«ВОРОНИНЫ» ПОПАЛИ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире – это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съёмках 455-го эпизода сериала «Воронины», созданного по формату Sony Pictures Television. В этот день знаменитая телесемейка бьёт мировые рекорды не только на съёмочной площадке. По сюжету новой серии Николай Петрович (Борис Клюев) хочет произвести впечатление на одноклассников своих внуков Фили и Кири, притворяясь известным путешественником-рекордсменом. Очень скоро дети узнают правду и перестают гордиться дедушкой. Чтобы вернуть их уважение, Воронин готов побить рекорд Книги рекордов Гиннесса – в том деле, которое даётся ему лучше всего… Дарья Легони-Фиалко, директор канала СТС: «Это первый телевизионный рекорд Гиннесса нашей страны – чувствуем себя олимпийскими чемпионами! Хочется сказать «Египетская сила!», но секрет, конечно не в ней, а девяти годах работы большой команды и любви наших зрителей, которые тепло встречали каждую серию «Ворониных». И мы не станем останавливаться на этом рекорде: любимый бренд СТС продолжит развиваться вместе с каналом». В этом году самая популярная телесемейка страны отпраздновала юбилейный 20-й сезон в Сочи вместе с певицей Глюк'oZой и, не сбавляя оборотов, принялась за 21-й. Проверить достижение «Ворониных» из Великобритании приехал представитель Ричард Стеннинг, арбитр Книги рекордов Гиннесса: «Я видел множество удивительных достижений, но впервые столкнулся с телевизионным рекордом. Хочу поздравить всех, кто внёс свой вклад в этот успех. Желаю этому сериалу и его персонажам больше побед и благодарных зрителей». «Воронины» стали первой и самой успешной адаптацией американского сериала «Все любят Рэймонда», а после 210-й серии российские герои обрели самостоятельную жизнь. Первая серия «Ворониных» появилась на свет 16 ноября 2009 года: за 9 лет в эфире было показано 20 сезонов и снято 455 серий. Героями ситкома в разное время становились популярные актёры, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены и комментаторы, среди которых: Вячеслав Фетисов, Филипп Киркоров, Глюкоза, Андрей Малахов, Николай Басков, Александр Олешко, Римма Маркова, Ляйсан Утяшева, Алёна Свиридова, Дмитрий Губерниев, Николай Валуев и другие. Михаил Россолько, креативный директор Sony Pictures Television Россия / «Леан-М»: «Семья Ворониных давно стала родной и близкой для российской аудитории. Уверен, сегодня многие зрители порадуются вместе с нами – ведь теперь у нашего сериала есть официальный рекорд. И, конечно, мы должны поблагодарить людей, открывших этот бренд российскому рынку, – Вячеслава Муругова и Джеффа Лернера, а также телеканал СТС и всех поклонников Ворониных, благодаря которым сегодняшний рекорд стал возможным». ЧТО ДУМАЮТ ЗВЁЗДЫ СЕРИАЛА О МИРОВОМ РЕКОРДЕ Филипп Киркоров, певец: «Помню, когда сериал только появился в эфире, то сразу привлёк моё внимание. Всё это время я с удовольствием наблюдал за героями, и очень много находил общего с моей семьёй. Народную любовь не купишь, а «Воронины» до сих пор интересны зрителям. Мне очень хочется пожелать сериалу долголетия! Надеюсь, что через время снова появлюсь в проекте, а, может, и мои дети сыграют». Глюк'oZa, певица, актриса: «Знаете, я уже давно являюсь поклонницей этого сериала, а моя семья просто обожает «Ворониных». Я думаю, что долголетний успех кроется в том, что это история о нашей жизни. Наверное, каждый может найти здесь что-то своё, родное. Это простой, душевный, с добрым юмором сериал, где нет места пошлости, а есть русская душа, что немаловажно». Андрей Малахов, телеведущий: «Часто вижу, как моя домработница смотрит «Ворониных», да и мои знакомые обсуждают сериал. Честно говоря, сам иногда, когда щёлкаю каналы, останавливаюсь, чтобы узнать, что новенького в проекте». Николай Басков, певец: «Народная любовь – главное подтверждение тому, что «Воронины» – один из лучших телепроектов. Я его смотрю иногда на гастролях, но не могу выделить какого-то любимого героя, потому что Воронины – это единая семья, и у каждого персонажа свой характер. Наверное, эти характеры живут в каждой семье, поэтому сериал так любим публикой и имеет такие высокие рейтинги». Александр Олешко, актер, телеведущий: «Знаете, когда нас, советских детей, спрашивали, в чём счастье, мы отвечали – в труде. Я думаю, съёмочная группа «Ворониных» честно трудится над проектом, получает удовольствие, а зритель это чувствует, поэтому любит и смотрит». 7 МИРОВЫХ ВЕРСИЙ «ВОРОНИНЫХ», КОТОРЫМ РЕКОРД ТОЛЬКО СНИТСЯ «Все любят Рэймонда»

Страна: США

Количество сезонов: 9

Оригинал, с которого всё началось. Впервые зрители увидели «Все любят Рэймонда» в 1996 году на телеканале CBS. Ситком был много раз номинирован на «Золотой глобус» и получил большое количество наград, среди которых двенадцать «Эмми» и одна премия Гильдии киноактеров. «Все любят Романа»

Страна: Польша

Количество сезонов: 1

Премьера ситкома состоялась в 2011 году. Главную роль сыграл популярный польский актер Бартек Каспшиковски, на счету которого участие в более пятнадцати сериалах. «Закрытые двери»

Страна: Египет

Количество сезонов: 3

Первую серию показали в 2011 году в Рамадан. Создатели египетской версии адаптировали сериал под восточные традиции, показав, как живут мусульманские семьи. «Семью не выбирают»

Страна: Израиль

Количество сезонов: 1

Израильский вариант американского сериала впервые был показан в 2012 году. По сюжету, еврейская семья живет в Холоне, в крупном городе Израиля. Главный герой Юваль внешне совершенно не похож на американский прототип – лысый и носит очки. «Все любят Руди»

Страна: Чехия

Количество сезонов: 1

Чешские зрители впервые увидели семью Руди два года назад: всего в первом сезоне 12 серий. Кстати, исполнитель главной роли Саша Рашилов у себя на родине также озвучивает диснеевских персонажей, в том числе и Микки Мауса. «Все без ума от Джека»

Страна: Нидерланды

Количество сезонов: 2

Идея сделать голландскую версию «Все любят Рэймонда» пришла в голову актрисе Линде де Мол, которая была в восторге от американского ситкома. Она же и сыграла роль Барбары (в российской версии – Вера Воронина). Интересно, что брат Линды – Джон де Мол – основатель телекомпании «Эндемол», которая подарила зрителям несколько самых адаптируемых по всему миру форматов телешоу. «Все любят Сумита»

Страна: Индия

Количество сезонов: 1 (108 серий)

В индийской версии, как и принято в Болливуде, есть зажигательные песни и танцы. «Американский сериал был снят в 90-х, а в нашем варианте зрители увидели, как Рэймонд мог жить в современной Индии», – рассказывает исполнитель роли Сумита актёр Намит Дас.

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