«Молодёжка» получила ТЭФИ

3 октября в кинотеатре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения ТЭФИ, самой престижной телевизионной премии в стране. Лучшим в номинации «Телевизионный фильм/сериал» стал популярный сериал телеканала СТС «Молодежка» производства компании Art Pictures Vision. В число финалистов премии также вошел сериал «Отель Элеон» и актер «Молодежки» Денис Никифоров. Сериал «Молодежка» – один из самых рейтинговых проектов СТС – стартовал на канале осенью 2013 года. За это время съемочная группа побывала практически на всех главных ледовых аренах страны: «Витязь», «Балашиха», «Крылья Советов», «Сокольники» и «Лужники». Для съемок хоккейных сцен применяются технологии съемок 3D-ActiveCam, которые использовались на Зимних Олимпийских играх в Сочи. Специально для «Молодежки» впервые на ТВ была запущена технология «Второй экран». В свет вышли две книги по мотивам сериала, а также компьютерная игра. Сериал имеет награды в различных премиях, в числе которых: Профессиональная премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2014 год, номинация «Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)», VI Международный фестиваль спортивного кино и телевидения (2014 год, «Специальный приз фестиваля»), Народная премии «Жорж» (2014 год, номинация «Российский сериал года (драма)» и другие. За всю историю ТЭФИ канал СТС заработал 38 наград, из них дважды заветную статуэтку получали «Воронины», которые на днях попали рекорд Книги рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий адаптированный сериал в мире.



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