СТС запускает новый сезон с новыми шоу, комедиями, драмами и уже полюбившимися зрителями проектами

Источник: ИА «Татар-информ». Звезды сериала «Молодежка. Взрослая жизнь» и директор по маркетингу канала Кира Ласкари рассказали о новом сезоне. (Казань, 29 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Телеканал СТС запускает новый сезон, в котором запланированы как совершенно новые реалити-шоу, комедийные сериалы, драмы, так и продолжение полюбившихся зрителям проектов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали звезды сериала «Молодежка. Взрослая жизнь» — Игорь Огурцов и Влад Канопка, а также директор по маркетингу канала Кира Ласкари. «В этом сезоне сказать, что мы обновились, — это не сказать ничего. У нас полный ребрендинг, у нас новый слоган (он теперь звучит как „СТС — больше солнца!“), и у нас огромное количество новых разработок, в том числе совершенно удивительных продуктов, которые вы можете увидеть уже сейчас, включив канал», — рассказал Кира Ласкари. Директор по маркетингу также отмечает, что в эфире появились абсолютно новые звезды и никогда в истории СТС не было такого числа известных лиц, среди которых присутствуют Михаил Ефремов и Вера Брежнева. Вместе с новыми звездами телеканал запустил новые масштабные шоу, такие как вокальный проект «Успех» и реалити-шоу «Союзники». «Появится шоу „Союзники“, где разведенные родители преодолевают трудности, чтобы их общий ребенок получил 10 миллионов рублей. Ради этого, мне кажется, стоит жениться и обзаводиться детьми, в принципе», — добавил спикер. Несмотря на все обновления, СТС останется таким же добрым и семейным. «Трюк с СТС заключается в том, что он бесконечно обновляется и все время остается нашим старым, добрым, семейным телеканалом. То есть, телеканалом, в котором нет ничего опасного, телеканалом, который можно смотреть с семьей, телеканалом, который не стыдно включить с ребенком», — обратил внимание директор по маркетингу. Команда телеканала стремится к его расширению и к тому, чтобы абсолютно каждый человек с любым вкусом и любым уровнем достатка и образования, с любыми вкусовыми предпочтениями мог находить на нем что-то свое. Также на пресс-конференции были анонсированы новые проекты — появится еще один спортивный сериал «Гимнастки». Это настоящая взрослая драма, заставляющая сопереживать героиням. Зрители испытают массу эмоций, и не всегда положительных, но, обещает Ласкари, все закончится хорошо. Из новинок также будет представлена женская комедия «Психологини». «Появляется настоящая большая женская комедия „Психологини“ про трех подружек-психологов, которые прекрасно дают советы и спасают чужие браки, спасают чужие жизни, но не могут разобраться в своих собственных жизнях, в своих собственных отношениях», — пояснил спикер. А 16 октября состоится одна из самых громких премьер сезона. Впервые будет показан сериал «Ивановы-Ивановы» о двух семьях — бедной и богатой, которые 16 лет назад перепутали детей в роддоме. В бедной семье все настолько плохо, что отец берет кредит на фейерверки и теперь приходится есть суп без сметаны, а в другой семье уровень дохода настолько велик, что они держат дома рысь и летают на работу на вертолете. Судьбы семей оказываются тесно переплетенными. На СТС не забывают и про давно полюбившиеся зрителями проекты. «Как и все, к чему мы прикоснулись с новой концепцией, все наши знаменитые франшизы остаются и становятся шире, ярче, приобретают новых звезд и новые сюжетные повороты», — сказал Ласкари. В пример он привел сериал «Молодежка. Взрослая жизнь», которой успешно продолжился новым сезоном. Герои сериала становятся взрослее, в сюжетной линии появляется больше драматизма. Вводятся новые лица — Сергей Горбоченко и Владимир Яглыч. Влад Канопка и Игорь Огурцов поделились историями своих героев, которые радуют зрителей уже пятый сезон, взрослеют, растут профессионально и обзаводятся семьями. «Спасибо сценаристам — они меня никогда не обделяли какими-то сценарными изысками. Кто смотрел „Молодежку“ четвертую, у моего героя там была сильнейшая травма, после которой он не мог видеть. Сейчас он начинает видеть и возвращается в хоккей. У него меняется отношение и в личной жизни — он начинает любить другую девушку. Что будет дальше — смотрите на СТС», — поделился Влад. Персонаж Игоря Огурцова наконец-то начинает взрослеть и ждет прибавления в семье. «Они (члены команды — прим. „Т-и“) переходят в новую команду, я начинаю соревноваться с новым вратарем, показываю, что я моложе, но могу больше. У нас с каждым годом все новые и новые истории, и в них очень интересно погружаться. Понятно, что ты приходишь молодой и горячий, а тут тебя подставляют такие здоровые ребята. Вообще — здорово прочувствовать это все», — констатировал актер. Статья на татарском языке.

См. также новости:

ЗВЁЗДЫ ОЦЕНИЛИ НОВЫЙ СЕЗОН СТС

Золото Борна

Две супергеройские премьеры на СТС

«СТС» приглашает на открытие катка «Трудовые резервы»

Теги: СТС comments powered by HyperComments