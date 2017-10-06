В октябре телеканал «Dомашний» и торговая сеть «Перекресток» запускают беспрецедентную акцию с ежедневными призами.

С 6 по 31 октября каждый покупатель «Перекрестка» сможет приобрести стильные и нужные вещи для кухни и получить от телеканала «Dомашний» в подарок телевизор.

На специальных полках в супермаркетах «Перекресток» покупатели найдут качественные сковороды и противни, кухонный текстиль, яркие пластиковые контейнеры и красивую керамическую посуду от телеканала «Dомашний». При покупке брендированной продукции «Dомашнего» в «Перекрестке» необходимо зарегистрировать чек на странице конкурса www.domashniy.ru/konkurs-perekrestok и включить главный женский канал страны в 21:00, чтобы увидеть имя победителя. Выиграет чек на максимальную сумму на момент розыгрыша.

Один день – один телевизор в подарок от «Dомашнего»!

