месить тесто, пока оно не станет гладким, а руки чистыми. Тесто в миске накрыть чистым хлопчатобумажным полотенцем и поставить в тёплое место. Через 15 минут тесто поднимется, поэтому нужно его снова немного помять, чтобы оно осело, а потом снова накрыть. Ещё через 30-35 минут тесто должно подняться примерно в 4 раза. Отщипнуть от теста шарик размером с пинг-понг и положить на поднос 35 таких шариков. Накрыть полотенцем, чтобы они не заветрелись. Раскатать каждый шарик, положить внутрь начинку и надёжно залепить края.

Хорошо разогреть духовку. Смешать молоко, сметану и яйца для смазывания, кисточкой помазать пирожки и выпекать их 20 минут при 170 градусах. Способ приготовления начинки:

Яблоки нарезать средним кубиком. На разогретую сковороду, сделав маленький огонь, высыпать сахар. Когда он станет коричневым, добавить яблоки и хорошо перемешать. Готовить еще 5-7 минут, затем добавить сливочное масло, перемешать, снять с огня и добавить бруснику, дать остыть. Начинка готова! БЕФСТРОГАНОВ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ И ПЮРЕ С СЕМЕЧКАМИ 4 порции/ 40 минут Ингредиенты: 500 г говядины (вырезка), 2 луковицы, 200 г белых замороженных грибов, 4 ст. л. сметаны 20%, 400 мл сливок 33%, 2 веточки петрушки, морская соль, свежемолотый перец, 500 г картофеля белых сортов, 100 мл сливок 33%, 30 г сливочного масла, 1 ст. л. семечек подсолнечника, морская соль. Способ приготовления:

Поставить греться воду для пюре, почистить и крупно нарезать картошку. Когда вода закипит, закинуть картофель и варить 40 минут. Лук порубить полукольцами, грибы разморозить, почистить и нарезать, говядину нарезать поперёк волокон ломтиками длиной 5 см.

Сделать пюре: сливки разогреть со сливочным маслом и сразу выключить. Семечки измельчить блендером с половиной горячих сливок. Когда картошка сварится, слить воду, влить туда сливки и семечковую пасту. Размять, посолить и поставить в тёплое место. Обжарить лук и грибы. Когда появится золотистая корочка, добавить мясо и сделать большой огонь. Важно, чтобы на сковороде было просторно, чтобы мясо жарилось, а не тушилось. Дать мясу как следует обжариться с каждой стороны. Когда мясо обжарится, посолить, поперчить и добавить сметану, всё перемешать. Как только сметана закипит, влить сливки. Когда всё снова закипит, а это произойдет почти сразу, попробовать на соль и сразу же подавать вместе с пюре!



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