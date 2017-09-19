«Dомашний» покажет невыдуманные истории самых отважных проводниц

Приятные приключения, неожиданные знакомства или расставания, а может, вовсе начало новой жизни – в поездке случается многое. А если твоя жизнь и профессия – одно большое путешествие? О тех, кто выбрал эту судьбу, о свидетелях дорожных историй, о проводницах и стюардессах, без которых не обойтись в пути, в спецпроекте «Проводницы»! 23 и 24 сентября в 23:00 телезрители «Dомашнего» из первых уст узнают о самоотверженных поступках в дороге; о том, как сохранить личную жизнь в постоянных разъездах и как выглядеть на все «сто» в длительных рейсах.

Они спасают людей, принимают роды в купе поезда и являются свидетелями, порой, судьбоносных встреч. Первое за 10 лет интервью выжившей стюардессы рейса Москва – Иркутск Ольги Дмитриенко, секреты съёмок любимого миллионами сериала «Проводница» от актрисы Людмилы Загорской и другие завораживающие истории – проводницы и стюардессы расскажут, с какими сложными и, часто, опасными ситуациями они сталкиваются на работе в новом документальном проекте «Dомашнего».

Перед их глазами проносятся тысячи людей и тысячи судеб, но о своей жизни они молчат. Самые закрытые люди одной из самых открытых профессий расскажут немного о своих пассажирах, и всё о себе 23 и 24 сентября в 23:00.

Премьера!

Документальный фильм

«Проводницы»

на «Dомашнем»

23 и 24 сентября в 23:00